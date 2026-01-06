La Cámara de Representantes de EEUU reactivó Caucus Argentina, un espacio de trabajo en temas de interés común

La reanudación del grupo parlamentario se produce mientras el Congreso de Estados Unidos debate importantes reformas . REUTERS/Elizabeth Frantz

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha oficializado la reactivación del Caucus Argentina, una instancia que, según comunicó el embajador argentino en Washington, Alejandro Oxenford, representa un avance en la cooperación bilateral entre ambos países. Esta reapertura, que coincide con un contexto político estadounidense marcado por el debate interno sobre reformas fiscales y migratorias, introduce una agenda de trabajo orientada a fortalecer la colaboración en sectores estratégicos como defensa, seguridad, energía y minería. El relanzamiento del grupo, discontinuado en enero de 2023, fue celebrado por Oxenford como un “hito histórico” y el resultado de un trabajo conjunto con los legisladores estadounidenses Michael Rulli y Darren Soto, quienes asumen ahora la co-presidencia del Caucus.

La iniciativa se produce en un momento en que la relación bilateral entre la República Argentina y Estados Unidos adquiere un carácter prioritario para ambos gobiernos. De acuerdo a lo expuesto por Oxenford en su comunicación pública, el Caucus Argentina funcionará como un canal para profundizar los lazos institucionales y facilitar la coordinación de proyectos conjuntos. El diplomático destacó que, desde el inicio de su gestión en la capital estadounidense, mantuvo encuentros con numerosos legisladores interesados en el proceso de transformación que impulsa el ejecutivo argentino bajo el liderazgo de Javier Milei, con especial atención al potencial que tienen los Congresos de ambos países para ampliar la cooperación en áreas clave.

La reactivación del grupo parlamentario ocurre mientras la administración de Donald Trump, consolida su posición en la región luego de la captura del ex dictador Nicolás Maduro en Venezuela. Además, se da mientras el presidente Javier Milei trabaja para fortalecer un bloque de países alienadas con la política internacional norteaméricana. Pese a la intensa actividad legislativa interna, la restitución del Caucus Argentina fue señalada por el embajador como una herramienta central de diplomacia parlamentaria, destinada a “difundir el proceso de reformas estructurales” que desarrolla el gobierno argentino y a explorar nuevas oportunidades de colaboración “en beneficio de ambos países”.

Oxenford en una imagen de archivo con Trump. El Caucus Argentina funcionará como un canal para profundizar los lazos institucionales y facilitar proyectos conjuntos entre los Congresos de ambos países

Según Oxenford, la reapertura del Caucus Argentina responde a un contexto de “nivel sin precedentes de la relación bilateral” y a la “profundidad de la alianza estratégica” que vincula actualmente a los dos Estados. El diplomático subrayó que la existencia de este grupo constituye una “valiosa plataforma” para fortalecer el trabajo de la Embajada Argentina en Washington con el Congreso y para fomentar un diálogo permanente entre legisladores de ambas naciones. Además, remarcó el papel de la diplomacia parlamentaria en la promoción de reformas estructurales y la identificación de oportunidades de cooperación que trascienden la agenda tradicional.

En palabras del embajador, la reactivación del Caucus fue posible gracias a las gestiones realizadas junto a los representantes Rulli y Soto, a quienes agradeció públicamente por asumir la co-presidencia y por el “firme compromiso” con el fortalecimiento de la relación bilateral. Oxenford precisó que, desde su arribo a Washington, los legisladores estadounidenses han mostrado un “marcado interés” en el proceso de transformación argentino, especialmente en lo relativo al rol de los poderes legislativos en la ampliación de la cooperación en defensa, seguridad, energía y minería, entre otras áreas.

El embajador argentino Alejandro Oxenford calificó la reapertura del Caucus Argentina como un hito histórico en las relaciones entre Argentina y Estados Unidos

La decisión de restablecer el Caucus Argentina se da, además, en un marco de alta actividad legislativa en la Cámara de Representantes, que en paralelo se encuentra abocada al debate y votación de un paquete fiscal y migratorio de alto impacto. Mientras el liderazgo republicano busca los consensos internos para aprobar leyes, el relanzamiento de este grupo de amistad con Argentina incorpora un elemento adicional a la agenda bilateral, situando al país sudamericano en el radar de prioridades estratégicas en Washington.

El embajador enfatizó que este mecanismo no solo refuerza el trabajo institucional de la Embajada, sino que contribuye a la promoción de un “mayor intercambio entre legisladores” y a la consolidación de un diálogo “sustantivo y permanente” entre los poderes legislativos de ambos países.