Las inconsistencias, agregados y rectificaciones con las que Adorni intentó justificar el aumento de sus bienes y nivel de gastos

Manuel Adorni

Manuel Adorni entró a su primer cargo en la función pública el 10 de diciembre de 2023 de la mano de Javier Milei, de quien se hizo amigo y, hoy, es su principal sostén político en medio del cúmulo de cuestionamientos políticos por sus contradicciones, mentiras públicas y llamativas justificaciones patrimoniales.

De profesión contador, hasta ese momento, el hoy jefe de Gabinete había trabajado en el sector privado, en una concesionaria de autos entre 2002 y 2016 y posteriormente, como columnista económico en distintos medios de comunicación.

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Antes de asumir como vocero presidencial, se desempeñaba como co-conductor de un programa semanal en Radio Rivadavia y en un programa de Gritalo TV de su amigo Marcelo Grandio, dueño de la productora de contenidos ImHouse, investigada por haberle pagado su escapada el fin de semana de Carnaval con su familia en un avión privado a Punta del Este.

El jefe de Gabinete viajó junto a su familia y al periodista de la TV Pública Marcelo Grandío

Al llegar a su cargo en el Estado, presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) su primera declaración jurada patrimonial Inicial, en enero de 2024, con el detalle de sus bienes correspondientes al 2023. Es una obligación que deben cumplir todos los funcionarios al llegar a la función pública para permitir un posterior control de la evolución de su patrimonio.

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Se conoce también como declaración jurada de Alta, y solo contiene información sobre su patrimonio al inicio del período. Es una foto de los bienes con los que el funcionario llega a su cargo público. En ese documento, disponible en la web de la OA y analizado por Infobae, declaró un patrimonio inicial austero: $25,7 millones.

DDJJ 2023 Inicial que Adorni presentó ante la OA el 29 de enero de 2024

Declaró dos inmuebles. Uno, el departamento de 115 m² que compartía con su mujer, titular del 50%, y sus dos hijos menores en la calle Asamblea al 1100, en el barrio porteño de Parque Chacabuco, adquirido con ingresos propios a principios de 2014. El otro, un departamento en La Plata, en la Calle 50, de 107m2, que declaró haber recibido como “donación” en junio de 2016.

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Para ese época era dueño de un Renault Captur modelo 2019, que compró en 2021. En dinero, dijo tener $10,6 millones y otros $10 millones en un fondo común de inversión.

En noviembre de 2024, con un par de meses de retraso, presentó ante la OA su segunda DDJJ, la Anual 2023, ya con detalle de su patrimonio al inicio y al cierre del período.

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DDJJ 2024 Anual presentada por Adorni ante la OA el 7 de noviembre de 2024

Allí surge una primera inconsistencia, ya que informó un patrimonio diferente al consignado en la DDJJ Inicial: sus bienes y dinero al comienzo del año sumaban solo $11,6 millones. Incluían los mismos dos departamentos - uno en CABA y el otro de La Plata recibido por donación, y el Renault Captur, aunque consignó esta vez USD 8.220 en una cuenta en el exterior.

Al cierre de 2023, su patrimonio había dado un primer salto: pasó a ser de $61 millones, ya que informó USD 42.500, que le prestaron su madre, Silvia Pais, y una de sus abuelas, Norma Zuccolo.

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No sería el único ni el más llamativo. Junto con la presentación el 10 de junio de su última DDJJ 2025 Anual, Adorni envió al mismo tiempo a la OA una Rectificativa del 2023 y otra del 2024.

Con estas nuevas versiones buscó saldar, tardíamente, las omisiones sobre los inmuebles que adquirió siendo ya funcionario público. Ya con la investigación judicial en pleno trámite por presunto enriquecimiento ilícito, intentó justificar su crecimiento aumento patrimonial y nivel de gastos, que incluyeron viajes en el país y al exterior, incluido uno a un destino exclusivo como Aruba, y costosas reformas de sus nuevas propiedades.

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En la DDJJ 2023 Rectificativa 1, su patrimonio pasó a ser al inicio del año de casi $131 millones, y trepó a $515,5 millones al 31 de diciembre, justo cuando ingresó a la función pública. Esos nuevos números contables retocados buscarían darle sustento a su afirmación de que hizo su dinero trabajando en el sector privado.

DDJJ 2023 Anual Rectificativa 1 que Adorni presentó ante la OA el 10 de junio último

¿Qué cambios hizo en el documento un año y medio más tarde para explicar su crecimiento patrimonial bajo la lupa de la Justicia?

A principios de 2023 dijo en la DDJJ Rectificativa 1 disponer de USD 565.000 por la “venta de activos”. Este monto correspondería a los USD 500.000 que, en una entrevista al canal La Nación + el miércoles a la noche, dijo haber obtenido por la inversión que hizo en criptomonedas entre 2014 y 2018, a partir de una suma inicial de USD 200.000.

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En la nota, dijo que esos Bitcoins estaban almacenados en una billetera fría (un dispositivo físico similar a un pendrive) fuera del sistema bancario tradicional, y admitió que no los había declarado ante la ex AFIP, y los había omitido declarar en sus dos presentaciones anteriores ante la OA ya siendo funcionario. Según su relato frente al periodista José Del Río, encontró ese pendrive en el departamento en La Plata de su padre, tras su fallecimiento en 2002.

Adorni en la entrevista en el canal de La Nación + el miércoles a la noche

En esa Rectificativa del 2023, informó otros $619.356 en Bitcoin que ingresaron a su patrimonio en 2021; dinero en el país por $2.870.659; y $820.284 invertidos en el fondo de inversión Fima. Los dólares en una cuenta en Estados Unidos pasaron a ser USD 8.220 (en lugar de USD 6.220).

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Para finales de 2023, según esa segunda versión de su DDJJ 2023, su patrimonio superaba los $515,5 millones. Los dólares en el país que dijo haber obtenido “venta de activos” eran USD 513.000; es decir, USD 52.000 menos que a principios de ese año.

Durante el transcurso de ese año, se desprendió de las Bitcoins, pero sumó inversiones en tres criptomonedas - Binance, Lemon y BTC - por $11,8 millones. Las de Binance dijo haberlas incorporado a su patrimonio en 2021, pese a que no las había consignado a principios del 2023.

El miércoles 10 de junio, Adorni también presentó una segunda Rectificativa respecto de su declaración patrimonial anual 2024 ante la OA. Es la tercera presentación que hizo respecto de 2024, corrigiendo lo informado.

El documento original de la DDJJ 2024 Anual, en su primera versión, no está ya disponible en la web de la OA por lo que Infobae no pudo acceder. Fue reemplazado por la Rectificativa 1 que presentó el 4 de agosto del año pasado.

DDJJ 2024 Anual Rectificativa 1 que Adorni presentó ante la OA el 4 de agosto de 2025

En esa primera rectificación consignó un patrimonio inicial de $61 millones, una cifra coincidente con el cierre de su primera versión de la declaración jurada 2023, y al final del período, de $107,8 millones.

Volvió a informar sólo sus dos departamentos: el de Parque Chacabuco y el de La Plata, que dijo haber recibido por donación, pero no declaró la casa que compró en el country Indio Cuá Golf Club el 15 de noviembre de 2024. Si bien fue escriturada a nombre de su mujer, Bettina Angeletti, debía declarar su 50% al ser un bien ganancial.

Sí declaró un segundo auto, adquirido en marzo de ese año: un Jeep Compass Sport 2.4 modelo 2021. En dinero dijo tener casi $2,5 millones, y declaró exactamente la misma cantidad de dólares, USD 42.500, lo que indicaría que no los habría usado para comprar su nueva casa de fin de semana; y los USD 6.220 en una cuenta en Estados Unidos.

Pero en la DDJJ 2024 Rectificativa 2 que presentó el 10 de junio, su patrimonio tuvo un marcado aumento y pasó a ser, al arranque del año, de casi $515,5 millones, una diferencia de $407,6 millones respecto a lo informado en la Rectificativa 1 del 2024.

DDJJ 2024 Anual Rectificativa 2 que Adorni presentó ante la OA el 10 de junio último

En esa tercera presentación, informó que al cierre de 2024 sus bienes, activos y dinero habían trepado a $662,6 millones, muy lejos de los $107,9 millones que había declarado en la anterior presentación ante la OA.

En esta oportunidad sí incluyó la casa de fin de semana en el country Indio Cuá Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, que había omitido en la primera versión. Su 50% lo valuó en $157 millones.

La casa de Adorni en el country Indio Cua Golf Club que remodeló completa a nuevo en 2025

La propiedad - que según informó el funcionario tiene 190 m² - había sido escriturada a nombre de su mujer en noviembre de 2024. La compró en USD 120.000, según la documentación reunida por la Justicia.

Pero no desembolsó ese dinero, sino que acordó un préstamo no bancario con dos mujeres policías por USD 100.000, más del 80% del valor escriturado. Adorni le hizo reformas a nuevo durante 2025 por USD 245.000, que pagó en efectivo y sin facturas, según detalló ante la Justicia el contratista Matías Tabar.

A principios del 2024, en la DDJJ Rectificativa 2 los dólares pasaron a ser USD 513.000, siempre por “venta de activos” no especificados. En el documento, el jefe de Gabinete incluyó las inversiones en las criptomonedas Binance, Lemon y BTC por $11,8 millones, y en fondos Fima por $552.089.

La segunda Rectificativa de la DDJJ 2024 de Adorni incluyo USD 513.000 e inversiones en criptomonedas

Para el cierre de 2024, los dólares se habían reducido a USD 388.961 y las inversiones en criptomonedas desaparecieron.

Adorni mantuvo exactamente igual en su monto en pesos las deudas con su madre y la sucesión de su abuela fallecida en marzo de 2025 (pese a que el préstamo había sido en dólares), lo que indicaría que no canceló. Y le sumó otras dos deudas hipotecarias con Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija Victoria Cancio, las dos mujeres vinculadas a la Policía Federal que le prestaron los USD 100.000 para comprar la casa de Indio Cuá, contra una hipoteca del departamento de la calle Asamblea, en Parque Chacabuco. Para concretar esa operación, Adorni solo desembolsó USD 20.000 en efectivo.

Molina le prestó a Adorni USD 85.000, y Cancio, USD 15.000, aunque en la DDJJ, esas acreencias están informadas en pesos: $43,8 millones y $7,7 millones, respectivamente.

En el apartado de deudas, en la Rectificativa 2, sumó una con Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por $7,1 millones, al 31 de diciembre de 2024.

La declaración de 2025

En la DDJJ 2025, que presentó el miércoles por la noche, 35 días después del anuncio de que era “inminente”, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó un patrimonio que trepó a $944,5 millones al cierre del año, según el documento disponible en la web de la OA, de acceso público, analizado por Infobae.

DDJJ 2025 Anual que Adorni presentó ante la OA el 10 de junio último

DDJJ 2025 ANUAL

Por la “venta de activos” que incorporó en las Rectificativas de 2023 y la de 2024, declaró USD 388.961 a principios del año pasado, que se redujeron a USD 209.961 al cierre del 2025. Mantuvo sus USD 6.220 en una cuenta en Estados Unidos.

A su vez, consignó tener deudas por $317.312.719, que incluyen acreencias en dólares por USD 187.319, según la conversión hecha por Infobae al tipo de cambio de $1.446 considerado por Adorni en el cierre del ejercicio 2025.

DDJJ Adorni

En esta DDJJ, Adorni incluyó el departamento con cochera de la calle Miró al 500, en una de las zonas más exclusivas del barrio de Caballito, que adquirió el 24 de noviembre de 2025, y valuó en $255,8 millones. Informó haberlo adquirido con “ingresos propios y crédito” y figura como titular del 50%, ya que la otra mitad es de su mujer, Angeletti.

Según la escritura a la que accedió la Justicia, lo compró en USD 230.000. Pero de ese monto, solo puso en efectivo USD 30.000 y se endeudó por los USD 200.000 restantes con dos jubiladas dueñas de ese inmueble, mediante una hipoteca privada.

Fachada del departamento de Adorni en Caballito - Miró 550 (Gustavo Gavotti)

En la nueva DDJJ figura su anterior vivienda, actualmente desocupada y en venta, en la calle Asamblea, en el barrio de Parque Chacabuco. De cuatro ambientes y 115 m², este departamento sí lo había declarado en 2024. En la DDJJ ante la OA lo valuó en $61.052.711.

Estuvo publicado en estos meses en un sitio de ofertas inmobiliarias a USD 289.990. Se publicita como “dueño vende directo”, con 138 m2 cubiertos y expensas de $500.000, que el jefe de Gabinete sigue pagando ya que sigue siendo el dueño con su mujer. Según corroboró Infobae, el aviso sigue vigente.

El departamento que Adorni tiene a la venta en Parque Chacabuco

En el documento presentado esta semana, Adorni volvió a incluir el departamento en La Plata, que valuó en casi $100 millones, pero dijo haberlo adquirido con “ingresos propios”, y ya no como una “donación familiar”. También informó la mitad de los metros cuadrados, 55 m² en lugar de 105 m² que consignó en sus anteriores declaraciones.

Como fecha de adquisición figura, en ambas declaraciones juradas, la misma: 1 de junio de 2016.

En cuanto al dinero, informó una suma total de $310.084.917, que incluyen USD 209.961; $2.455.000 también en efectivo; y $3.999.785 en cuentas de pago, provistas por empresas de la industria Fintech.

Sus deudas

Adorni declaró, al cierre de 2025, deudas por un total de $317.312.719, que incluyen acreencias en dólares por USD 187.319.

Sigue debiendo el total del dinero que le había prestado su madre y su abuela ya fallecida. Adorni las consignó en pesos por un total de $34,2 millones.

Aparecen en el documento otras cuatro deudas en dólares, que le permitieron a Adorni hacerse de los dos inmuebles que compró con su mujer en 2024 y 2025.

Por un lado, con Molina y Cancio, con las dos mujeres policías que le prestaron USD 100.000 para comprar la casa del country Indio Cuá. Adorni informa esas acreencias en pesos ($30,3 millones y $5,3 millones, respectivamente) que, al valor dólar del cierre del período equivalen a unos USD 25.000. Si igual monto de estas acreencias recae sobre su esposa, el matrimonio ya habría pagado USD 50.000 y tendría pendiente de saldar otros USD 50.000.

Las otras dos acreedoras son Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, las jubiladas que le prestaron USD 200.000 en octubre de 2025 para comprar el departamento de Caballito, que ellas habían adquirido unos meses antes. Lo hicieron sin fijar intereses, mediante una hipoteca contra esa propiedad, a pagar en dos años, y vence en noviembre próximo.

Adorni declaró que le debía a cada una de ellas, al cierre de 2025, $71,2 millones, equivalentes a unos USD 50.000 en cada caso. Esos USD 100.000 son la mitad del préstamo que el funcionario debería cancelar en su totalidad en noviembre de este año. El otro 50% está a nombre de su mujer, Angeletti.

Por último, el jefe de Gabinete consignó dos deudas “comunes” por $46,3 millones cada una con Pablo Feijoó, amigo suyo e hijo de Viegas, y su socio Leandro Miano. En dólares y sumadas, equivalen a unos USD 60.000.

Feijoó declaró en la Justicia que le había prestado, mediante un acuerdo de palabra, USD 65.000 por refacciones en el departamento de Caballito, que Adorni le compró a su madre. Con la investigación judicial en su contra ya abierta por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni decidió plasmarlo por escrito.

Por último, el funcionario informó una deuda con la Agencia de Recaudación (ARCA) por $12,2 millones. Tras la admisión de que obtuvo más de USD 500.000 en negro por inversiones en criptomonedas, que nunca declaró al fisco, y la exteriorización de sus dos nuevas propiedades, lo que deberá pagarle a ARCA será seguramente muy superior a esa cifra.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

Infografías: Felipe Gonzalez