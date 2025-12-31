Exclusivo: la denuncia que reveló el millonario mecanismo de recaudación que complica a directivos de la AFA y a Javier Faroni

Investigan una maniobra para lavar dinero y apuntan contra una empresa de Javier Faroni (RSFotos)

El escándalo por los desvíos millonarios de dinero en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sigue sumando capítulos y cada vez se conocen más detalles sobre cómo eran las maniobras que involucran a directivos de la AFA y al empresario Javier Faroni. Todo se inició, vale recordar, tras una investigación de Estados Unidos que reveló un sistema de recaudación paralelo llevado a cabo por empresas fantasmas que alcanza una cifra cercana a los USD 300 millones.

Ahora, gracias a una denuncia judicial que presentó el empresario Guillermo Tofoni se conocieron detalles de la presunta maniobra de recaudación millonaria que involucró a la cúpula de la AFA y un grupo de empresas radicadas en EEUU.

En ese marco, Claudio “Chiqui” Tapia ocupa un lugar central jaqueado por investigaciones penales que avanzan en paralelo en la Justicia y que ya derivaron en reiterados allanamientos a las dos sedes de la AFA. Esta tarde, en uno de los nuevos operativos impulsados por la Justicia, fue encontrado a su vez un contrato que confirma el vínculo entre la institución y una una empresa relacionada a Javier Faroni.

Además de dirigentes, otras personas físicas -que no tienen relación alguna con el mundo del fútbol- también están entre los apuntados como testaferros. De acuerdo a lo que pudo saber Infobae de la presentación que realizó el empresario ante la Justicia, las maniobras se remontan a meses antes de que la selección argentina gané el Mundial de Qatar 2022.

Javier Faroni, titular de la TourProdEnter LLC

Para entender cómo funciona esta red de recaudación, primero es necesario comprender de donde vienen los ingresos que percibe la AFA. La principal fuente de ganancia proviene de los partidos amistosos que juega el equipo de Lionel Scaloni al rededor del mundo durante las conocidas Fechas FIFA. A esto se suma la publicidad, sponsors, premios, etc. Todo debe ser informado dentro de los balances del organismo como también a los miembros asociados, es decir, los clubes. En teoría.

Según averiguó este medio y que consta en la presentación de Tofoni, existen firmas que se encargan de organizar estos amistosos que se denominan como FIFA Match Agent. Estas son empresas que suelen acordar entre las asociaciones y las ciudades donde se juegan estos partidos, con el objetivo de obtener una ganancia, ya que no son solo los 90 minutos, sino que se suman actividades extra como pueden ser visitas a lugares determinados o eventos con hinchas.

Guillermo Tofoni es uno de los FIFA Match Agents que aparecen en la AFA

En ese sentido, la denuncia que el empresario presentó se inicia luego de que la AFA no haya respetado un contrato en el que se había acordado llevar a cabo la organización de encuentros amistosos y giras. La firma que encabeza el propio Tofoni, llamada World Eleven, que iba a tener en su poder los amistosos de la Selección desde noviembre de 2022 hasta fines del 2023. Es decir, dos ciclos mundialistas para uno de los equipos más importantes del mundo.

Cómo es el mecanismo de recaudación con los partidos amistosos

Sin embargo, según lo que pudo saber este medio de la denuncia, el quiebre del acuerdo llegó tras la obtención del Mundial de Qatar y la designación a otra empresa desconocida para organizar dos partidos amistosos que se jugaron en la Argentina tras la consagración: un partido con Curazao en Santiago del Estero y otro con Panamá en Buenos Aires. La firma que estuvo detrás se denominaba ProSport Live LLC.

La autorización de Tapia a ProSport Live LLC, una firma completamente desconocida y que no es un FIFA Match Agent

Esto abrió el manto de sospecha sobre una cantidad de partidos organizados por la AFA. Según citó Tofoni en su denuncia, en el que se puso la lupa fue el encuentro que jugó el equipo de Scaloni en Beijing ante Australia, el 15 de junio de 2023. Todo comenzó con una nota publicada en el Diario Clarín, en la que se señaló que la recaudación de este amistoso fue de 7 millones de dólares, pero que se habían depositado en una cuenta en Miami, que no tenía relación con la AFA. Esto solo era la punta del iceberg.

Meses después, el periodista Gustavo Grabia mencionó en el programa de “¿Y ahora quién podrá ayudarnos?”, conducido por Ernesto Tenembaum, que una empresa china denominada “CRI” fue quien firmó el contrato por ese monto y transfirió el dinero a una cuenta en Estados Unidos a nombre de TourProdenter LLC.

La constitución de TourProdenter como una LLC

Esta firma es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en el Estado de Florida y con un importante vínculo con la AFA. En este tipo de armado societario la responsabilidad de los socios se limita al capital que aportaron, protegiendo su patrimonio personal frente a deudas del negocio. Según los especialistas, es ideal para una PyME en territorio norteamericano.

Justamente, el organismo que conduce Tapia designó a esta firma como un Agente Comercial Exclusivo en el extranjero. El acuerdo, que fue firmado con esta empresa en diciembre de 2021, le otorga el poder de representar a la AFA fuera del país hasta el 31 de diciembre de 2026 y puede hacer acuerdos de sponsoreo, patrocinio o similares que generen ingresos para la Asociación del Fútbol Argentino.

La orden del Comité Ejecutivo sobre el acuerdo con TourProdenter LLC

Todo esto quedó confirmado con los allanamientos que llevó a cabo este martes la Justicia en la sede de la AFA. Allí se comprobó el vínculo entre Faroni y el organismo que conduce Tapia, en el que se otorgaba la exclusviidad para estionar los cobros y pagos en el exterior, a cambio de recibir una comisión del 30%.

El procedimiento fue ordenado por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a pedido de la Fiscalía Federal Nº 2 de esa jurisdicción, a cargo de Cecilia Incardona, con la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

La documentación será ahora analizada para determinar su alcance, vigencia y el circuito financiero asociado.

El rol de TourProdenter y Javier Faroni

Esta empresa es administrada por Erica Gariela Gillette, pareja de Javier Faroni, un empresario teatral que es investigado actualmente por sus vínculos con Tapia y apuntado como la cabeza de la firma mencionada anteriormente. Esto debido a que Gillette aparece en sus redes sociales como una docente de nivel inicial en el profesorado “Sara C. de Eccleston”.

“No registra una estructura acorde a los servicios que dice ofrecer ni a la enorme cantidad de dinero que administra. Cuenta únicamente con una dirección en una suite de un edificio”, remarca la denuncia que presentó Tofoni que siguió de cerca la investigación y el rol de TourProdenter en este mecanismo.

En ese marco, en las últimas horas, tras un pedido del empresario para conocer más sobre el rol de la firma mencionada, se conoció que la Justicia de Estados Unidos habilitó una serie de medidas de discovery que permitieron rastrear fondos millonarios que circularon por bancos estadounidenses vinculados a contratos internacionales de la Asociación. De esta manera, se pudieron ver las cuenta de TourProdenter que tenía en el sistema bancario y los giros de importantes sumas de dinero. Así se empezó a vislumbrar una trama financiera compleja, con sociedades privadas, intermediarios, bancos internacionales y una profunda asimetría entre lo declarado en Argentina y lo registrado en el sistema financiero estadounidense.

De acuerdo a la presentación judicial, en la cuenta de Bank of America, a nombre de la firma vinculada a Faroni y Gillette, se observan movimientos de enorme envergadura desde, al menos, mayo de 2023. Desde esa fecha, cuando el balance de la cuenta no superaba los USD 300.000, hasta el 30 de septiembre de 2025, cuyo balance cerró en USD 352.000, ha habido ingresos y movimientos por más de doscientos millones de dólares (USD 200.000.000).

TourProdenter LLC es un agente comercial exclusvio de AFA

El mecanismo, según lo que describió Tofoni y ahora es materia de investigación, sería que los fondos ingresan en grandes bloques, en montos de seis y siete cifras, y los redistribuyen hacia destinatarios que son recurrentes: a) un custodio financiero en el exterior, b) otras cuentas de la propia Tourprodenter LLC u otras vinculadas a ella en los Estados Unidos; y c) una red de sociedades y personas físicas que no guardan relación evidente con la actividad declarada.

Esos montos provienen de contratos ligados al fútbol argentino y sponsors internacionales. Sin embargo, cuando egresan, van a esas cuentas lejos de tener vínculo con la AFA o a pagos de servicios indebidos como pueden ser barcos, aviones, compras y consumos personales.

El perfil de Javier Faroni. La publicación que reposteó corresponde al Perugia, un histórico equipo de Italia que compró el empresario

Cómo eran los desvíos de dinero y qué montos se manejaban

En este punto, la investigación que realizó Tofoni apuntó a los destinos de esos fondos y cómo, a partir de trasferencias, se busca perder el rastro del dinero. Un dinero que no ingresó nunca a las cuentas de la AFA en el país, ni tocó el sistema financiero argentino.

Por un lado, el empresario mencionó el rol de Adcap Securities Uruguay Agente de Valores S.A., una firma financiera con sede en Montevideo. Solo de la cuenta de Bank of America, TourProdenter envió 33 transferencias por un monto de USD 74.823.505,00.

Sumadas a las transferencias que se realizaron desde las cuentas de Synovus Bank y Banco Citibank, el monto que recibió esta financiera uruguaya asciende a USD 106.773.505.

Según pudo saber este medio, desde Adcap reconocieron su rol como agente financiero y aseguraron que todas las operaciones realizadas se ajustaron a la normativa vigente y contaron con la debida documentación respaldatoria. Explicaron que en todos los casos los fondos provinieron de bancos norteamericanos y eran transferidos posteriormente a cuentas de la AFA en bancos del sistema financiero local, de forma consistente con el contrato existente entre ambas empresas que es de público conocimiento.

Parte de las transferencias que realizó TourProdenter LLC

En otro de los movimientos que se analizan, se encuentra como benefactor otra empresa vinculada a Faroni. Se trata de Sports Nextgen LTD, una sociedad que está registrada en el Reino Unido, con domicilio en Londres, en un estudio conocido por alojar un gran número de compañías sin presencia física efectiva, a través de servicios de oficinas virtuales. Esta firma recibió sumas por un total de USD 5.719.204,20.

También se menciona a Marmasch LLC, una sociedad registrada en Florida en 2023, con domicilio en Miami. Su titular es Mariela Marisa Schmalz, quien residiría y trabajaría en relación de dependencia en San Carlos de Bariloche. Schmalz es pareja de Javier Alejandro Ojeda Jara, vinculado a Soagu Services LLC, que a su vez recibió desde las cuentas de Tourprodenter LLC aproximadamente 10,8 millones de dólares.

Justamente, Marmasch LLC figura como beneficiaria habitual de transferencias desde la cuenta del Bank of America de Tourprodenter LLC, con un total de 22 operaciones que suman USD 4.983.350; desde la cuenta de Synovus Bank recibió 11 transferencias por USD 2.611.000; desde JPMorgan Chase Bank recibió 5 transferencias por USD 1.080.000; y desde Citibank recibió 17 transferencias por USD 4.803.000. En total, esta firma recibió 13.477.350 dólares.

Además, otro ejemplo, es una sociedad que aparece registrada en el Estado de Wyoming, denominada Global FC LLC, cuyo agente registrado es Registered Agents Inc. Esta firma estadounidense, fundada en 2008, ofrece servicios de constitución de empresas y actúa como contacto para notificaciones legales. Tanto Global FC LLC como Marmasch LLC comparten a Registered Agents Inc como agente registrado. Cabe remarcar que esta sociedad es conocida por ocultar la propiedad de las empresas que forma al incluir su dirección.

Global FC posee una página de internet muy rudimentaria, que copio abajo, en la que solo se observa una foto de un jugador de la selección, un domicilio, un teléfono y ninguna otra información adicional

En ese sentido, en 2022, una investigación conjunta de The Washington Post y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación señaló que agentes vinculados con Registered Agents Inc representaban a empresas acusadas de blanquear fondos de COVID-19 en Brasil.

Global FC LLC recibió numerosas transferencias por montos millonarios. Desde la cuenta del JP Morgan Chase Bank, la sociedad obtuvo 11 transferencias por un total de 2.814.980 dólares, mientras que desde la cuenta del Citibank recibió 33 transferencias por 3.159.032,27 dólares.

Pagos a yates y aviones privados

Otro de los puntos que llamó la atención en la investigación de Tofoni, es que Tourprodenter LLC realizó pagos a servicios de “yachting” y aviones privados durante junio de 2024 y julio de 2025

Según pudo saber este medio de la presentción judicial, una de las empresas beneficiarias fue CCYACHTING LLC. Desde la cuenta del Bank of America, se realizaron 11 transferencias que suman 365.058 dólares hacia esta sociedad, que no presenta actividad verificable, lo que representa un flujo de fondos considerable hacia una LLC con escasa información disponible.

Según una nota del diario Clarín, este sería el yate en el que estuvo Tapia en Mónaco

Durante el mismo período, se documentaron transferencias a otras empresas dedicadas al sector náutico, como Charter Dreams Yacht Services. Estas operaciones coinciden con lo que informó Clarín sobre las vacaciones de Tapia en Mónaco en julio de 2024, cuando habría utilizado un yate.

Tourprodenter LLC también efectuó pagos relacionados con alquiler de aviones y servicios de aeronavegación. Insured Aircraft Title Service (IATS) recibió transferencias por un total de 6.006.000 dólares desde la cuenta del Synovus Bank, mientras que PLS Logistic LLC registró, a través del JP Morgan Chase Bank, una transferencia por 400.000 dólares fechada el 5 de marzo de 2024.

La inconsistencia de los balances de la AFA y los nuevos allanamientos

Por último, Tofoni mencionó las investigaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ) que detectaron inconsistencias contables en la AFA por un monto acumulado de aproximadamente 111 millones de dólares. En los balances correspondientes a 2022, 2023 y el primer semestre de 2024 no aparecen reflejados los movimientos ni las operaciones denunciadas.

En ese sentido, recién en el segundo semestre de 2024 figura Tourprodenter LLC en los documentos oficiales, presentada únicamente como un “sponsor” y sin detallar las maniobras ni los flujos de capital involucrados.

Caludio Tapia (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

A todo esto, durante este martes, se realizaron allanamientos en la sede de la AFA en la calle Viamonte que dejaron documentos donde se evidencia el vínculo entre Faroni y Tapia. Justamente, también se realizaron procedimientos en la casa del empresario teatral en el barrio Nordelta.

Sin embargo, la nota estuvo dada en el Aeroparque Jorge Newbery, donde la Policía de Seguridad Aeroportuaria evitó que Faroni pueda abordar un vuelo privado con destino a Uruguay, pero el empresario logró descartar su celular que todavía no fue hallado.

Por orden del juez federal Luis Armella, la PSA frenó su intento de viajar a Uruguay y le retuvo el pasaporte en Aeroparque

Según informó este medio, aún se desconoce “si el chip que tenía se corresponde con el celular de él”. Y otro dato que llamó la atención de los pesquisas: ayer martes 29 arribó al país procedente de Uruguay y esta madrugada intentaba regresar al país vecino. No lo pudo hacer porque desde el juzgado de Armella ya había circulado la alerta que le prohibía salir de la Argentina.

El esquema, que alcanzaría un desvío de aproximadamente 300 millones de dólares, se estructuró mediante el uso de cuentas y sociedades radicadas en Estados Unidos, las cuales funcionaron como instrumentos para evadir controles y ocultar fondos. Estos movimientos no solo eludieron la supervisión de las autoridades regulatorias, sino que tampoco fueron informados en los balances ni en la documentación contable de la AFA, manteniéndose fuera del conocimiento de los clubes del fútbol argentino.