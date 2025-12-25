Kicillof se apoya en intendentes y funcionarios para expandir su espacio político a todo el país

Kicillof empezará a ampliar el MDF hacia fuera del territorio bonaerense

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dio un gesto político el último lunes. Está decidido a encabezar una construcción del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) a nivel nacional. Si bien planteó que el plenario ante mil quinientos integrantes del espacio no fue el lanzamiento de una candidatura ni campaña electoral, sí los convocó “a todos y todas para construir una fuerza política que trascienda a la provincia de Buenos Aires”. Desde hace un tiempo que viene ordenando internamente quiénes estarán activos en esa estrategia.

Con frecuencia casi semanal, los lunes al mediodía el mandatario reúne a un grupo de intendentes y dirigentes en la gobernación bonaerense en La Plata. Hasta allí llegan los mismos nombres: intendentes y algunos ministros provinciales de corte más político. Desde ahí se diseñó que el MDF debe salir de las fronteras de la provincia de Buenos Aires, luego de lo que fue este año electoral, donde además el peronismo convivió y convive con una fuerte interna que tiene al espacio de Kicillof como uno de los sectores activos en esa discusión.

Intendnetes y ministros estarán a cargo de la expansión del MDF al territorio nacional

Lo cierto es que desde la mesa política del MDF se definió que algunos de sus integrantes tengan a partir de ahora un rol más activo y de armado político para lo que se viene tanto en territorio bonaerense como en otras provincias no peronistas. La mayoría son nombres conocidos: el intendente de La Plata, Julio Alak; el ex intendente de Florencio Varela y actual director del Banco Provincia, Julio Pereyra; el ex intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo y el saliente director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, son quiénes tendrán responsabilidad política sobre todo en territorio bonaerense, según supo Infobae.

También habrá algunos contactos con las provincias de parte de este grupo. Sin embargo, ese rol quedará para algunos ministros de corte político como Andrés “Cuervo” Larroque (Desarrollo de la Comunidad); Carlos Bianco (Gobierno) y la Jefa de Asesores de Ministros, Cristina Álvarez Rodríguez. Días atrás, Bianco por ejemplo, recibió a sectores del peronismo de Santa Fe en su despacho de la gobernación.

Larroque escoltó a Kicillof en su paso por la provincia de Formosa, donde el gobernador fue nombrado “huésped de honor” por su par Gildo Insfrán. A esa actividad también se sumó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Ambos ministros formaron parte de los convenios de cooperación con la provincia de Formosa. Allí, el gobernador convocó a generar un “verdadero pacto” entre las provincias.

Kicillof en Formosa. Lo acompañaron los ministros Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad) y Javier Alonso (Seguridad)

El lunes, el gobernador encabezó un plenario del MDF en el que aclaró que no se trataba de un lanzamiento ni entrar en campaña electoral; sino “construir una alternativa nacional para sacar adelante a la Argentina”.

“Venimos a convocar a todos y todas para construir una fuerza política que trascienda a la provincia de Buenos Aires. Vamos a demostrar que hay una alternativa y que no estamos dispuestos a repetir la historia. Venimos a crear futuro: un futuro diferente y mejor para todo el pueblo”, había dicho Kicillof ese día. En primera fila estaban parte de quiénes ya empezaron a generar contactos más allá de la PBA.

Las recorridas no incluirán a Kicillof al menos en inmediato plazo. En el entorno del mandatario admiten que quieren evitar una campaña anticipada. “No son dos años de campaña, ni de una candidatura, es de una construcción, de una vocación y de un trabajo que consiste en presentar una alternativa a Milei en la que la sociedad y sectores que hoy claramente desconfían o se han replegado puedan expresarse y participar”, volvió a enfatizar el gobernador bonaerense este miércoles en declaraciones a Radio 10.

Kicillof quiere expandirse y no limitar su construcción solo al peronismo. Algunos ministros reconocen que hay diálogo con otros gobernadores que “tienen momentos de oposición” al gobierno de Javier Milei; pero que por ahora se limita a eso: a conversaciones.

Los encuentros públicos que había tenido Kicillof con otros gobernadores no peronistas, como Nacho Torres (Chubut) o Maximiliano Pullaro (Santa Fe), le trajeron críticas internas; puntualmente del sector referenciado en Cristina Kirchner. El argumento es que lo hizo sin aviso y “desconociendo” la realidad de los peronismos en esas provincias. Por lo pronto, Kicillof mantiene la línea con los gobernadores opositores a Milei que, además de Insfrán, en La Plata reconocen que son Sergio Zilliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Elías Suárez (Santiago del Estero).