Política

Crece la interna kirchnerista: La Cámpora piensa que Kicillof está detrás de los incidentes en Quilmes y Lanús

Las manifestaciones de la UTEP y el Movimiento Evita en los municipios que gobiernan dos camporistas abrieron un nuevo frente de conflicto y multiplicaron las acusaciones cruzadas

Guardar
La interna del kirchnerismo aumenta
La interna del kirchnerismo aumenta día a día y se concentra en el conurbano bonaerense

La crisis interna del kirchnerismo se profundiza día a día. Rápidamente y de forma impensada. La pelea ya sobrepasó el cortocircuito de Mayra Mendoza y Juan Grabois por una ordenanza municipal en Quilmes. Los incidentes que tuvieron lugar ayer en Lanús abrieron un sinfín de interrogantes y suspicacias. Y, al mismo tiempo, aumentaron la desconfianza y las acusaciones cruzadas.

En el gobierno de Lanús que lidera Julián Álvarez denunciaron que el piquete que se realizó en la puerta del municipio fue protagonizado por un grupo de dirigentes del Movimiento Evita local, al que vincularon directamente con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que conduce Axel Kicillof.

Los manifestantes prendieron fuego un árbol de Navidad y exigieron hablar con el intendente. Entre quienes estuvieron en los disturbios en el camporismo divisan a “Titino” Guzmán, un puntero vinculado a Agustín Balladares, ex presidente del Concejo Deliberante de Lanús y dirigente alineado al esquema político de Kicillof.

Balladares aparece en fotos de los últimos días con el Gobernador; la vicegobernadora, Verónica Magario; el ministro de Desarrollo, Andrés “Cuervo” Larroque y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco. Todos nombres propios del círculo chico del mandatario bonaerense.

La Cámpora le apuntó a
La Cámpora le apuntó a Agustín Balladares como uno de los responsables de los incidentes en Lanús

“Lo que pasó en Quilmes y Lanús es una movida política de Grabois, el Movimiento Evita y la UTEP. Atrás de todos ellos está Kicillof. No puede haber otra interpretación que no sea esa”, sentenciaron en el corazón de La Cámpora, agrupación a la que pertenecen Mayra Mendoza y Julián Álvarez.

En La Plata no le dan entidad a esas acusaciones. Aseguran que solo están metidos en la gestión. No quieren meterse en el ida y vuelta de acusaciones. Se corren del foco de conflicto y ponen el énfasis en el día a día del gobierno y en la construcción del MDF a nivel nacional, que fue el movimiento que evidenció Kicillof en el plenario que encabezó el lunes en Ensenada.

En La Cámpora ven una situación muy extraña. “Dos días seguidos atentan contra municipios que conduce el camporismo. En diciembre y a pocos días de la Navidad. Y hay conexiones claras que terminan en Kicillof. No se nota que son compañeros los que protestaron frente a los municipios”, se quejaron.

Las acusaciones son fuertes porque caen sobre la espalda del Gobernador y dejan flotando en el aire la idea de que los incidentes fueron provocados o avalados desde la gobernación bonaerense. “Kicillof no tiene nada que ver con esto. Es una acusación tirada de los pelos de La Cámpora”, indicaron cerca de Balladares, que quedó en el ojo de la tormenta tras los incidentes de ayer en Lanús.

El momento en que los
El momento en que los manifestantes prenden fuego el árbol de navidad del municipio de Lanús

Además, dirigentes cercanos al ex titular del Concejo Deliberante aseguraron que “la política social de Julián Álvarez y La Cámpora es nula”, que la protesta de ayer “no está motorizada por la interna política” entre el camporismo y el kicillofismo. En ese sentido, agregaron: “La Cámpora construye relatos en vez de generar soluciones”.

En la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) advirtieron que el reclamo tiene que ver con que el municipio, a través de una cooperativa, contrata a barrenderos a los que les paga $140.000 por mes por trabajar cuatro horas por día. Y que el reclamo estaba dirigido a lograr un aumento.

“La situación de esos trabajadores es muy precaria y el gobierno municipal no hace nada. Para Álvarez es más fácil decir que les cortan la calle o le prenden fuego un árbol de Navidad, a decir que le pagan 140 lucas a los que barren las calles”, se quejó un importante dirigente del Movimiento Evita, agrupación política que forma parte de la UTEP.

Respecto a la situación en Quilmes, en el camporismo vinculan a Grabois con Kicillof y aseguran el dirigente social se quejó de la Policía Bonaerense pero no dijo nada del Gobernador, que conduce, a través de su ministro de Seguridad, a la fuerza. Todos son dudas. A toda hora y en todo lugar.

Temas Relacionados

PeronismoKirchnerismoElecciones 2025Axel KicillofCristina KirchnerLa CámporaQuilmesLanúsMayra MendozaJulián ÁlvarezJuan GraboisÚltimas noticias

Últimas Noticias

Los planes de Jorge Macri para 2026: una ciudad sitiada de obras en busca de la reelección

El jefe de Gobierno porteño mira con entusiasmo lo que viene. Asegura, puertas adentro, que todos los indicadores de la gestión repuntaron tras la derrota electoral en mayo. La relación con los libertarios y la nueva configuración de fuerzas en CABA

Los planes de Jorge Macri

Javier Milei pasará las fiestas en la Quinta de Olivos a la espera de que el Senado apruebe el Presupuesto

El mandatario nacional estará estos días en la residencia oficial junto a su hermana Karina, luego de haber cerrado el año con un asado con sus ministros

Javier Milei pasará las fiestas

El Gobierno relativiza el enojo del PRO y no cree que esté en riesgo la alianza en el Congreso

En el Poder Ejecutivo consideran exagerada la reacción del partido amarillo y justifican las designaciones en la Auditoría General de la Nación

El Gobierno relativiza el enojo

Argentina apoyó en la ONU la presión de Estados Unidos sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Lo hizo a través del discurso del embajador Francisco Tropepi ante el Consejo de Seguridad del organismo. El funcionario volvió a “exigir la liberación de los presos políticos”, entre ellos el gendarme Nahuel Gallo

Argentina apoyó en la ONU

Diputados de Unión por la Patria se reunieron con el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel

Analizaron la reforma de la Ley de Glaciares que impulsa el Gobierno y el impacto de la eventual privatización de AySa

Diputados de Unión por la
DEPORTES
La lupa sobre los mercados

La lupa sobre los mercados de Boca Juniors en 2025: los refuerzos que rindieron, los que no y la lista de los jugadores que se fueron

River Plate inició una profunda renovación tras un 2025 decepcionante: refuerzos de jerarquía y salidas de peso

“Solo siento odio hacia ellos, son nuestros mayores enemigos”: la polémica frase de una figura que jugó dos Mundiales con Francia

Jake Paul dijo que le ganó dos rounds a Anthony Joshua y estallaron los memes: la estrella de la UFC a la que desafió

Estupor en Europa por la muerte de una periodista de 27 años tras caer de un séptimo piso

TELESHOW
La China Suárez explotó tras

La China Suárez explotó tras los rumores que vinculan a Mauro Icardi con River Plate: “No me meto”

La divertida anécdota de Joaquín Levinton en medio de su recuperación tras superar un infarto: “¡Hola Susana!”

La reflexión de Grego Rossello tras perder su pelea en Párense de Manos III: “Declaré caliente y enojado”

La explosiva producción de Sofia “La Reini” Gonet como una Mamá Noel sexy: “Ya sané”

Yanina Latorre se despidió de LAM, entre lágrimas y abrazos, después de 10 años: “Nunca me lo voy a olvidar”

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz responsabilizó a Evo

Rodrigo Paz responsabilizó a Evo Morales y Luis Arce por la crisis económica en Bolivia: “Nos han puesto en esta situación”

Dos especies distintas, un mismo destino: un descubrimiento cambia la visión sobre la expansión humana desde África

De los asirios a la modernidad: el asombroso origen del apretón de manos, un simple gesto que selló alianzas históricas

El papa León XIV lamentó que Rusia haya rechazado su propuesta de 24 horas de paz en Navidad

La dictadura de Nicolás Maduro aprobó una ley que impone hasta 20 años de cárcel a quienes apoyen las incautaciones de crudo