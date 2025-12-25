Bullrich evita la interna de la AGN en el Senado y pide centrarse en la aprobación del Presupuesto

Patricia Bullrich no quiere intromisiones en la votación del Presupuesto

Patricia Bullrich quiere ganar. Pidió que la Reforma Laboral entrara por el Senado en busca de un rutilante triunfo parlamentario y terminó pasando el tema a febrero porque no contaba con los votos para aprobarlo. Sintió que en esa discusión perdió y mañana, en la sesión por el Presupuesto 2026, quiere ganar como sea, por lo que ya avisó que no va a autorizar la intromisión de ningún tema. El aviso que le hizo llegar a propios y ajenos tiene que ver con la posibilidad de que se vayan introduciendo temas a lo que será su primera sesión como presidenta del bloque de La Libertad Avanza.

“Lo único por afuera es la jura de Fullone, nada más”, dijo un senador libertario en referencia a la asunción del legislador de Río Negro Enzo Fullone en lugar de Lorena Villaverde que va a completar el bloque con 22 senadores. Pero también lo dijo frente a la posibilidad de que a alguno se le ocurra meter por la ventana la posibilidad de nombrar a los Auditores Generales designados a propuesta de la Cámara de Senadores como sucedió en Diputados. En la Cámara alta hay nombres que suenan para ocupar esos tres cargos, pero, al igual que lo que sucedió en Diputados, hay más nombres que sillas para ocupar.

La designación es por representatividad, pero, principalmente, por acuerdo político, ya que tiene que ser votado por el recinto. La designación de Pamela Calletti por la Cámara baja es un ejemplo de eso ya que fue a propuesta de un bloque minoritario pero con el apoyo de los dos bloques mayoritarios -LLA y Unión por la Patria. También es un antecedente para el Senado para los radicales y macristas, que siguen de cerca las conversaciones entre los bloques que responden a los gobernadores. En ese esquema el único que tiene asegurada una silla es el peronismo porque sin sus votos el resto no llega. El nombre que propone el bloque es, al igual que lo que sucedió en Diputados, es el de Javier Fernández, dándole continuidad al auditor del PJ que ya estaba en la AGN.

En busca de evitar una derrota parlamentaria, Bullrich corrió a febrero el debate por la Reforma Laboral

El problema se genera porque ahora LLA tiene número para imponer una segunda candidatura y quedaría una sola silla para repartir entre la UCR, el PRO y los bloques minoritarios que representan a los gobernadores. “Quedó todo muy sensible por lo de Diputados, el radicalismo tiene más número que el PRO para imponer al tercero, pero los macristas están exigiendo una compensación, es algo muy difícil de acordar porque aunque si tenés al peronismo y al radicalismo no necesitas de sus votos para nombrarlos, necesitamos de ellos para todo lo demás”.

El radicalismo, con 10 votos, es quien tiene más posibilidad de imponer a un candidato. Los nombres que maneja el bloque son los de dos exsenadores: Luis Naidenoff y Victor Zimmermann. El esposo de Carolina Losada es quien tiene más apoyo de la Casa Rosada. La preocupación en el oficialismo está puesta en la aprobación del Presupuesto y en los ruidos que está generando el articulado que representa un ajuste en la educación y la ciencia. El peronismo buscará jugar fuerte en el momento en el que se debata el articulado porque entiende que Bullrich tiene cerrados los acuerdos para la votación en general.

Mañana a las 12 debutará Patricia Bullrich como jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación, un recinto que en los últimos dos años al oficialismo le costó hacer pie, y buscará un éxito tanto en la aprobación del Presupuesto como de la ley de modificación del Régimen Penal Tributario, el resto de los temas puede esperar.