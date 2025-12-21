El transporte público registra una merma sostenida de pasajeros en los últimos años

El uso del colectivo se redujo un 33% en CABA, en los últimos 10 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Menos pasajeros en los colectivos, en los trenes y en los subtes. Es una constante que se repite en todo el país, según los datos relevados por Infobae en los últimos 15 años. Las causas son varias, pero la tendencia es marcada y se agudizó desde finales de 2023.

Según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la cantidad de pasajeros transportados en noviembre pasado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvo una caída de entre el 8% y el 22% con relación al mismo mes de 2023, dependiendo del día de la semana.

En las jornadas hábiles, la cantidad de personas que usaron colectivos en ese período se redujo un 13%: bajó de 10.487.727 a 9.100.900 pasajeros.

Los sábados, la disminución el último mes fue más marcada, un 22% desde 2023, al pasar de 6.999.930 a 5.492.910 usuarios de colectivos. En tanto, el descenso de pasajeros los feriados fue del 18% (pasó de 3.895.163 a 3.199.382), y los domingos, un 8%, al reducirse de 3.227.656 a 2.959.359 las personas que usaron colectivos para viajar en noviembre.

Al analizar qué pasó desde 2015, la reducción en la cantidad de pasajeros en transporte automotor fue mayor en CABA, con un 33% menos en diez años; de un 28% en la Provincia de Buenos Aires; de un 27% menos si se considera el AMBA; y de un 23% a nivel nacional.

Qué pasó con el subte

En cuanto al subterráneo, la caída este año a octubre último, respecto de los primeros 10 meses de 2023 fue del 17%.

Entre enero y octubre de este año usaron este medio 161.773.861 pasajeros, incluyendo las 7 líneas y el Premetro. En el mismo período de 2023, se habían registrado 194.700.944, según los datos publicados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , sobre la base de datos de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT), y analizados por Infobae.

La caída de pasajeros en el subte, respecto de 2023, fue del 17%

El valor de 2025, es el más bajo de los últimos 15 años, exceptuando 2020 y 2021, cuando se redujo el uso del transporte público por la pandemia del COVID.

La caída es mayor si se compara con los valores de 2010. Ese año, entre enero y octubre, hubo 243.386.113 viajes, por lo que en el mismo período de este año, la caída fue del 34%.

Fuentes del sector señalaron que, en el caso particular del subte, incide el hecho de que “la tarifa duplica la del colectivo, por lo que es una de las variables que incide como así también el cierre de aquellas estaciones incluidas en el plan de renovación integral”.

Los subtes porteños están operados por la EMOVA, un consorcio privado integrado por Benito Roggio Transporte y Metrovías, que tiene a concesión desde 2021. Reemplazó a esta última, del mismo Grupo Roggio, tras un proceso licitatorio del Gobierno porteño. Tiene la concesión hasta 2033, con opción de prórroga con 3 años.

El aumento de la tarifa del subte entre diciembre 2023 y ese mismo mes del 2024 fue del 846% (pasó de $80 a $757). Y en lo que va de 2025, la suba a diciembre fue del 59%. Hoy el costo del boleto es de $1.206.

El uso del subterráneo alcanzó su punto máximo en 2018, cuando los viajes superaron, entre enero y octubre, los 285 millones.

Del análisis por línea de subte surge que, en los primeros 10 meses de 2025, la línea más usada fue la B, que va desde la avenida Leandro Alem y Corrientes, en el Bajo porteño, hasta el barrio de Villa Urquiza. En su trayecto se trasladaron 37.993.550 pasajeros.

La segunda fue la línea D, con 34.520.654, cuyo recorrido se extiende desde la Catedral, en Plaza Mayo, hasta la estación Congreso, en Nuñez. Sin embargo, esta línea fue la que registró la mayor caída en los primeros 10 meses de 2025 respecto del mismo período de 2023, cuando se habían trasladado en esta línea 45.097.238 usuarios.

La menos demandada de enero a octubre de este año fue la línea E (15.957.794 usuarios), que va de Flores a Retiro. En cuanto al Premetro, fue el medio elegido por solo 661.012 pasajeros en ese período.

Pasajeros de trenes

La merma en los pasajeros que eligieron el tren para viajar, según datos de la CNRT, fue del 8% en los en los últimos 3 años. Así surge de comparar los usuarios entre enero y octubre de 2025 (cuando se trasladaron 254.439.336) versus el mismo período de 2023 (276.593.233). Es el medio de transporte cuya tarifa sigue siendo la más económica y que menos usuarios perdió.

Sin embargo, si se compara con la cantidad de gente que elegía el transporte ferroviario en los últimos 15 años, el descenso es más brusco: del 28%. Los pasajeros pasaron de 354.495.862 en los primeros 10 meses de 2010, a 254.439.336 en el mismo período de 2025. Son más de 100 millones de viajes menos.

En octubre pasado, la línea más usada fue la Roca, que va desde la Estación Constitución hacia el sur del Conurbano bonaerense. Registró 10 millones de pasajeros, el 37% del total.

Los viajes en tren se redujeron un 8% desde 2023, es el medio de transporte que menos pasajeros perdió (Imagen Ilustrativa Infobae)

Le siguen la línea Sarmiento que va desde Once hacia el oeste del Gran Buenos Aires, con 6 millones (23%) en octubre; y la del Ferrocarril San Martín, cuyo recorrido se extiende desde Retiro hacia Junín (media distancia) y ramales locales en el Conurbano, con 2,7 millones (10%).

La línea Mitre y Belgrano Norte - que van desde Retiro hacia el Conurbano norte - tuvieron 2,5 millones de pasajeros ambas (9%) en ese mes.

Luego se ubica la línea del Ferrocarril Urquiza con 1,6 millones (6%), que va hacia el noroeste del Gran Buenos Aires, y el Belgrano Sur con 1,2 millones (5%), que también salen de la Estación Retiro. Finalmente, el Tren de la Costa - que parte de Vicente López y llega hasta Tigre - registró casi 140 mil pasajeros (1%) en octubre pasado.

Todas las líneas están operadas por la empresa estatal Trenes Argentinos, cuyo traspaso a manos privadas pretende concretar el Gobierno de Javier Milei. En ese marco - y con la declaración de la emergencia ferroviaria vigente -, el Ejecutivo nacional informó este viernes que tiene en marcha un total de 60 obras que apuntan a mejorar la seguridad operacional y la eficiencia técnica del sistema con la finalidad de resolver “problemas operativos críticos”.

El Gobierno planea privatizar Trenes Argentinos, cuyas líneas también tuvieron una merma de pasajeros

El plan también comprende “inversión en material rodante” para “eficientizar el sistema con miras a su privatización”, según informaron desde la Secretaría de Transporte de la Nación.

Los motivos

La merma en la cantidad de usuarios que usan los distintos medios de transporte responde a distintos factores. Entre los principales figura el aumento de las tarifas, tras la quita progresiva de subsidios estatales, y el retraso en el valor que venía de arrastre de la gestión anterior.

En diciembre de 2023, la tarifa mínima del boleto de colectivo estaba en $53 para el tramo inicial (hasta 3 km). A lo largo de 2024, se aplicaron varias subas progresivas. Para diciembre del año pasado, el boleto mínimo promedio rondaba unos $371 (tarifa con tarjeta SUBE registrada), un aumento de alrededor del 600% en el boleto durante el año pasado.

Este año, con el último aumento dispuesto a mediados de noviembre, el pasaje para el primer tramo de 3 a 6 km, pasó en diciembre a $495, un 33,5% más.

En paralelo, la crisis económica afectó el poder adquisitivo de los usuarios del transporte público, lo que los llevó en muchos casos a limitar los viajes o las combinaciones, y/o a buscar métodos alternativos para llegar a destino.

También, la modalidad del teletrabajo instaurada en la pandemia quedó como una opción en la semana laboral, lo que redujo los traslados a los lugares de trabajo.

Visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander