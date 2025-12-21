Círculo rojo: gobernadores activos, aliados no tan aliados y vencedores vencidos

Manuel Adorni, Diego Santilli y Gustavo Sáenz

Gerardo Zamora llevó la voz cantante. El senador ya no es gobernador, pero actúa como tal: su sucesor, Elías Suárez, lleva las riendas formales de la administración santiagueña, pero el poder real de la provincia sigue en manos del ex gobernador que ya avisó en el círculo rojo político y empresario que quiere ser candidato a presidente en el 2027. “Había que hacer un gol”, planteó el senador el martes en la Casa de la provincia de La Pampa en la que el anfitrión, Sergio Ziliotto, y sus colegas Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela, Gustavo Melella y Suárez, analizaron junto a una veintena de legisladores del peronismo la sesión del día siguiente y la necesidad de propinarle un revés al Gobierno en su debut como primera minoría en la Cámara baja.

Zamora, Insfrán y Quintela, en tándem, actuaron en reserva. En el peronismo aseguran que es conveniente prestarle atención a esa liga de gobernadores y dirigentes del norte el país que, según pudo reconstruirse, fue clave para que finalmente el gobierno tropezara en la media sanción del Presupuesto con el rechazo al capítulo XI -que contenía la derogación de las leyes de discapacidad y financiamiento universitario-, y la incorporación de Pamela Calletti a la Auditoría General de la Nación (AGN), una negociación que finalizó en la madrugada del jueves con la jura de los nuevos auditores pero que había empezado a madurar en reserva días atrás, en un acuerdo de súper estructura que incluyó a Cristina y Máximo Kirchner, a Sergio Massa, a Juan Manuel Olmos -presidente de la AGN- y al peronismo en su conjunto. Incluidos los gobernadores aliados no tan aliados de la Casa Rosada. “Hay mucho diálogo subterráneo. Los gobernadores necesitan pagar los sueldos, pero en el fondo son peronistas”, sintetizó un diputado que participó muy activamente en las negociaciones en referencia a Gustavo Sáenz, de Salta, y Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, de Catamarca y Tucumán, respectivamente, bautizados estos últimos dos, como ya se adelantó, como “El bloque Ja-Ja”.

Sáenz, Jalil y Jaldo son tres de los gobernadores cercanos al Ejecutivo que cobraron de antemano con transferencias inéditas de Aportes del Tesoro, pero que en el capítulo XI colaboraron con la oposición en rechazo al controvertido artículo 75 que, según el Ejecutivo, daña el equilibrio fiscal, a pesar, incluso, de ubicar a Calletti, del riñón del salteño pero referenciada en ese grupo de mandatarios, en la AGN. Un antecedente peligroso para un gobierno que, tras el contundente triunfo de octubre, se había ilusionado con el sometimiento y que, el viernes, oficializó que la discusión por el proyecto de reforma laboral deberá esperar recién para febrero, un mes después de lo que se empecinaron en instalar públicamente. “Otra vez va a ser complejo negociar. Esto es como la primera infidelidad: es difícil volver a confiar”, deslizó un operador libertario en el Congreso. Pero mucho más confusa fue la reacción de algunos gobernadores que, según confiaron desde LLA, sorprendieron en plena madrugada al plegarse en la votación con la oposición. Rolando Figueroa, “Rolo”, que no comunicó de antemano el voto de sus legisladores -juran que Jaldo, Jalil y Sáenz si lo hicieron- fue tal vez uno de los más apuntados, aún cuando recibe asesoramiento mensual por parte de colaboradores permanentes de La Libertad Avanza.

Martín Menem

La relación entre la Casa Rosada y los gobernadores aliados entró ahora en un terreno resbaladizo, a pesar de que el acuerdo en torno al tercer integrante en la AGN incluyó a la propia Libertad Avanza que nominó a Mónica Almada, una abogada que pasó por el delarruismo, después por el PRO y que recaló en el Ministerio de Economía libertario. Según trascendió, la desplazaron hace algunos meses producto de la interna, por su relación con los Menem. La incorporación de Calletti en la Auditoría significó un baño de realidad para el PRO, disminuido en términos legislativos por la nueva composición parlamentaria que le augura, al igual que a la UCR, un débil año legislativo, en un Congreso atravesado por la hegemonía entre el oficialismo y el peronismo. El jueves, en el Consejo de la Magistratura se le tomó juramento a Gonzalo Roca, el diputado de LLA que marcó el desembarco de Karina Milei y los Menem en ese órgano que se encarga de proponer y remover jueces. Una silla que fue reclamada, sin pena ni gloria, por el radicalismo.

Vencedores y vencidos. “Nosotros te bancamos a Calletti, pero ustedes tienen que darnos algo”, le reclamaron desde el peronismo a Sáenz en el fragor de las negociaciones cruzadas por la integración de la AGN. Ayudó, en el bloque de Unión por la Patria, el paso “digerible” de Calletti, como ex compañera de bancada, por la Cámara baja. La respuesta llegó en esa misma madrugada del jueves, cuando el Gobierno no pudo blindar el capítulo XI del Presupuesto y los principales negociadores del Ejecutivo, con Diego Santilli y Martín Menem a la cabeza, quedaron descolocados frente a lo que puertas adentro nadie se anima a ventilar: que la inclusión de la derogación de las leyes de discapacidad y financiamiento universitario tuvo el sello de Javier Milei, y el aval de Luis “Toto” Caputo. Complejo reconocer internamente una evidente mala praxis cuando se trató, nada menos, que de una idea de último minuto impulsada por el Presidente. “Tal vez la forma de redacción no fue la adecuada o los tiempos no fueron los suficientes, pero valoramos muchísimo la media sanción: se ganaron 19 de 20 votaciones en el recinto”, reconocieron y valoraron desde LLA en Diputados.

Javier Milei y Luis Caputo

Por fuera del traspié oficialista, que le propinó al Gobierno su primer revés parlamentario cuando la madrugada del jueves debería haber sido una fiesta violeta, el PRO montó una puesta en escena que incluyó acusaciones de “inconstitucionalidad” y la preparación de una denuncia judicial que posiblemente se presente esta semana, y en la que trabajan abogados constitucionalistas convocados por Cristian Ritondo. A propósito, fuentes partidarias dejaron trascender que Paula Oliveto, de la Coalición Cívica de la capital, se ofreció a firmar la presentación. En la tarde noche del martes, Oliveto participó junto a otros dirigentes del evento anual de la organización A1000, del legislador Emmanuel Ferrario, un encuentro que congregó desde Horacio Rodríguez Larreta, Olmos, Matías López, María Eugenia Vidal y Maximiliano Ferraro, al matemático y empresario Sebastián Ceria y el pastor evangélico Osvaldo Carnival. Fue la primera reunión pública entre Larreta y Vidal post elecciones y debacle del PRO, y hubo largas conversaciones del ex jefe de Gobierno con Olmos de cara a la Legislatura que ya se inauguró.

El PRO coronó una pésima semana, y su jefe de bloque en Diputados no paró de acumular dolores de cabeza. En la reunión de jefes de bancadas, previo a la sesión y al despacho de dictámenes en la comisión de Presupuesto y Hacienda, Ritondo mantuvo un acalorado intercambio con Carlos Guberman, el secretario de Hacienda, que llegó con una actitud soberbia que fue evidente para todos los asistentes. Al día siguiente tuvieron que intervenir Santilli y Martín Menem, que le pidieron al funcionario que llamara al diputado del PRO para disculparse.

Las disculpas, sin embargo, apenas alcanzaron para moderar el malhumor que arrastra el jefe de bloque del PRO por lo que en su entorno consideran un maltrato permanente de los últimos meses. Colaboradores de Ritondo explicaron con sorna que el legislador ni siquiera se ocupó en conocer la posición de Mauricio Macri tras la polémica por las designaciones en la AGN denunciadas por el partido amarillo: “No tenía sentido, le iba a decir que ya le había avisado que los iban a cagar”.

Mauricio Macri y Juliana Awada

En estas horas, el ex presidente tiene previsto desembarcar en el exclusivo barrio de Cumelén, en Villa La Angostura, que se prepara para una temporada repleta de personalidades destacadas: desde los Caputo, “Toto” y “Nicky”, hasta el renunciado Juan Pazo, Macri, Marcos Galperín, que adquirió el verano pasado una de las propiedades del country patagónico, y las familias Roggio, Miguens y Neuss, que alquilan cada verano y tienen cierta resistencia de algunos de los vecinos. ¿Irá Santiago Caputo, muy cercano junto a su hermano Francisco a los Neuss, de visita a la casa familiar de su amiga María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica del Ejecutivo?

Desde el macrismo no hay mayor entusiasmo por el futuro de la administración central. Cualquier intento de acercamiento o, peor aún, de incorporación de cuadros vinculados a Macri, quedó desactivada. Macri intercaló su agenda de los últimos meses con actividades partidarias, cuestiones vinculadas a su rol en la FIFA y temas personales: el miércoles, mientras se negociaba en el Parlamento, acompañó a Guillermo Dietrich en el nuevo espacio que la concesionaria familiar inauguró en Córdoba y Medrano, en la capital, para la venta de autos chinos.

El único recompensado fue Santilli, hace rato full violeta. Otros dirigentes amarillos que dieron sobradas muestras de lealtad, como Ritondo o Guillermo Montenegro, que asumió su banca en el Senado bonaerense, no tuvieron premio. Mérito de “El Colorado”, que desde el primer día se interesó por conocer y estrechar relaciones con Karina Milei. La conoció en el anterior departamento de Pilar Ramírez y Darío Wasserman, en una cena que se prolongó hasta pasada la medianoche, el año pasado. Wasserman acaba de ascender a la presidencia del Banco Nación por su cercanía a “El Jefe”. Los Menem también buscan escalar posiciones en el organigrama central. En los últimos tiempos llamaron a algunos funcionarios para convencerlos de que se pasen de bando. Economía es uno de los lugares apuntados. Próximamente puede haber más novedades, en áreas vinculadas a Vialidad. Mientras tanto, se espera por el desembarco de Diego Valenzuela al frente de la nueva Agencia Nacional de Migraciones, cuyas funciones todavía están bajo estudio. Cuando se concrete, los hermanos Milei tendrán en el gabinete a dos aspirantes a la gobernación bonaerense: el ex intendente de Tres de Febrero, que pidió licencia doble, a la intendencia y al Senado provincial, y el ministro del Interior. “Que venga Valenzuela, le va a costar”, ironizaron dirigentes cercanos a Santilli.

Cristian Ritondo y Diego Santilli

Leyes e intereses. En simultáneo al Presupuesto, que el gobierno buscará sancionar el viernes 26, después de Navidad, en Casa Rosada y el Palacio de Hacienda se sigue con especial interés el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares que le da mayor autonomía a los gobernadores mineros y se propone imprimirle un impulso clave a los proyectos de extracción que esperan por inversiones millonarias a mediano y largo plazo. El caso más reciente es el del proyecto Vicuña, en San Juan, del grupo canadiense BHP y Lundin Mining, que prevé inyectar unos USD2.000 millones en los próximos años.

Se trata de una industria neurálgica para la economía mientras la actividad y el consumo continúan depreciados y sin signos de recuperación, y un rubro que interesó a la hermana del Presidente, que representó a la comitiva argentina, en compañía de Pablo Quirno, en el congreso minero mundial que se desarrolló en marzo pasado en Toronto, y que incluyó un discurso algo deslucido por parte de la secretaria General.

Karina Milei podría volver a encabezar la comitiva en marzo próximo. En el sector dicen que impulsó por lo bajo el proyecto que se envió al Parlamento, y que era muy requerido por los gobernadores mineros de Cuyo y el Norte. Según datos de la cámara empresaria, el consumo mundial de cobre refinado aumentó más del 80% desde principios de siglo, con una creciente injerencia de China como principal comprador. Sin embargo, la minería representa aún menos del 1% del PBI y menos del 6% de las exportaciones. Según un informe de BBVA Research, el país podría aportar hasta el 20% de la oferta global de litio en el 2033, y los proyectos de cobre -no se produce desde el 2018- podrían superar los USD 11.000 anuales en ese año.

Karina Milei junto a Quirno en Canadá

El Gobierno conoce esos números. Los saben el secretario Luis Lucero y su jefe, Daniel González, con el que mantiene una relación acalorada. Marzo se proyecta, en ese sentido, como un mes relevante para el círculo rojo empresario. Tras la convención minera de Toronto, prevista al 1 al 4, tendrá lugar una semana después, en Manhattan, la Semana Argentina, un encuentro empresario organizado por bancos y fondos de inversión estadounidenses del que prevé participar el Presidente. Un mes después, en abril, en la Argentina, se prepara una gira de empresarios de Colorado con “potenciales proyectos de inversión” en energía, industria pesquera, minería, puertos y cítricos que pretenden conocer la Argentina. “Hay interés, pero todavía falta para que se traduzca en inversiones concretas. Falta bastante para eso”, resaltó uno de los organizadores de esa visita.

Por esos mismos días se organiza, además, una gira institucional del gobernador de La Florida, Ron DeSantis, con funcionarios y empresarios de ese estado. Hace una semana estuvo de visita el gobernador de Luisiana, el republicano Jeff Landry, un viaje que pasó desapercibido hasta que el embajador Peter Lamelas publicó en sus redes una comida conjunta en el restaurante Fervor de Recoleta.

Manuel Adorni con Peter Lamelas

Lamelas levantó notoriamente el perfil en las últimas semanas. El jueves, en el Palacio Bosch, agasajó a medio gabinete y decenas de personalidades del círculo rojo para fin de año. También visitó la Cámara baja y la Casa Rosada, se entrevistó con la hermana del Presidente y con otros altos funcionarios, y celebró Janucá junto a su esposa Stephanie, Claudio Epelman, director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano, el presidente de la DAIA, de la AMIA y el embajador de Israel, Eyal Sela.

Hasta ser oficializada su designación como embajador, Lamelas había sido criticado en duros términos por el peronismo cuando subrayó que Cristina Kirchner debía recibir “la Justicia que bien merece”. La ex presidenta sigue atentamente los acontecimientos desde San José 1111, donde ahora tiene acceso a la terraza, por dos horas diarias, tal como resolvió el TOF2 y como se adelantó en esta sección. Este sábado, la ex presidenta debió ser trasladada al sanatorio Otamendi, autorizada por el tribunal, por una dolencia abdominal. Allegados quieren convencerla de que se mude para el verano. Algunos hablan de Mercedes, los pagos de Eduardo de Pedro, “Wado”, donde tendría ya un lugar reservado. Alguna vez utilizó esa localidad bonaerense como refugio durante varios fines de semana.

De todos modos, una vez que pase el verano, la atención estará concentrada en el mundial de fútbol organizado por Estados Unidos, México y Canadá. Milei faltó a la ceremonia en la que se sortearon los grupos para no aparecer junto a Claudio Tapia, “Chiqui”, en el inicio de la embestida judicial, y del Gobierno, a la cúpula de la AFA. Fuentes del fútbol abundaron en estos días que, en realidad, hubo que convencerlo bastante al Presidente para que no viajara. Tiene lógica: tenía asegurado un lugar en la foto al lado de Donald Trump.

Desde ese momento, la avanzada contra la AFA fue in crescendo. Todo empezó a mediados de noviembre, cuando La Liga decidió premiar a Rosario Central por obtener el mayor puntaje en la tabla anual y destapó una vendaval de acusaciones y réplicas lideradas, en principio, por Estudiantes de La Plata. En esa reunión a puertas cerradas en la sede de La Liga en Puerto Madero hubo un dato de color, sobresaliente, que fue la comidilla entre varios de los dirigentes que asistieron. Por ser el último encuentro del 2025, se fueron de allí con un obsequio, como todos los años, aunque por lo general los suelen enviar directamente a los clubes: una valija de fabricación nacional.