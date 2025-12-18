Preocupación tras la muerte del soldado en Olivos: las opciones en estudio para reforzar la seguridad de Milei

La Quinta de Olivos

El hallazgo del cuerpo del granadero en la Quinta de Olivos encendió las alarmas del Gobierno en torno a la seguridad del presidente Javier Milei y analizan opciones para reducir los riesgos e intentar mejorar las condiciones de vida de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Según supo Infobae de importantes fuentes, el potencial suicidio del joven de 21 años que continúa bajo investigación fue tema de conversación entre varios funcionarios que se mostraron en alerta por la situación.

Aún conmocionados por el desenlace, hay quienes no esconden la preocupación que generó el episodio que tuvo lugar a metros del chalet presidencial, dentro del predio de Olivos, en una de las garitas internas próxima a la residencia que ocupa el mandatario. “La realidad es que preocupación hubo. La seguridad del Presidente es un tema de Estado y lo que pasó también adquirió esa magnitud”, confesó un funcionario a este medio.

Una importante voz al tanto contó además que, con el desembarco del flamante ministro de Defensa, Carlos Presti, está en estudio la posibilidad de otorgar un incremento salarial a las Fuerzas Armadas que reclaman por las cifras desactualizadas. Hasta entonces, perciben un magro básico de $610.510, en la categoría más baja, mientras que el rango máximo alcanza los $2.809.917.

Asimismo, altas fuentes del Ministerio de Defensa revelaron que hay planes de reforzar las evaluaciones psicológicas que se realizan al personal designado para llevar adelante la tarea de velar por la seguridad del Presidente.

Según supo este medio, el plantel está compuesto por soldados voluntarios de entre 18 y 28 años que perciben un salario de $610.000, suma que incluye un bono de $80.000 en concepto de alimentación, por la prestación de 12 horas diarias.

Además de los cuidados en los traslados, también escoltan al mandatario en las salidas al territorio de las que el libertario es habitué. “Es un trabajo riesgoso. Cuando el Presidente fue a Lomas estuvimos sin protección. En el cierre en Moreno también y recibimos piedrazos. De esos eventos o las horas extras que hacemos no cobramos nada”, confesó a este medio uno de los integrantes de la estructura mixta.

Lo cierto es que la realidad de los efectivos preocupa al Ministerio de Defensa que esta mañana debió contabilizar una nueva baja luego de que el suboficial principal Juan Pereira, fuera hallado sin vida en las instalaciones del cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, provincia de Corrientes. El caso también es investigado por el Juzgado Federal de Paso de los Libres de la provincia que mantiene la hipótesis de que se trató de otro suicidio.

Para la designación de los efectivos que escoltan al jefe de Estado, la Casa Militar, actualmente a cargo del coronel mayor Sebastián Ibañez -quien evitó responder a las consultas de este medio-, realiza un proceso de selección que incluye evaluaciones psicotécnicas y socioambientales para la designación de agentes en puestos claves como la quinta de Olivos y la Casa Rosada. Sin embargo, desde la cartera que supo encabezar Luis Petri trabajan para reforzar los controles, luego de que Gómez dejara una carta en la que hacía referencia a sus problemas financieros, para intensificar la seguridad presidencial y llevar un control más exhaustivo del estado de los efectivos.

Otra de las medidas que está en evaluación es incrementar la contención de los agentes que, según revelaron, cuentan con seguimiento de psicólogos y psiquiatras que prestan mayor auxilio en cuestiones burocráticas. “Es necesario que haya un acompañamiento más cercano. Hoy esa tarea la desempeñan informalmente los curas castrenses, pero más desde la espiritualidad. Hace falta una mayor concientización y prevención del tema salud mental”, sostuvo un asesor externo de la cartera al respecto.

Las voces que manifiestan preocupación por la realidad castrense abundan en las filas libertarias. “Hay un problema transversal de depresión en la sociedad. La diferencia es que en las Fuerzas los efectivos están armados”, se sinceraron por los pasillos de Balcarce 50. “Es triste y preocupante. Varios soldados se fueron por la plata y otros por salud mental”, se sinceró un agente que cuestionó la inacción del Ejército Argentino y de la obra social del sector en la materia.

Los sueldos bajos y los tratos no mejoran la situación de los soldados voluntarios que dejan las filas para dedicarse a otras tareas con mayor remuneración. Ante este escenario, existen quienes se muestran optimistas por el desembarco del Teniente General Carlos Presti al frente de la cartera, a quien detectan como uno de los propios, y aseguran que cumplirá con los dos principales reclamos relativos a la recomposición salarial del sector y a la cobertura del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). “La idea de Presti es dar lugar a los pedidos porque va a cumplir con la misión y a cuidar de la tropa y la familia militar”, garantizaron en Balcarce 50.

El pasado martes, el flamante funcionario tuvo su paso fugaz por Casa Rosada tras visitar el despacho que el asesor presidencial, Santiago Caputo, tiene en el Salón Martín Fierro de la planta alta. Se retiró sin hacer declaraciones a la prensa acreditada. “Nuestros hombres y mujeres necesitan de nosotros sabiduría para resolver los problemas complejos que están fuera de manuales, acción para motorizar los cambios necesarios, coherencia anteponiendo aspectos operacionales por sobre aquellos de orden administrativo, idoneidad y transparencia para generar confianza, austeridad porque nada nos sobra y el ejercicio de un liderazgo positivo”, supo plantear durante la jura del Estado Mayor General del Ejército, Santiago Zarich, en el Edificio Libertador.