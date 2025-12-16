Jorge Macri encabezó el saludo de fin de año con embajadores y empresarios en el Teatro Colón

Empresarios, diplomáticos, políticos y referentes religiosos escuchan el discurso del alcalde porteño Jorge Macri en el Teatro Colón (Prensa GCBA)

El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri reunió a embajadores, empresarios y referentes de organizaciones de la sociedad civil en el Teatro Colón para expresar su agradecimiento por el trabajo conjunto durante el año y reafirmar la vocación internacional de la ciudad de Buenos Aires.

En el evento, que también contó con la presencia de miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Macri enfatizó la necesidad de fortalecer los vínculos institucionales e internacionales para consolidar una Buenos Aires abierta, segura y hospitalaria.

En su intervención, el mandatario porteño subrayó que Buenos Aires se distingue como una capital global, cuya identidad se forja en la diversidad cultural y la convivencia. Macri afirmó: “Queremos seguir construyendo una Buenos Aires que respira libertad, donde la convivencia segura y pacífica se valora y se defiende, donde los porteños encuentran condiciones para progresar, y quienes llegan descubren una Ciudad hospitalaria y cercana”.

El brindis del GCBA sirvió para fortalecer vínculos con varios sectores

El encuentro, coordinado por el Secretario General y de Relaciones Internacionales de GCBA, Fulvio Pompeo, reunió a representantes del cuerpo diplomático acreditado en Buenos Aires, líderes religiosos y figuras del sector privado. Durante su discurso, Macri destacó el papel central del sector privado como motor del desarrollo y el de las organizaciones sociales como pilares del diálogo.

El encuentro contó con la presencia de 42 países, incluidos el embajador de Reino Unido, David Cairns, con quien el alcalde porteño tuvo una reunión bilateral previa al brindis para que la Ciudad de Buenos Aires y Londres coordinen acciones de trabajo en inteligencia artificial, transporte, salud y educación. También estuvo Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos y el saliente representante de Chile, José Antonio Viera-Gallo Quesney.

Jorge Macri conversa con el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas (Prensa GCBA)

Del brindis también participaron CEOs o dirigentes de empresas como Adidas, la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Coca Cola, FIAT y J.P. Morgan, entre otros como así también representantes religiosos de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) y el Centro Islámico.

Presupuesto 2026 en la mira

El reclamo por la deuda de coparticipación que mantiene el gobierno nacional con la Ciudad de Buenos Aires se convirtió en el eje central de la reunión a comienzos de diciembre entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El encuentro, que se desarrolló en la Casa Rosada, estuvo marcado por la exigencia de la administración porteña de que el Presupuesto 2026, que se tratará mañana en el Congreso, incluya un mecanismo explícito para el pago semanal de los fondos adeudados, cuyo monto asciende a $274.000 millones.

Durante la rueda de prensa posterior, Jorge Macri evitó comprometer el apoyo de su bloque al Presupuesto, al subrayar que la inclusión de los recursos para la Ciudad constituye una condición indispensable. El jefe de Gobierno precisó: “Hay que discutirlo, esa es tarea de los diputados nacionales primero y del Senado después, pero con este pedido, que se incluya los recursos de la ciudad de manera explícita. El presidente del bloque debe tener un montón de requerimientos, este es uno más”.

Diego Santilli, Manuel Adorni y Jorge Macri

El reclamo porteño se fundamenta en el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó la restitución de fondos a la Ciudad de Buenos Aires mediante un giro semanal equivalente al 1,55% de la coparticipación. Desde agosto, este proceso presenta demoras, lo que motivó la insistencia de la administración de Jorge Macri en que el Presupuesto 2026 contemple un ítem específico que garantice el denominado “goteo” diario de recursos.

Voceros del gobierno porteño, citados desde la sede de Uspallata en el barrio de Parque Patricios, calificaron la situación como un tema “sin avances”.

En la reunión, además de Santilli y Macri, participaron el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, el ministro coordinador, Manuel Adorni, y la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez.

El temario incluyó también la transferencia de competencias del Poder Judicial para avanzar en la autonomía de la Ciudad y la actualización de la obra para la construcción de la Cárcel de Marcos Paz.

Previo al encuentro político, los equipos técnicos de las áreas económicas de ambas administraciones mantuvieron una segunda reunión para abordar la deuda, tras la reciente foto entre Jorge Macri y el ministro de Economía, Luis Caputo, en la que el alcalde porteño reiteró la necesidad de incorporar la deuda en el Presupuesto 2026.