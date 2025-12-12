Oficializaron las designaciones de Lanari en Comunicación y Nápoli como secretario de Asunto Nucleares

Federico Matías Ramos Nápoli asume la Secretaría de Asuntos Nucleares tras su gestión exitosa en DIOXITEX S.A. y la CNEA

La reestructuración del Gabinete de Javier Milei continúa. Uno de los cambios más grandes fue la reciente creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares bajo la órbita del Ministerio de Economía marca un giro estratégico en la política energética argentina, con el objetivo de consolidar al país como un actor central en el mercado internacional de combustibles nucleares. A días del anuncio, el nuevo organismo comienza a concretarse con el nombramiento de su titular. En simultáneo, el Gobierno oficializó la designación de Javier Lanari, como secretario de Comunicación y Prensa.

La reciente reorganización en la Jefatura de Gabinete consolidó el control de Manuel Adorni sobre la Secretaría de Comunicación y Prensa, un área estratégica que vuelve a depender de su órbita tras un breve período bajo Presidencia.

Esta decisión, oficializada este viernes mediante el Decreto 871/2025 publicado en el Boletín Oficial, refuerza la centralización de la comunicación gubernamental y redefine los roles clave en el equipo de prensa. En el marco de estos cambios, Javier Lanari fue designado formalmente como titular de la Secretaría de Comunicación y Prensa.

Hasta ahora, el funcionario ocupaba el cargo de subsecretario. Ahora, conducirá la dependencia, pero no ejercerá como vocero del Gobierno. La función de portavoz continuará en manos de Adorni, quien mantiene así una doble responsabilidad: la jefatura de Gabinete y la comunicación oficial.

El Gobierno oficializó a Javier Lanari

Por otro lado, el nombramiento de Federico Matías Ramos Nápoli como primer secretario de la nueva dependencia se formalizó este viernes mediante la publicación del decreto 875/2025. Fue elegido gracias a su perfil técnico y su experiencia en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y en la gestión de empresas estatales como DIOXITEX SA.

El Ministerio de Economía destacó que, bajo su conducción, DIOXITEX logró eliminar el déficit operativo y alcanzar un récord de producción.

De acuerdo con lo dispuesto, la Secretaría de Asuntos Nucleares funcionará con autonomía respecto de la Secretaría de Energía, dirigida por María Carmen Tettamanti, aunque ambas áreas dependen administrativamente del Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo. Esta estructura responde a un proceso de reorganización institucional que abarca empresas públicas y áreas tecnológicas clave, con la intención de agilizar la gestión y coordinar proyectos de expansión en el sector.

El plan nuclear, impulsado por el Ejecutivo, incluye la operación de tres centrales —Atucha I, Atucha II y Embalse— que aportan aproximadamente el 6,5% de la energía eléctrica nacional, así como el desarrollo de nuevas tecnologías como el reactor modular pequeño CAREM y el reactor multipropósito RA-10, destinado a la producción de radioisótopos para aplicaciones médicas. El proyecto CAREM, aun en fase de prototipo, representa una apuesta por la tendencia global de los reactores modulares pequeños (SMR), que ofrecen menores costos y plazos de fabricación en comparación con las grandes centrales.

El plan nuclear argentino incluye la operación de Atucha I, Atucha II y Embalse, que aportan el 6,5% de la energía eléctrica nacional

La estrategia oficial contempla también el aprovechamiento de ventajas competitivas del territorio argentino, como las regiones patagónicas de baja temperatura, para la instalación de “servidores de inteligencia artificial”, una iniciativa que responde a la necesidad de fuentes de energía “limpias, confiables y sin emisión significativa de gases de efecto invernadero”.

Mientras tanto, el Consejo Nuclear Argentino, presidido por Demian Axel Reidel —físico y economista que asumió la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina S.A. el 23 de abril de 2025—, coordina las directrices del sector junto a funcionarios del Gabinete nacional.

Reidel, con antecedentes en la Jefatura de Gabinete del Consejo de Asesores de la Presidencia, lidera la operadora de las centrales nucleares y promovió la revisión administrativa y acuerdos de financiamiento e innovación.

El Ministerio de Economía subrayó los avances en la negociación y abastecimiento de uranio para las centrales, la reingeniería administrativa de DIOXITEX S.A. y el asesoramiento a Nucleoeléctrica.

La nueva Secretaría funcionará con autonomía respecto de la Secretaría de Energía, bajo la órbita del Ministerio de Economía (REUTERS)

Pese a que la designación se hizo efectiva este viernes, la Secretaría de Asuntos Nucleares ya inició sus actividades, con la misión de coordinar el trabajo entre la CNEA, Nucleoeléctrica Argentina, DIOXITEX y otras dependencias, en un contexto de reorganización estatal que busca acelerar los proyectos y responder a la demanda creciente del sector tecnológico, especialmente ante la expansión de la inteligencia artificial y la instalación de centros de datos de alto consumo energético.

Más designaciones

A comienzo de semana, el Gobierno oficializó una profunda reestructuración de la Administración Pública Nacional mediante el decreto 866/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial. La medida, impulsada por el presidente Javier Milei y refrendada por altos funcionarios, introduce cambios sustanciales en la organización y los objetivos de varios ministerios y secretarías, con el propósito declarado de “optimizar la gestión”.

Entre las decisiones más destacadas se encuentra la reconfiguración integral de la Jefatura de Gabinete de Ministros. De esta manera, el nuevo organigrama incorpora áreas como la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, la Secretaría de Asuntos Estratégicos, la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Turismo y Ambiente y la Secretaría de Comunicación y Prensa. Cada una de estas dependencias se subdivide en subsecretarías especializadas, como la Subsecretaría de Proyectos Estratégicos de Gobierno, la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Subsecretaría de Prensa, entre otras.

Tras esto, el Ejecutivo tuvo que emitir una serie de designaciones en la administración nacional.

Entre los nombramientos más destacados, Daniel Scioli asumió el cargo de secretario de Turismo y Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Daniel Scioli asumió el cargo de Secretario de Turismo y Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (REUTERS)

También fue formalizada la asunción de Guillermo Ignacio Devitt, como secretario de Asuntos Estratégicos.

En el ámbito sanitario, el Ministerio de Salud incorporó a Rodrigo Alberto Sbarra, como subsecretario de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Gestión Administrativa.