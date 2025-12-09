El Gobierno creó una Secretaría de Asuntos Nucleares que quedará bajo la órbita de Caputo

El Ministerio de Economía oficializó la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares, con Federico Ramos Nápoli como secretario (Reuters)

El Ministerio de Economía oficializó la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares, un cambio estructural relevante en la estrategia energética nacional impulsada por el gobierno de Javier G. Milei. La nueva estructura quedó diseñada para supervisar y coordinar el sector nuclear, con el objetivo declarado de aportar dinamismo y mayor eficacia en la implementación de las políticas públicas vinculadas a la materia. Desde la cartera económica confirmaron la designación de Federico Ramos Nápoli como primer secretario del área.

El comunicado difundido por el Ministerio de Economía remarcó que la Argentina cuenta con “75 años de historia” que sitúan al país entre los principales actores del sector nuclear civil global. La decisión política busca potenciar esa tradición y aprovechar recursos como el uranio, situando a la Nación como posible proveedor estratégico de este mineral a escala internacional.

La Secretaría de Asuntos Nucleares funcionará bajo la órbita directa del ministro de Economía, Luis Caputo. Esta dependencia en ningún momento subordinará su accionar a la Secretaría de Energía, que encabeza María Carmen Tettamanti. Con igual rango administrativo, ambas áreas operarán con autonomía, aunque dentro de la misma cartera. El nuevo diseño responde a un proceso de reorganización institucional más amplio que abarca otras empresas públicas y áreas tecnológicas clave, según consta en el despacho de Economía.

La designación de Ramos Nápoli al frente de la secretaría responde al perfil técnico y de gestión requerido para coordinar las actividades ya existentes y los proyectos de expansión. Ramos Nápoli tiene trayectoria dentro de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y antecedentes de conducción en reestructuraciones y producción dentro del sector estatal. El comunicado ministerial puntualiza que su gestión en DIOXITEX S.A. permitió eliminar el déficit operativo y alcanzar un récord de producción.

La aparición de la Secretaría de Asuntos Nucleares da marco institucional a lineamientos expresados por el presidente Javier Milei en la presentación del Plan Nuclear Argentino. El anuncio, realizado el 20 de diciembre, incluyó el compromiso de “posicionar al país en la vanguardia energética mundial y atraer inversiones”, según citó la cobertura de Infobae. La iniciativa reconoce la existencia de tres centrales nucleares en operación —Atucha I, Atucha II y Embalse— que aportan alrededor del 6,5% de la energía eléctrica del país.

El Plan Nuclear Argentino promueve la innovación tecnológica y la producción local de reactores modulares

Junto a la infraestructura instalada, el Ejecutivo impulsa el desarrollo de nuevas tecnologías en el ámbito nuclear, como el reactor modular pequeño (SMR) CAREM, actualmente en construcción, y el reactor multipropósito RA-10, destinado a la producción de radioisótopos para aplicaciones médicas. De acuerdo con fuentes ministeriales, la estrategia argentina contempla aprovechar ventajas competitivas del territorio, como las regiones patagónicas de baja temperatura para la instalación de “servidores de inteligencia artificial”. Según las declaraciones públicas de los funcionarios, el crecimiento de la demanda energética vinculada a esta tecnología digital requiere fuentes de provisión “limpias, confiables y sin emisión significativa de gases de efecto invernadero”.

La estructura política que apoya este plan nuclear incluye la participación de Demian Axel Reidel, físico y economista, quien asumió la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina S.A. el 23 de abril de 2025. Reidel ya tuvo responsabilidades como jefe de Gabinete del Consejo de Asesores de la Presidencia y actualmente lidera la operadora de las centrales existentes. Su gestión se inscribe dentro del proceso de fortalecimiento del sector público nucleare intención de atraer inversiones, fomentar la investigación y vincular los proyectos con la industria tecnológica, en especial la inteligencia artificial.

Distintos especialistas mencionados en la cobertura de Infobae identificaron la proliferación de reactores modulares pequeños (SMR) como una tendencia global, por ser de menor costo y plazo de fabricación respecto de grandes centrales. El proyecto argentino CAREM representa uno de los avances en esta línea, si bien se trata todavía de un prototipo sujeto a culminación y ensayos que demandarán varios años de desarrollo adicional.

El gobierno de Milei lanzó también el Consejo Nuclear Argentino, presidido por Reidel, con la participación del jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Defensa Luis Petri y el presidente de la CNEA, Germán Guido Lavalle. Este consejo define directrices y promueve la coordinación entre organismos. Según los documentos oficiales, Reidel intervino en la reestructuración de Nucleoeléctrica Argentina S.A., promovió la revisión administrativa y facilitó acuerdos de financiamiento e innovación en el área nuclear.

La nota del Ministerio de Economía remarcó los resultados en la negociación y abastecimiento de uranio para las centrales, así como la reingeniería administrativa de DIOXITEX S.A. y el asesoramiento a la empresa Nucleoeléctrica. El gobierno nacional planea “convertir a la Argentina en la ‘Arabia Saudita del Uranio’”, posicionándola como abastecedora relevante en el mercado internacional de combustibles nucleares, de acuerdo con el comunicado difundido y la información recogida por Infobae.

El Plan Nuclear Argentino incluye también avances en la utilización de la energía atómica en sectores productivos y científicos como el agro y la medicina, en línea con una política de expansión y modernización. El informe hace mención a los recursos humanos nacionales, con la participación de ingenieros y técnicos reconocidos, y a la capacidad de producción local de insumos y equipos para los nuevos reactores.

Las autoridades prevén que la reorganización del sector nuclear y la creación de áreas autónomas bajo el Ministerio de Economía habiliten una gestión más ágil y unificada. La Secretaría de Asuntos Nucleares ya comenzó sus actividades, con el objetivo declarado de coordinar el trabajo entre la CNEA, Nucleoeléctrica Argentina, DIOXITEX y otras dependencias. La expectativa oficial apunta a acelerar los proyectos y responder a la demanda creciente del sector tecnológico, en particular ante la expansión de la inteligencia artificial y la instalación de centros de datos de alto consumo energético.