Política

Tras los cambios dentro del Gabinete, modificaron la estructura del Gobierno nacional

La medida oficial redefine el organigrama central y elimina clave del equipo ministerial. Los mayores cambios se dieron en la Jefatura de Gabinete y los Ministerios de Economía y Salud

Guardar
El Gobierno oficializó la reestructuración
El Gobierno oficializó la reestructuración de la Administración Pública Nacional mediante el Decreto 866/2025, firmado por el presidente Javier Milei. (AP)

El Gobierno oficializó una profunda reestructuración de la Administración Pública Nacional mediante el Decreto 866/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial. La medida, impulsada por el presidente Javier Milei y refrendada por altos funcionarios, introduce cambios sustanciales en la organización y los objetivos de varios ministerios y secretarías, con el propósito declarado de “optimizar la gestión”.

El decreto, que modifica el esquema establecido por el Decreto 50/2019 y sus sucesivas actualizaciones, elimina, fusiona y redefine áreas clave de la estructura estatal.

Entre las decisiones más destacadas figura se encuentra la reconfiguración integral de la Jefatura de Gabinete de Ministros. De esta manera, el nuevo organigrama incorpora áreas como la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, la Secretaría de Asuntos Estratégicos, la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Turismo y Ambiente y la Secretaría de Comunicación y Prensa. Cada una de estas dependencias se subdivide en subsecretarías especializadas, como la Subsecretaría de Proyectos Estratégicos de Gobierno, la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Subsecretaría de Prensa, entre otras.

La Jefatura de Gabinete de
La Jefatura de Gabinete de Ministros incorpora nuevas secretarías y subsecretarías, como Innovación, Ciencia y Tecnología, y Turismo y Ambiente. (Foto: Maximiliano Luna)

El Ministerio del Interior también recibe una nueva estructura, que incluye la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, la Secretaría de Interior —con áreas dedicadas a asuntos políticos, deportes, enlace legislativo y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)— y la Secretaría de Provincias y Municipios. Esta última se subdivide en las Subsecretarías de Relaciones con las Provincias y Relaciones con los Municipios.

En el caso del Ministerio de Economía, el decreto redefine su composición interna, estableciendo nuevas secretarías y subsecretarías. Entre ellas se encuentran la Secretaría Legal y Administrativa, la Secretaría de Política Económica, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería, la Secretaría de Coordinación de Producción, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento, la Secretaría de Industria y Comercio, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Asuntos Nucleares. Cada una de estas áreas cuenta con subsecretarías orientadas a funciones específicas, como la Subsecretaría de Programación Macroeconómica, la Subsecretaría de Energía Eléctrica y la Subsecretaría de Políticas Nucleares.

La estructura del Ministerio de Salud también se reorganizó, pasando a estar compuesto Secretaría de Gestión Administrativa, la Secretaría de Gestión Sanitaria y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina. Estas secretarías se dividen en subsecretarías responsables de la coordinación administrativa, la planificación sanitaria, la vigilancia epidemiológica y la atención en materia de drogas.

El Ministerio de Salud crea
El Ministerio de Salud crea nuevas secretarías para la gestión administrativa, sanitaria y de políticas integrales sobre drogas en Argentina. (Foto: Adrián Escandar)

El decreto no solo modifica la estructura, sino que también redefine los objetivos de varias áreas. Por ejemplo, se establece que la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales debe “asistir a la Secretaría General en lo relativo a ceremonial y protocolo, en coordinación con las áreas con competencia en la materia”.

En el ámbito económico, la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial tiene como función “asistir a las unidades ejecutoras de las distintas categorías programáticas, correspondientes a los Servicios Administrativos Financieros asignados a su órbita, efectuando los trámites administrativos necesarios para la obtención de los recursos humanos, materiales, equipamientos tecnológicos y los insumos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas previstos” para las secretarías bajo su dependencia.

En materia de control y supervisión, el decreto otorga a la Secretaría de Transporte la responsabilidad de “ejercer el control tutelar de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y de la Junta de Seguridad en el Transporte”.

De igual modo, la Secretaría de Obras Públicas asume el control tutelar del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el Instituto Nacional del Agua (INA).

El decreto también dispone la transferencia de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes —excepto la Subsecretaría de Deportes— desde el Ministerio del Interior a la Jefatura de Gabinete de Ministros, junto con sus unidades organizativas, bienes, personal y créditos presupuestarios.

Además, se aclara que, hasta que se complete la reestructuración de las áreas afectadas, “se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de nivel inferior a Subsecretaría, las que transitoriamente mantendrán las acciones, dotaciones y personal con sus respectivos cargos, niveles, situación de revista y suplementos vigentes a la fecha”.

En cuanto a la vigencia, la norma establece que “la presente medida entrará en vigencia el día de su dictado”, es decir, el 6 de diciembre de 2025.

Temas Relacionados

GobiernoAdministración Pública NacionalBoletín OficialPoder EjecutivoJavier MileiJefatura de Gabinete de MinistrosMinisterio del InteriorMinisterio de EconomíaMinisterio de SaludÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Los movimientos sociales lanzarán una jornada nacional “contra el hambre” y anticipan un diciembre de tensión

El principal sindicato de la economía popular, junto a organizaciones piqueteras y sindicales, marchan hoy al Congreso y otros puntos estratégicos. Ollas populares y reclamos por salario y trabajo

Los movimientos sociales lanzarán una

El Gobierno presenta hoy las reformas y comienza a planificar la estrategia para aprobarlas en el Congreso

El Consejo de Mayo se reúne una última vez para redactar el informe final que luego podría presentarse en conferencia de prensa. En paralelo, Federico Sturzenegger dará una exposición de los principales temas ante diputados y senadores

El Gobierno presenta hoy las

La designación de las autoridades en el Senado bonaerense abrió un nuevo frente de batalla entre CFK y Kicillof

En el cristinismo sostienen que el sector del Gobernador no respetó un acuerdo previo. En La Plata advierten que el espacio de la ex presidenta se quiere quedar con todo los lugares sin negociar

La designación de las autoridades

“Leyes cruzadas” y un calendario ajustado: los desafíos que enfrenta el Gobierno para las sesiones extraordinarias

Diputados tendrá, desde mañana, el desafío de avanzar rápido con el Presupuesto 2026 y la inocencia fiscal. En tanto, el Senado buscará acelerar la reforma laboral. El acotado cronograma choca con las fiestas y algunos bloques temen que los proyectos sean aprobados, pero no sancionados antes de fin de año

“Leyes cruzadas” y un calendario

Tras la salida de Luis Petri, designaron a Carlos Presti al frente del Ministerio de Defensa

En el decreto publicado esta madrugada en Boletín Oficial, se dispuso que el ex jefe del Ejército Argentino pase a situación de disponibilidad a partir del 10 de febrero de 2026

Tras la salida de Luis
DEPORTES
Los mejores pilotos de Argentina,

Los mejores pilotos de Argentina, 135 autos y la invitación de Mirtha Legrand: la única que vez que el TC y TC 2000 corrieron juntos

Era un 10 habilidoso, jugó en River y Boca y le hizo un gol a Milei, pero se retiró a los 25 años: “No fui feliz siendo futbolista”

Las lágrimas del DT de Gimnasia tras perder el clásico de La Plata frente a Estudiantes: el gesto de su familia

“No volaba una mosca”: Diego Martínez confesó un momento de tensión con Cavani y Rojo en su paso por Boca

La millonaria cifra que deberán pagar los equipos de Fórmula 1 para correr en 2026: por qué Alpine se verá beneficiado

TELESHOW
Shakira hizo vibrar el estadio

Shakira hizo vibrar el estadio Vélez en su primera noche: “Lo que yo tengo con Argentina es una historia de amor”

Zoe Hochbaum defendió el cine independiente en los Martín Fierro: “Es un momento importante para darle visibilidad”

Natalia Oreiro y El Eternauta se quedaron con el Oro en los Martín Fierro de Cine y Series: conmovedor discurso e implacable triunfo

El guiño de Leonardo Sbaraglia al ganar en los Martín Fierro por la serie de Carlos Menem: “Vamos por la reelección”

Marta González se conmovió al recibir el Martín Fierro de Cine a la Trayectoria: “El cariño de la gente es el mejor premio”

INFOBAE AMÉRICA

Tras el encuentro en Londres,

Tras el encuentro en Londres, los aliados europeos respaldaron a Zelensky: como sigue la negociación del plan de paz con Rusia

Israel bombardeó infraestructura del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Le pagaron para hacer llover y pasaron cosas. Pero, ¡ojo!, que al final llovió

El día que un retrato provocó un escándalo real: la fallida boda de Enrique VIII y Ana de Cleves

“El Eternauta”: una profecía sobre la resistencia que se renueva