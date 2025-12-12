Máximo Kirchner convocó al consejo del PJ bonaerense para debatir el llamado a elecciones internas

El presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, convocó a una reunión del consejo partidario para el viernes 19 de diciembre a las 14 horas en el municipio de Malvinas Argentinas. El llamado al órgano partidario se da en medio de la presión de un sector del peronismo referenciado en el gobernador Axel Kicillof y que busca renovar autoridades; ya que en rigor el mandato de Kirchner culmina el 18 de diciembre de este año.

Será el primer encuentro del partido luego de lo que fue el proceso electoral en el que el peronismo se impuso en la elección provincial del 7 de septiembre, aunque luego no logró sostener la victoria en los comicios nacionales del 26 de octubre y quedó detrás de La Libertad Avanza en los cargos a diputado nacional.

Hace bastante que la tensión dentro del peronismo bonaerense no encuentra cauce de salida. En el kirchnerismo aseguran que hubo un acuerdo al momento de la discusión de las listas entre Máximo Kirchner y el gobernador para que las autoridades del Partido Justicialista se renueven “más adelante” y que además se trabaje para la continuidad del líder de La Cámpora al frente del partido.

Sin embargo, en las últimas semanas, el desentendimiento volvió a aparecer por la discusión de la vicepresidencia 1° del Senado bonaerense. No hubo acuerdo dentro del peronismo sobre quién debe ocupar ese lugar estratégico y que además forma parte de la línea sucesoria del Poder Ejecutivo. El kirchnerismo propone que sea el intendente de José C Paz, Mario Ishii que desde esta semana ocupa una banca como senador por la Primera sección electoral, mientras que en el Movimiento Derecho al Futuro -el espacio de Kicillof- impulsan a la senadora Ayelén Durán; una ex camporista de la Sexta sección electoral. Los argumentos son encontrados. El cristinismo asegura que la opción de Ishii que tiene el visto bueno de CFK y sería en acuerdo con el Frente Renovador de Sergio Massa, promueve una amplitud, ya que se trata de un intendente de trayectoria y que además nunca le hizo perder una elección al peronismo; mientras que el axelismo asegura que Durán es una senadora que mostró lealtad con Kicillof en los dos años anteriores en la Cámara alta y que por el carácter estratégico que implica la vicepresidencia, al estar en la cadena de sucesión, debe ser “una propia”.

La discusión por la vicepresidenta 1° y sucesión de Magario en el Senado expuso nuevamente las diferencias en el peronismo

Por lo pronto, Kirchner incluyó en el temario de la reunión del próximo viernes cuatro puntos a poner sobre la mesa:

1. Lectura y consideración del acta de la reunión anterior.

2. Homenaje por la partida del compañero Juan José Mussi.

3. Convocatoria a elecciones partidarias.

4. Análisis de la coyuntura nacional.

En el medio, subterráneamente en el espacio de Kicillof vienen trabajando en la búsqueda de avales y organización del padrón en caso de que se llegue a una instancia de internas partidarias que podría darse ya sobre fines del mes de febrero o principios de marzo del 2026.

Ayer jueves, hubo una escenificación que sectores cercanos al gobernador intentan motorizar una renovación de autoridades. Fue cuando desde el Partido Justicialista de Florencio Varela, su presidente Julio Pereyra y el actual intendente del distrito Andrés Watson —que es vicepresidente partidario del PJ local— impulsaron un comunicado titulado “Elecciones, sí”.

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson

En el mismo, si bien no puntualizan sobre la situación del PJ bonaerense —cuyos mandatos caen la semana que viene- sí plantean que en lo que respecta al orden local se “considera indispensable garantizar la plena vigencia de los mecanismos electorales partidarios, promoviendo en este sentido la fecha oportuna y legal para definir la autoridad futura, tal como lo exige la ley y los estatutos”. También deslizan que “en tal sentido, confiando en la madurez, la responsabilidad, la doctrina y el compromiso de afiliados, afiliadas, dirigentes y militantes, el Consejo Justicialista de Florencio Varela llama a preservar con la máxima energía la institucionalidad y el respeto por nuestro Partido y nuestro Pueblo“. Sucede que a la par de la renovación de autoridades del PJ bonaerense, también se deben renovar autoridades en los justicialismos de los 135 municipios bonaerenses.

Al momento, en lo que respecta a posibles postulaciones para ir por la presidencia del Partido Justicialista bonaerense, aparecen dos nombres de peso territorial: la vicegobernadora, Verónica Magario y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

La vicegobernadora cuenta con el respaldo del Ejecutivo y de intendentes referenciados en la figura de Kicillof. En tanto que el lomense aparecería como una figura más conciliadora en medio de las diferencias entre el kirchnerimo y el MDF. Forma parte del Grupo AFA de intendentes que componen él y sus pares Federico Achával (Pilar), Gastón Granados (Ezeiza) y Nicolás Mantegazza (San Vicente); de estrecha relación con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, hoy enfrentado con el propio presidente de la Nación, Javier Milei.