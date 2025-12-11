Política

Escala la tensión entre Kicillof y el kirchnerismo por un lugar clave en la línea sucesoria

Se trata de la vicepresidencia primera del Senado. Cristina Kirchner impulsa a Mario Ishii y busca darle amplitud a la representación. En el entorno del gobernador deslizan intereses ulteriores de La Cámpora

Verónica Magario
Verónica Magario

La jura de senadores de la provincia de Buenos Aires del último lunes dejó expuesto otro capítulo de la interna del peronismo bonaerense cuando a la hora de definir las vicepresidencias de la Cámara alta provincial todo quedó enfrascado por qué sector debía ocupar las sillas de las autoridades en el Senado que preside la vicegobernadora Verónica Magario. La tensión no mermó, más bien todo lo contrario, y una salida ordenada no asoma hoy en el menú de posibilidades, al menos en el corto plazo.

Como dio cuenta Infobae, el sector del Movimiento Derecho al Futuro en el Senado bonaerense tiene menos representación que sus socios dentro del bloque peronista. Son cinco o seis —depende de la postura que tome el senador Marcelo Feliú— los legisladores que responden a Kicillof. De allí, el espacio del mandatario provincial promueve a la senadora por la Sexta sección electoral, Ayelén Durán. Una legisladora que en su momento se corrió del esquema de La Cámpora cuando hizo lo propio el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque. “Ayelén fue la senadora de confianza de Axel los últimos dos años. El planteo responde a eso. No a ninguna otra rosca territorial ni nada por el estilo”, explican. Durán es una de las senadoras que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro junto a Pedro Borghini, Fernando Coronel, Germán Lago y Jorge “Pitingo” Paredi e integran el bloque de Fuerza Patria.

Mario Ishii junto a Máximo
Mario Ishii junto a Máximo Kirchner (Foto NA)

En tanto, el kirchnerismo promueve al intendente de José C. Paz, Mario Ishii. El peronista de la Primera sección electoral cuenta con el respaldo de la ex presidenta Cristina Kirchner. En La Cámpora plantean que la idea de que sea el elegido para la vicepresidencia 1° responde a una lógica de apertura dentro del peronismo, por su condición de intendente; que ese lugar estaba ocupado por Luis Vivona, que también respondía a los intereses de los intendentes -es un aliado del jefe comunal de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini— y que además está acordado con el Frente Renovador de Sergio Massa. También, en ese esquema de apertura, es que promueven al ex ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, como presidente de la bancada. “Lo promueven a Berni porque saben que les responde, que va a fondo y no es de La Cámpora. Con ese argumento de que no lo pueden controlar, se van a despegar de todo lo que haga”, plantean desde el MDF sobre la estrategia del kirchnerismo para disputar la presidencia del bloque peronista en al Cámara alta.

“Ellos impulsan a Durán, una propia y dejando afuera a los intendentes; claramente es un cerramiento del espacio del gobernador”, responden desde el kirchnerismo.

En el axelismo sí reconocen que buscan quedarse con la vicepresidencia y que detrás de esa disputa está la línea sucesoria del Poder Ejecutivo, ya que quien sucede a Magario cuando ejerce funciones de interinato al frente de la gobernación es la persona que ocupe la vicepresidencia 1°. “Es obvio que quieren ir por la línea sucesoria de Axel”, plantea un dirigente del MDF.

El Senado bonaerense debe resolver
El Senado bonaerense debe resolver todas las vicepresidencias y la interna del peronismo vuelve a quedar expuesta

El argumento de la línea sucesoria es porque el reemplazo de la vicegobernadora cuando no esté al frente del Senado será para quien ocupe la vicepresidencia primera. El orden es Gobernador/a, Vicegoberandor/a y vicepresidente/a 1° del Senado; además de la estructura con la que cuenta un vicepresidente 1° del Senado.

En el medio, Magario aún no juró como diputada provincial, cargo al que llegó por haber encabezado la lista de Fuerza Patria por la Tercera sección electoral en las elecciones provinciales del pasado 7 de septiembre. La vicegobernadora estuvo ausente de la jura de diputados, el último 2 de diciembre. Ahora, la Cámara baja convocó a una sesión para el próximo 16 de diciembre, en la que se van a tratar diferentes proyectos que quedaron pendientes, para que no pierdan estado parlamentario. Pero también se espera que Magario asuma su banca y automáticamente después se pida licencia para volver al Senado. Una lógica que días atrás emplearon el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, en la Cámara alta.

De no aprobarse la licencia de la dirigente de La Matanza, quien quedará a cargo del Senado y, en definitiva, segundo en la línea sucesoria del Poder Ejecutivo, es el actual senador Carlos Kikuchi, del bloque Unión y Libertad; los llamados libertarios dialoguistas. Es el único vicepresidente que sigue en funciones, el resto de las vicepresidencias estaban ocupadas por senadores que este miércoles vencieron mandatos. En el anterior período de gobierno, Kikuchi ocupaba la vicepresidencia 5° del Senado.

