Política

Marginaron a Leila Gianni de La Libertad Avanza: la concejala apunta contra Pareja y también se distancia de Las Fuerzas del Cielo

Su entorno asegura que quedó afuera de la tregua celebrada entre la organización que responde a Santiago Caputo y el armador bonaerense. Además, sostienen que cuentan con el respaldo de Javier Milei

Guardar
La concejala Leila Gianni junto
La concejala Leila Gianni junto al presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (@Leigianni)

La flamante concejala Leila Gianni, de perfil combativo y presencia en La Matanza, rompió con el bloque de La Libertad Avanza (LLA) y apuntó contra varios sectores del ecosistema libertario tras anunciar la conformación de un monobloque Alianza Libertad Republicana. Desde el entorno de la exfuncionaria del Ministerio de Capital Humano aseguraron a Infobae que Gianni cuenta con el respaldo directo del presidente Javier Milei y que quedó acéfala ante la tregua ensayada entre Las Fuerzas del Cielo y el armador bonaerense, Sebastián Pareja.

Si bien la concejala supo utilizar la remera bordó de la agrupación que lidera el asesor presidencial, Santiago Caputo, no integra formalmente las filas del espacio sino que reporta directamente al mandatario. De esta forma, luego de que Pareja y el interlocutor caputista, Agustín Romo, jefe de bloque de LLA en la Legislatura bonaerense, sellaran a pedido de Javier y Karina Milei un pacto de paz, Gianni quedó relegada. Con fuertes acusaciones contra el coordinador de la tercera sección Luis Ontiveros y la titular del bloque Lorena Ramos, ambos dirigentes que responden a Pareja, la concejala optó por abandonar la bancada.

“Es la interna que cerraron arriba y los que van quedando abajo tienen que bancar”, plantearon desde el equipo de la concejala que asumió hace algunos días al Concejo Deliberante de La Matanza.

Sin embargo, pese a la falta de dirección, la exsubsecretaria de Legales de la cartera que lidera Sandra Pettovello mantiene mejor sintonía con los celestiales. “La gente de Las Fuerzas del Cielo la contactaron a Leila porque les gusta su fuerza. Ella detecta que ellos son militantes de verdad por lo hacen con convencimiento y no por cajas”, sentenció una voz que la acompaña.

La dirigente del espacio tomó relevancia en redes luego de que anunciara su salida del bloque y la conformación de una la alianza con representantes cercanos al PRO, como Cristian Ritondo, y el flamante ministro del Interior, Diego Santilli. Según supo este medio, acusa a Pareja de haberla intentado correr del partido y de haber atentado contra su candidatura en los comicios del 7 de septiembre. “No nos armaron actividad. No nos pusieron ni un auto. No nos invitaban. Era un ninguneo constante. Decían que ella no estaba en la La Libertad Avanza. La aceptaron en la lista solo a pedido de Milei”, contó una persona al tanto del vínculo.

La concejala Leila Gianni con
La concejala Leila Gianni con una gorra de Las Fuerzas del Cielo

Otro de los problemas que enumeran sus colaboradores se registró cuando Gianni solicitó la jefatura de bloque que actualmente conduce Lorena Ramos y ante la negativa fue por la vicepresidencia segunda del Concejo Deliberante, pedido que tampoco fue aceptado. “Pareja dijo a todo que no. Incluso no tenemos diálogo. Cuando se difundió el comunicado nadie nos decía si era oficial o no”, plantearon desde su equipo ante la comunicación que circuló que la daba por fuera.

La línea oficial del partido violeta bonaerense la acusó de candidatearse por una decisión “meramente circunstancial y electoral, sin militancia ni construcción territorial real”. Desde su cuenta de X, Gianni contratacó: “Para los operadores seriales les cuento: no me fui a ningún lado. Siempre de la mano de nuestro presidente, nuestro León”. Además, justificó su saludo con el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, al plantear que fue un intercambio “protocolar”.

Leila Gianni se da la mano con el intendente Fernando Espinoza

Asimismo, desde su equipo se jactan de sostener que Gianni mantiene vínculo directo con el mandatario, quien estaría al corriente del tema, pero preferiría no meterse en los temas de la estructura partidaria. “Es un tema que delegó en su hermana”, argumentan. Lo cierto es que el nombre de la concejala entra en la extensa lista de los funcionarios y legisladores que gozan de la bendición directa de Milei, pero que quedan desamparados en el marco de la tensión abierta entre los vértices del Triángulo de Hierro.

Para Gianni el responsable final de su ruptura con el espacio es Sebastián Pareja al que desde sus filas lo definen como “el nuevo Kikuchi”, en referencia a Carlos, el exarmador expulsado por la secretaria general de la Presidencia. “Pareja prometió ordenar y nunca no lo hizo. Es un Kikuchi en potencia. Le preocupa porque no vamos a someternos”, plantearon al tiempo que detectaron que los problemas comenzaron cuando Gianni se dejó ver en un acto celebrado en la ciudad de Rosario con la remera de Las Fuerzas del Cielo. “Ahí empezaron los problemas”, remarcaron.

Desde el bloque que compone con Hernán Finocchiaro y Javier Ferreyra del PRO y el libertario Ricardo Lococco promete no abandonar el camino de la libertad que marca el Presidente. “La gente vuelve a tener esperanza en esos lugares tan destruidos y en La Matanza, Leila sabe interpretar ese sentimiento y aunque lo intenten no va a parar”, afirman.

Temas Relacionados

Leila GianniSebastián ParejaLas Fuerzas del CieloGobiernoJavier MileiÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Un diputado libertario reemplazará a una radical en el Consejo de la Magistratura de la Nación

El cordobés Gonzalo Roca fue designado como titular y el mendocino Álvaro Martínez irá de suplente en el organismo que controla a los jueces. Reemplazan a Roxana Reyes y Francisco Monti, respectivamente

Un diputado libertario reemplazará a

La CGT marchará el 18 de diciembre a la Plaza de Mayo contra la reforma laboral de Milei

Lo decidió el Consejo Directivo cegetista, que está reunido en Azopardo 802, donde define un plan de acción con “medidas graduales” contra el proyecto oficial

La CGT marchará el 18

Reforma laboral: el plan del Gobierno para aprobarla y los funcionarios clave que negociarán los puntos en discusión

Javier Milei envió el proyecto al Senado y se desbloquea el diálogo para conseguir los votos. Patricia Bullrich quiere un tratamiento exprés, aunque hay cautela. El nuevo interlocutor designado por Manuel Adorni y la lupa legal que habrá en la Casa Rosada

Reforma laboral: el plan del

Malestar del PRO con Provincias Unidas: reunión virtual para discutir la expulsión de Gisela Scaglia y analizar la situación de “Nacho” Torres

Durante la tarde de este jueves se realizará un encuentro de la Mesa Nacional del partido, que incluye a los presidentes de cada una de las provincias. Hay enojo con la exvicegobernadora de Santa Fe y aseguran que hubo “presiones y motivaciones” para cambiar de bloque

Malestar del PRO con Provincias

Reforma laboral: el Gobierno sumó a último momento un artículo que apunta contra el fuero del trabajo

De manera sorpresiva, se incorporó en el proyecto una referencia al traspaso de los juzgados nacionales laborales a la Ciudad de Buenos Aires, que se interpreta como una señal contra ese fuero considerado “hostil” para las empresas

Reforma laboral: el Gobierno sumó
DEPORTES
Sorpresa en Rosario Central: Ariel

Sorpresa en Rosario Central: Ariel Holan dejó de ser el entrenador

Las tres nuevas figuras apuntadas por Marcelo Gallardo para River Plate

La respuesta de la novia de Lando Norris tras la polémica que se generó por el apasionado beso en la celebración del título de la F1

La descarnada autocrítica de Dibu Martínez sobre su actuación en Qatar 2022 que sorprendió: “No hice mi mejor Mundial”

El inesperado planteo del jefe de McLaren para lograr carreras más atractivas en la Fórmula 1

TELESHOW
Wanda Nara anunció una ficción

Wanda Nara anunció una ficción vertical junto a Maxi López para 2026

Lito Vitale, la pasión por la música y la necesidad de derribar prejuicios: “No sueño con ser millonario”

El simbólico regalo de Zaira Nara a Wanda por su cumpleaños que enterneció a todos: “Comprometidas”

Las tiernas imágenes de Oriana Sabatini mientras se prepara para ser mamá: “Practicando”

Laurita Fernández contó la intimidad de su viaje a Brasil: “Me cohibieron un poco los argentinos”

INFOBAE AMÉRICA

Nuevos detalles del diálogo entre

Nuevos detalles del diálogo entre Trump y Maduro: el dictador chavista ofreció irse de Venezuela a cambio de una amnistía

Herederos de Matisse donaron más de 60 obras del artista francés al Museo de Arte Moderno de París

Quiénes son los artistas que dominan el podio global de venta de entradas, según Pollstar

Sharon Osbourne reveló cómo fueron los últimos minutos de vida de Ozzy

El secretario general de la OTAN pidió prepararse para una guerra con Rusia: “Somos el próximo objetivo de Putin”