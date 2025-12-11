Marginaron a Leila Gianni de La Libertad Avanza: la concejala apunta contra Pareja y también se distancia de Las Fuerzas del Cielo

La concejala Leila Gianni junto al presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (@Leigianni)

La flamante concejala Leila Gianni, de perfil combativo y presencia en La Matanza, rompió con el bloque de La Libertad Avanza (LLA) y apuntó contra varios sectores del ecosistema libertario tras anunciar la conformación de un monobloque Alianza Libertad Republicana. Desde el entorno de la exfuncionaria del Ministerio de Capital Humano aseguraron a Infobae que Gianni cuenta con el respaldo directo del presidente Javier Milei y que quedó acéfala ante la tregua ensayada entre Las Fuerzas del Cielo y el armador bonaerense, Sebastián Pareja.

Si bien la concejala supo utilizar la remera bordó de la agrupación que lidera el asesor presidencial, Santiago Caputo, no integra formalmente las filas del espacio sino que reporta directamente al mandatario. De esta forma, luego de que Pareja y el interlocutor caputista, Agustín Romo, jefe de bloque de LLA en la Legislatura bonaerense, sellaran a pedido de Javier y Karina Milei un pacto de paz, Gianni quedó relegada. Con fuertes acusaciones contra el coordinador de la tercera sección Luis Ontiveros y la titular del bloque Lorena Ramos, ambos dirigentes que responden a Pareja, la concejala optó por abandonar la bancada.

“Es la interna que cerraron arriba y los que van quedando abajo tienen que bancar”, plantearon desde el equipo de la concejala que asumió hace algunos días al Concejo Deliberante de La Matanza.

Sin embargo, pese a la falta de dirección, la exsubsecretaria de Legales de la cartera que lidera Sandra Pettovello mantiene mejor sintonía con los celestiales. “La gente de Las Fuerzas del Cielo la contactaron a Leila porque les gusta su fuerza. Ella detecta que ellos son militantes de verdad por lo hacen con convencimiento y no por cajas”, sentenció una voz que la acompaña.

La dirigente del espacio tomó relevancia en redes luego de que anunciara su salida del bloque y la conformación de una la alianza con representantes cercanos al PRO, como Cristian Ritondo, y el flamante ministro del Interior, Diego Santilli. Según supo este medio, acusa a Pareja de haberla intentado correr del partido y de haber atentado contra su candidatura en los comicios del 7 de septiembre. “No nos armaron actividad. No nos pusieron ni un auto. No nos invitaban. Era un ninguneo constante. Decían que ella no estaba en la La Libertad Avanza. La aceptaron en la lista solo a pedido de Milei”, contó una persona al tanto del vínculo.

La concejala Leila Gianni con una gorra de Las Fuerzas del Cielo

Otro de los problemas que enumeran sus colaboradores se registró cuando Gianni solicitó la jefatura de bloque que actualmente conduce Lorena Ramos y ante la negativa fue por la vicepresidencia segunda del Concejo Deliberante, pedido que tampoco fue aceptado. “Pareja dijo a todo que no. Incluso no tenemos diálogo. Cuando se difundió el comunicado nadie nos decía si era oficial o no”, plantearon desde su equipo ante la comunicación que circuló que la daba por fuera.

La línea oficial del partido violeta bonaerense la acusó de candidatearse por una decisión “meramente circunstancial y electoral, sin militancia ni construcción territorial real”. Desde su cuenta de X, Gianni contratacó: “Para los operadores seriales les cuento: no me fui a ningún lado. Siempre de la mano de nuestro presidente, nuestro León”. Además, justificó su saludo con el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, al plantear que fue un intercambio “protocolar”.

Leila Gianni se da la mano con el intendente Fernando Espinoza

Asimismo, desde su equipo se jactan de sostener que Gianni mantiene vínculo directo con el mandatario, quien estaría al corriente del tema, pero preferiría no meterse en los temas de la estructura partidaria. “Es un tema que delegó en su hermana”, argumentan. Lo cierto es que el nombre de la concejala entra en la extensa lista de los funcionarios y legisladores que gozan de la bendición directa de Milei, pero que quedan desamparados en el marco de la tensión abierta entre los vértices del Triángulo de Hierro.

Para Gianni el responsable final de su ruptura con el espacio es Sebastián Pareja al que desde sus filas lo definen como “el nuevo Kikuchi”, en referencia a Carlos, el exarmador expulsado por la secretaria general de la Presidencia. “Pareja prometió ordenar y nunca no lo hizo. Es un Kikuchi en potencia. Le preocupa porque no vamos a someternos”, plantearon al tiempo que detectaron que los problemas comenzaron cuando Gianni se dejó ver en un acto celebrado en la ciudad de Rosario con la remera de Las Fuerzas del Cielo. “Ahí empezaron los problemas”, remarcaron.

Desde el bloque que compone con Hernán Finocchiaro y Javier Ferreyra del PRO y el libertario Ricardo Lococco promete no abandonar el camino de la libertad que marca el Presidente. “La gente vuelve a tener esperanza en esos lugares tan destruidos y en La Matanza, Leila sabe interpretar ese sentimiento y aunque lo intenten no va a parar”, afirman.