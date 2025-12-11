La CGT debatirá un plan de acción para bloquear la reforma laboral, con movilizaciones y lobby político

Los cotitulares de la CGT Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo

Con la reforma laboral de Javier Milei a punto de ser presentada en el Congreso, la CGT reunirá este mediodía por primera vez al nuevo Consejo Directivo elegido en octubre pasado para analizar cómo bloquear la sanción del proyecto oficial: algunos dirigentes propondrán una movilización de protesta, mientras que otros apuntan a reforzar las presiones sobre los gobernadores y los legisladores.

Durante el encuentro, que comenzará a las 12 en la sede de Azopardo 802, los cotitulares de la CGT Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) presentarán un informe sobre las negociaciones entabladas con el Gobierno para atenuar la reforma laboral, que será apuntalado por Gerardo Martínez (UOCRA), representante cegetista en el Consejo de Mayo.

Toda la CGT está encolumnada en el rechazo a los cambios laborales que promueve Milei, aunque el ala política del Gobierno accedió a algunos pedidos sindicales y moderó la versión final de la reforma: por eso no tocarán la cuotas sindicales, que clave para el financiamiento de los sindicatos, y aceptó que los gremios con personería sean los que tengan que firmar los convenios por empresa que el Gobierno quiere priorizar a partir de la sanción de la ley, entre otros puntos que fueron modificados.

La CGT realizó el 27 de diciembre de 2023 una marcha a Tribunales para protestar por el DNU 70 (Foto: AP)

Aun así, los líderes cegetistas mantienen su oposición a la reforma laboral en su totalidad porque “sólo plantea una quita de derechos”, como advirtió Cristian Jerónimo en declaraciones radiales.

Este jueves se redactará un documento en el que se fundamentará la postura de la CGT, pero se espera un intenso debate sobre la estrategia que se elegirá para frenar el proyecto oficial. Los sectores más duros, como los del sector del transporte, impulsan una movilización ante el Congreso el día en que comience el tratamiento legislativo de la reforma laboral.

Es la alternativa que tiene más adherentes, aunque hay dirigentes de impronta dialoguista que prefieren poner en marcha un plan de acción que comience con la intensificación de las presiones sobre gobernadores y legisladores para que el proyecto oficial no tenga los votos para ser convertido en ley.

Una de las últimas reuniones del Consejo de Mayo, que encabeza Manuel Adorni

Este bloque sindical cree que será difícil concretar una movilización multitudinaria en pleno verano, con muchos trabajadores de vacaciones, y que así podría fracasar esa marcha como demostración de fuerza.

En una postura intermedia, también existen sindicalistas partidarios de impulsar un combo de medidas que incluya tanto asambleas informativas y movilizaciones callejeras como un fuerte lobby político para tratar de que se trabe la sanción de la ley.

La discusión de este tema decisivo se dará en medio del malestar de algunos dirigentes de sindicatos importantes que se sienten marginados en la nueva estructura de poder de la CGT y reclaman participar de manera activa en la toma de decisiones.

El encuentro de la CGT y el bloque de senadores nacionales del PJ que tuvo lugar este miércoles

Son los mismos que critican a la nueva cúpula cegetista porque demoró dos meses en convocar al Consejo Directivo elegido el 5 de octubre pasado y eligió una actitud muy moderada ante el Gobierno durante la elaboración de la reforma laboral.

Mientras, miembros de la mesa chica de la CGT se reunieron este miércoles con el interbloque kirchnerista del Senado, que encabeza el formoseño José Mayans, para analizar una estrategia dirigida a cerrarle el paso a la reforma laboral en el Congreso.

Se habló también de la sugestiva demora en publicar oficialmente el proyecto de ley y enviarlo al Senado, donde comenzará su debate, algo que pospondría su tratamiento en las sesiones extraordinarias. Y compartieron el temor de que el oficialismo avance con un trámite express para aprobar la iniciativa.

Horacio Calculli habla en el congreso de la Juventud de la CATT

Si bien tienen una postura más dura, los gremios agrupados en la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) decidieron esperar a lo que resulte de la reunión de Consejo Directivo de la CGT antes de tomar una decisión fuerte contra la reforma laboral.

Sin embargo, la posición de los gremios del transporte ya tuvo una expresión concreta durante el 3° Congreso Federal de la Juventud de la CATT, realizado este martes, donde se definió una “fuerte postura en contra de la reforma laboral” y se destacó el valor de los convenios colectivos de trabajo como una “herramienta transformadora, actualizadora y ampliadora de derechos”.

El congreso de la Juventud de la CATT se pronunció en contra de la reforma laboral

En el encuentro, realizado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, el titular de la CATT, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), sostuvo que esta “brutalidad” que el Gobierno llama reforma laboral se produjo por el resultado negativo del peronismo en las últimas elecciones. En este sentido, resaltó “la falta de discusión critica” y la necesidad de “lograr el mayor grado de unidad para confrontar con este proyecto”, mientras admitió: “Estamos en desventaja porque hay gran parte de la sociedad argentina que cree que esto le va a favorecer”.

Por su parte, el secretario de Prensa de la CATT, Horacio Calculli (aeronavegantes), señaló: “Es importante ser reconocidos como actores sociales en la discusión pública política en la Argentina. Tenemos representantes dentro del Congreso que llevan adelante la voz de los trabajadores, pero es muy necesario que el movimiento obrero siga incrementando la cantidad de trabajadores adentro de las cámaras porque tenemos a los compañeros formados para llevar adelante esas discusiones”.