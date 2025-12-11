Política

Con mandatarios provinciales como invitados, Juan Pablo Valdés asumió como nuevo gobernador de Corrientes

Recibió el mando de su hermano, Gustavo, que ocupó el cargo durante 8 años. No hubo presencia de representantes de la Casa Rosada

Guardar
Juan Pablo Valdés, flamante gobernador
Juan Pablo Valdés, flamante gobernador de Corrientes

El nuevo gobernador de Corrientes juró y asumió sus funciones esta tarde. El primer acto se llevó adelante en la Legislatura, donde prestó juramento ante la Asamblea Legislativa. Juan Pablo Valdés se trasladó luego a Casa de Gobierno, donde recibió los atributos del mando. El encargado de colocarle la banda y darle el bastón fue su hermano, Gustavo.

En ninguna de las dos ceremonias se observó a representantes del Gobierno nacional. Hace pocos días, el ministro del Interior, Diego Santilli, estuvo en la provincia y se llevó el compromiso de apoyo a las reformas que impulsa la administración de Javier Milei.

Quienes sí se hicieron presentes fueron los gobernadores radicales de la región: Leandro Zdero (Chaco) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Junto a ellos estuvieron el mandatario de Misiones, Hugo Passalacqua, quien se encargó de destacar que es la primera vez que un gobernador misionero va a la asunción de un correntino.

El gobernador de Chaco, Leandro
El gobernador de Chaco, Leandro Zdero

Además, concurrieron a la ceremonia autoridades locales del Paraguay. Y durante la entrega de atributos del mando se leyó una carta del vicepresidente de ese país, Pedro Alliana.

La jornada institucional en la provincia se completó con la asunción de las autoridades de Corrientes capital. Claudio Polich asumió como intendente. Pero la nota en la ceremonia la dio su vice, Ariel Baez, quien cuando iba a hacerse cargo de la sesión del Concejo tropezó y se dio un porrazo.

Hugo Passalacqua (Misiones), junto a
Hugo Passalacqua (Misiones), junto a Maximiliano Pullaro (Santa Fe)

¿Cómo se dará la continuidad en Corrientes?

Juan Pablo se encargó de recalcar que su gobierno comienza con una base sólida dejada por la gestión de su hermano. La provincia tiene “las finanzas ordenadas y paz social” señaló en su mensaje a la Legislatura. Momentos después, en Casa de Gobierno, volvió sobre el tema y remarcó que el equilibrio fiscal, un valor a nivel nacional, es en Corrientes “una práctica que se viene sosteniendo hace años”.

“Gustavo deja la vara alta. Sin deuda y con manejo responsable de las finanzas”, subrayó ante diputados y senadores provinciales. Momentos después, en Casa de Gobierno, consignó que la reducción de la obra pública nacional obligará a “reordenar prioridades”.

Gustavo Valdés fue el encargado
Gustavo Valdés fue el encargado de entregar el mando a su hermano

En cuanto a los lineamientos de gestión de los próximos cuatro años, el nuevo mandatario anticipó que la Agenda Corrientes 2023 será su “hoja de ruta”. Los tres lineamientos principales de este programa estratégico son modernización, desarrollo e inclusión.

En orden a esto, adelantó cinco ejes de trabajo. El primero será generar más empleo, para lo cual es vital que “el sector privado invierta”. El segundo pasará por la modernización del Estado provincial. Por esa misma línea transitará el tercero: la transformación digital de la educación, la salud y la seguridad. A estos se sumará el trabajo con los intendentes y la gestión centrada en las personas. “Tenemos futuro y comienza hoy”, resumió.

¿Cuál será el nuevo esquema de Gobierno?

El gobernador anticipó que su Gabinete se integrará con gente de experiencia del “equipo de Gustavo” y ex intendentes que fueron sus colegas hasta hace días. Juan Pablo Valdés viene de ser el jefe municipal de Ituzaingó.

Según la información oficial de la provincia, el acto de jura de los nuevos ministros y funcionarios se concretará el jueves 11 a partir de las 11 de la mañana. Uno de los confirmados es Emilio Lanari, quien dejó su cargo de edil de la ciudad de Corrientes para encargarse de la cartera de Salud.

Gustavo aprovechó su salida para
Gustavo aprovechó su salida para enviar algunos reclamos al Gobierno nacional

Asimismo, Valdés consignó en su mensaje a la Legislatura que sus colaboradores deberán estar dispuestos a trabajar 24 hs los 365 días del año. En el discurso que realizó luego en Casa de Gobierno destacó: “Soy el Gobernador de todos los correntinos”. Tras esta definición, adelantó que su despacho tendrá las puertas abiertas a “los que quieran lo mejor” para Corrientes.

¿Hubo reclamos al Gobierno nacional?

El responsable de dejar planteados los planteos a la administración de Javier Milei fue Gustavo. En su discurso de despedida, que duplicó el tiempo que insumió el de su hermano, pidió al Estado nacional por la obra de la autovía de ingreso a la ciudad de Corrientes.

Además, sumó a Passalacqua y a Aluani al reclamar por los fondos de las represas de Salto Grande y Yacyretá. Ambas centrales hidroeléctricas reciben una tarifa deprimida por el kW que generan, lo que afecta la disponibilidad de fondos para las provincias donde están ubicadas o tienen influencia.

Por otro lado, reclamó por la modernización de las normativas del tráfico fluvial. “El costo de enviar un contenedor desde Corrientes a Buenos Aires es el mismo que de Buenos Aires a Europa”, graficó.

Gustavo Valdés, que ahora será senador provincial y suena como posible presidente del Comité nacional de la UCR, cerró con una frase fuerte: “Nuestro destino lo forjamos solos”.

Temas Relacionados

Juan Pablo ValdésCorrienteGustavo ValdésÚltimas noticias

Últimas Noticias

Sergio Uñac levanta el perfil y diseña una hoja de ruta para consolidarse dentro del peronismo en 2026

El senador sanjuanino visitó Neuquén y quiere edificar un liderazgo en el peronismo pensando en la construcción de una candidatura. Su anclaje en la agrupación Primero la Patria

Sergio Uñac levanta el perfil

Polémica en Tartagal: los concejales de La Libertad Avanza se retiraron del recinto y se negaron a jurar sus cargos

El hecho se dio luego de una votación trabada para la elección de autoridades en la que el voto de desempate del presidente interino favoreció al oficialismo

Polémica en Tartagal: los concejales

El Gobierno postergó la privatización del Belgrano Cargas: la letra chica del pliego y las obras que se harán

Fuentes oficiales confirmaron que hay una prórroga del proceso. El material rodante será subastado y la gestión libertaria invertirá por única vez en ciertos ramales. El dilema por el RIGI y los grupos empresarios que están interesados

El Gobierno postergó la privatización

Cómo se reordenó el PRO a nivel nacional, bonaerense y porteño: los focos de poder y la relación dispar con LLA

Tras las elecciones nacionales, la conformación de los bloques legislativos y el rol del ministro de Interior, Diego Santilli, son dos elementos clave

Cómo se reordenó el PRO

La CGT debatirá un plan de acción para bloquear la reforma laboral, con movilizaciones y lobby político

La discusión se dará este mediodía en la primera reunión del Consejo Directivo cegetista, en medio de diferencias internas sobre la estrategia por seguir y la nueva dinámica de trabajo

La CGT debatirá un plan
DEPORTES
El “plantel B”: los 26

El “plantel B”: los 26 futbolistas de Boca Juniors que volverán al club luego de sus préstamos

El argentino Kevin Vallejos afrontará un desafío que puede dar un giro a su carrera en la UFC: “Tengo miedo, no subimos a jugar”

De soñar con llegar a la F1 al ritual secreto para que su hijo sea campeón: la asombrosa historia de la madre de Max Verstappen

Jornada clave en Las Finales: se confirmaron los cruces de semifinales en ambas ramas

El análisis del jefe de Mercedes sobre el Alpine de Franco Colapinto que genera ilusión para el 2026 en la F1

TELESHOW
Silvina Escudero: “Estoy rota por

Silvina Escudero: “Estoy rota por dentro”

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: la despedida que llegó luego de versiones de enojo y conflictos

Rocío Pardo y Nicolás Cabré compartieron imágenes inéditas del día de su casamiento: baile, juegos y besos

Nancy Duplaa y Pablo Echarri, juntos y enamorados en Río de Janeiro tras de más de dos décadas de amor

La reacción de Moria Casán al ver las fotos de Cecilia Roth caracterizada en su biopic: “Personalmente es más impactante”

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército de Honduras prometió

El Ejército de Honduras prometió garantizar la transición presidencial cuando se conozcan los resultados oficiales del CNE

Al menos 22 muertos en los nuevos choques fronterizos entre Tailandia y Camboya, en medio de la expectativa por el llamado de Trump

La OTAN y Japón expresaron su “grave preocupación” por los ejercicios conjuntos de Rusia y el régimen chino en la región

El Senado de Brasil aprobó una ley que endurece las penas contra el crimen organizado e incorpora el delito específico de “facción criminal”

La Corte Constitucional de Ecuador abrió la revisión de la sentencia que mantiene prófugo al ex presidente Jamil Mahuad desde hace más de 20 años