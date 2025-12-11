Con mandatarios provinciales como invitados, Juan Pablo Valdés asumió como nuevo gobernador de Corrientes

Juan Pablo Valdés, flamante gobernador de Corrientes

El nuevo gobernador de Corrientes juró y asumió sus funciones esta tarde. El primer acto se llevó adelante en la Legislatura, donde prestó juramento ante la Asamblea Legislativa. Juan Pablo Valdés se trasladó luego a Casa de Gobierno, donde recibió los atributos del mando. El encargado de colocarle la banda y darle el bastón fue su hermano, Gustavo.

En ninguna de las dos ceremonias se observó a representantes del Gobierno nacional. Hace pocos días, el ministro del Interior, Diego Santilli, estuvo en la provincia y se llevó el compromiso de apoyo a las reformas que impulsa la administración de Javier Milei.

Quienes sí se hicieron presentes fueron los gobernadores radicales de la región: Leandro Zdero (Chaco) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Junto a ellos estuvieron el mandatario de Misiones, Hugo Passalacqua, quien se encargó de destacar que es la primera vez que un gobernador misionero va a la asunción de un correntino.

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero

Además, concurrieron a la ceremonia autoridades locales del Paraguay. Y durante la entrega de atributos del mando se leyó una carta del vicepresidente de ese país, Pedro Alliana.

La jornada institucional en la provincia se completó con la asunción de las autoridades de Corrientes capital. Claudio Polich asumió como intendente. Pero la nota en la ceremonia la dio su vice, Ariel Baez, quien cuando iba a hacerse cargo de la sesión del Concejo tropezó y se dio un porrazo.

Hugo Passalacqua (Misiones), junto a Maximiliano Pullaro (Santa Fe)

¿Cómo se dará la continuidad en Corrientes?

Juan Pablo se encargó de recalcar que su gobierno comienza con una base sólida dejada por la gestión de su hermano. La provincia tiene “las finanzas ordenadas y paz social” señaló en su mensaje a la Legislatura. Momentos después, en Casa de Gobierno, volvió sobre el tema y remarcó que el equilibrio fiscal, un valor a nivel nacional, es en Corrientes “una práctica que se viene sosteniendo hace años”.

“Gustavo deja la vara alta. Sin deuda y con manejo responsable de las finanzas”, subrayó ante diputados y senadores provinciales. Momentos después, en Casa de Gobierno, consignó que la reducción de la obra pública nacional obligará a “reordenar prioridades”.

Gustavo Valdés fue el encargado de entregar el mando a su hermano

En cuanto a los lineamientos de gestión de los próximos cuatro años, el nuevo mandatario anticipó que la Agenda Corrientes 2023 será su “hoja de ruta”. Los tres lineamientos principales de este programa estratégico son modernización, desarrollo e inclusión.

En orden a esto, adelantó cinco ejes de trabajo. El primero será generar más empleo, para lo cual es vital que “el sector privado invierta”. El segundo pasará por la modernización del Estado provincial. Por esa misma línea transitará el tercero: la transformación digital de la educación, la salud y la seguridad. A estos se sumará el trabajo con los intendentes y la gestión centrada en las personas. “Tenemos futuro y comienza hoy”, resumió.

¿Cuál será el nuevo esquema de Gobierno?

El gobernador anticipó que su Gabinete se integrará con gente de experiencia del “equipo de Gustavo” y ex intendentes que fueron sus colegas hasta hace días. Juan Pablo Valdés viene de ser el jefe municipal de Ituzaingó.

Según la información oficial de la provincia, el acto de jura de los nuevos ministros y funcionarios se concretará el jueves 11 a partir de las 11 de la mañana. Uno de los confirmados es Emilio Lanari, quien dejó su cargo de edil de la ciudad de Corrientes para encargarse de la cartera de Salud.

Gustavo aprovechó su salida para enviar algunos reclamos al Gobierno nacional

Asimismo, Valdés consignó en su mensaje a la Legislatura que sus colaboradores deberán estar dispuestos a trabajar 24 hs los 365 días del año. En el discurso que realizó luego en Casa de Gobierno destacó: “Soy el Gobernador de todos los correntinos”. Tras esta definición, adelantó que su despacho tendrá las puertas abiertas a “los que quieran lo mejor” para Corrientes.

¿Hubo reclamos al Gobierno nacional?

El responsable de dejar planteados los planteos a la administración de Javier Milei fue Gustavo. En su discurso de despedida, que duplicó el tiempo que insumió el de su hermano, pidió al Estado nacional por la obra de la autovía de ingreso a la ciudad de Corrientes.

Además, sumó a Passalacqua y a Aluani al reclamar por los fondos de las represas de Salto Grande y Yacyretá. Ambas centrales hidroeléctricas reciben una tarifa deprimida por el kW que generan, lo que afecta la disponibilidad de fondos para las provincias donde están ubicadas o tienen influencia.

Por otro lado, reclamó por la modernización de las normativas del tráfico fluvial. “El costo de enviar un contenedor desde Corrientes a Buenos Aires es el mismo que de Buenos Aires a Europa”, graficó.

Gustavo Valdés, que ahora será senador provincial y suena como posible presidente del Comité nacional de la UCR, cerró con una frase fuerte: “Nuestro destino lo forjamos solos”.