Juraron Santoro, Rossen, Rodríguez Larreta, Lospenatto y se renueva la Legislatura porteña

Bárbara Rossen y Leonardo Santoro, esta mañana en la Legislatura (Fotos: RSFotos)

Ante la presencia de funcionarios nacionales y el gabinete porteño en su totalidad, este martes se realizó la jura como nuevos diputados de CABA de los peronistas Leandro Santoro y Bárbara Rossen, del exjefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y de Silvia Lospennato, entre otros legisladores que resultaron electos en los comicios que se realizaron en mayo.

El acto fue breve, coordinado por la vicejefa de gobierno porteño, Clara Muzzio, y el recinto estuvo colmado de invitados especiales como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que encabezó la boleta de LLA pero renunció a ocupar su banca tras ser designado sucesor de Guillermo Francos; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor “Lule” Menem; el armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja; los senadores Mariano Recalde y Patricia Bullrich; los diputados nacionales Cristian Ritondo, Oscar Zago y Paula Penacca, entre otros. También estuvo presente el jefe de Gobierno, Jorge Macri, junto a todo su gabinete, y Juan Manuel Olmos, hombre fuerte del peronismo porteño y ex asesor del ex presidente Alberto Fernández.

Santoro y Rossen juraron juntos. Ambos compartieron la fórmula que compitió por la jefatura de Gobierno en 2023. “Ahora toca laburar para los problemas de la gente. La ciudad de Buenos Aires tiene infinidad de demandas que no están siendo guardadas por la política ni por el gobierno de la ciudad, como el tema de la vivienda, el tema de la salud mental, el tema de las poblaciones en gente, gente en situación de calle y, bueno, la población adulta mayor, que me parece que es el gran desafío. Pensar Buenos Aires para los próximos años es pensar en una ciudad donde la gente va a vivir más y donde se tienen menos hijos. Y para eso hay que pensar mejores servicios públicos para garantizar que todo el mundo pueda vivir bien”, sostuvo Santoro ante la consulta de Infobae.

Además, se refirió a cómo será la relación parlamentaria entre el peronismo, reconvertido en la primera minoría, y el oficialismo. “Todo depende de la relación del PRO con la Libertad Avanza. Nosotros somos 20 de 60, somos el bloque más importante, pero no somos la mayoría. La mayoría se constituye con 31. Y eso requiere, obviamente, acuerdos políticos, que con algunos sectores ya tenemos, porque hemos planteado agendas comunes, pero con otros vamos a tener que evaluarlo acá y explorarlo a lo largo de la gestión”, agregó.

En las elecciones de mayo, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires renovó las bancas de 30 legisladores, y se reestructuró la relación de fuerzas. El frente Es Ahora Buenos Aires, encabezado por Santoro, será la primera fuerza dentro del Parlamento con 20 bancas. Entre los integrantes, además, figuran Bárbara Rossen , Claudia Negri, Federico Mochi, Mariana González, Noemí Geminiani, Alejandro “pitu” Salvatierra, y Juan Pablo Modarelli, entre otros.

La Libertad Avanza, en tanto, pasará a estar integrado por 13 legisladores. Adorni fue reemplazado por Marcelo Erns. Y los electos que llegan a la Legislatura o renovaron su banca son Solana Pelayo, Nicolás Pakgojz, Andrea Freguía, Juan Pablo Arenaza, Lucía Montenegro, Leonardo Seifert, Rebeca Fleitas, Karina Kienast, Ignacio Fernández y Diego Vartabedian.

Clara Muzzio le toma juramento a Horacio Rodríguez Larreta

Este crecimiento posiciona a LLA como la segunda fuerza legislativa en CABA y desplaza al PRO del lugar que ocupó durante años, que sufrió su mayor retroceso histórico, cayendo a 11 bancas. Como se dijo, estará integrado por Lospennato, Wolff, Alonso, Darío Nieto (reelecto), Matías López y Rocío Figueroa, entre otros.

Una actor de peso será Rodríguez Larreta, que obtuvo tres bancas para su fuerza, Volvamos Buenos Aires, tras competir por fuera del PRO. Junto a él, ingresan al cuerpo legislativo la exsenadora Guadalupe Tagliaferri y Emmanuel Ferrario (reelecto). Pero alcanzaría a cinco si se suman los aliados de Confianza Pública.

El Frente de Izquierda, encabezado por Vanina Biasi, logró una banca nueva y mantuvo la de Andrea D’Atri, mientras que el bloque de UCR-Evolución, que tenía ocho bancas, no logró renovar las tres que arriesgaba, por lo que pasará a tener cinco legisladores.

Noticia en desarrollo