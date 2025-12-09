El reto del canciller Quirno a un diplomático de carrera por las críticas a la compra de aviones F-16

Pablo Quirno advirtió a funcionarios del servicio exterior sobre la exposición pública y el uso de perfiles personales en cuestiones oficiales

La compra de aviones militares F-16 desató un cruce entre el canciller Pablo Quirno y Héctor Rogelio Torres, diplomático de extensa trayectoria, durante este último fin de semana. La controversia surgió a raíz de comentarios publicados por Torres, ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI), en la red social X (ex Twitter). En sus publicaciones durante la exhibición oficial de los F-16 adquiridos por el Gobierno nacional, puso en duda la conveniencia de la compra y cuestionó la calidad de las aeronaves.

Sus comentarios coincidieron con el acto de presentación de los aviones F-16 realizado en la Ciudad de Buenos Aires. El vuelo rasante de los aviones captó la atención de los ciudadanos y las redes sociales se inundaron de videos. Así, el diplomático utilizó su perfil en X —donde se presenta como miembro del Servicio Exterior de la Nación y del personal de la Organización Mundial del Comercio— para compartir noticias internacionales que señalaban el reemplazo de estos vehículos de combate por los nuevos F-35 por parte de Dinamarca, país vendedor. “Dinamarca nos vende F16 y compra F35, y nosotros nos emocionamos..”, publicó Torres.

Ese primer mensaje derivó en una segunda intervención, aún más enfática, por parte del diplomático: “Dinamarca reemplaza F-16 x F-35. Nosotros los compramos y sentimos emoción patriótica. Triste”, escribió en la plataforma social. Al mismo tiempo, el exdirector del FMI recicló una nota del diario La Nación en la que Luis Petri, entonces ministro de Defensa, defendía la operación de compra.

Petri argumentó en esa entrevista: “Los que dicen que son chatarra, primero que no pueden dar cuenta de ninguna adquisición relevante para garantizar la defensa, la soberanía y custodiar los recursos de los argentinos”.

El tweet de Pablo Quirno

Torres respondió a esa afirmación con una sencilla y provocadora pregunta: “¿Chatarra?”, y reforzó sus dudas sobre la conveniencia de la adquisición con otro posteo, en el que mencionó que el Reino Unido había sido consultado y no se opuso a la operación: “Lo más sugerente no es eso, sino que el Reino Unido fue consultado y no objetó la venta de los F-16 a la Argentina. ¿Por qué creen que el RU no objetó la venta?”, planteó.

Frente a esto, la respuesta del Gobierno no se hizo esperar y el canciller Pablo Quirno le contestó a través de sus redes sociales. El titular de Relaciones Exteriores mencionó: “Aún siendo pasivo, debería: actuar según su posición, no usarla para describirse o renuncie a la misma”, reclamó Quirno, en alusión a la exposición del diplomático como integrante del cuerpo exterior.

De este modo, el ministro trasladó la controversia de la esfera privada, donde suelen dirimirse los asuntos internos diplomáticos, al ámbito público.

Torres finalmente reaccionó al mensaje del canciller con una nota conciliatoria: “Estimado Canciller, en el desafortunado mensaje que dio lugar a su respuesta compartí un sentimiento personal. No fue una crítica a la política exterior que usted dirige”, aclaró públicamente. El diplomático agregó para dejar constancia: “De todas formas, acepto y acato su reprimenda”.

Héctor Torres le pidió disculpas a Quirno en el mismo hilo

La llegada de los primeros cazas F-16 Fighting a la Fuerza Aérea Argentina marca un punto de inflexión en la capacidad operativa del país, con el inicio de las operaciones previsto para enero de 2026 y una entrega escalonada que se completará en 2028.

La compra a Dinamarca incluyó un total de veinticuatro aviones F-16 A/B Block 15 MLU, modernizados al estándar “Tape 6.5”: 16 monoplazas y ocho biplazas destinados a entrenamiento. Además, la operación contempló la incorporación de armamento, equipamiento de apoyo, cuatro simuladores de vuelo, ocho motores, cascos de última generación y repuestos para cinco años, con una entrega gradual de cuatro aviones por año.

El traslado de los primeros seis aviones comenzó el 28 de noviembre desde Vojens, Dinamarca, con una primera escala en la Base Aérea Zaragoza, en España, y una segunda en la Base Aérea Gando, en las Islas Canarias.

Desde allí, los cazas cruzaron el Atlántico hacia Natal, en el norte de Brasil, con el apoyo de aviones de reabastecimiento en vuelo KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El viernes llegaron a la Argentina.

El envío inicial estuvo compuesto por cuatro biplazas F-16BM (matrículas M1004, M1005, M1007 y M1008) y dos monoplazas F-16AM (matrículas M1009 y M1020), acompañados por un Boeing 737 T-99 “Islas Malvinas” y un KC-130H TC-69 para misiones de búsqueda y rescate.