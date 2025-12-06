Política

Juraron los 24 diputados provinciales electos en Jujuy y quedó definida la nueva Legislatura

El gobernador Carlos Sadir participó de la ceremonia



La Legislatura de Jujuy celebró este jueves la jura de los 24 diputados provinciales electos tras las elecciones del 11 de mayo, en una sesión preparatoria realizada en la sede legislativa con la presencia de Carlos Sadir, gobernador de la provincia, y bajo la presidencia de Alberto Bernis, vicegobernador y titular de la Cámara. En el acto institucional, se ratificó el compromiso con el orden constitucional provincial y nacional, quedando configurado el nuevo escenario legislativo jujeño.

Durante la apertura de la sesión, Alberto Bernis resaltó la importancia de la asunción de los nuevos legisladores y la conformación de la Cámara de Diputados, al señalar que estos actos “no solo garantizan el pleno respeto a la Constitución provincial, sino que también fortalecen la vida democrática y consolidan el funcionamiento permanente de las instituciones”.

La nueva composición de la Legislatura quedó definida con los siguientes bloques: Bloque Jujuy Crece – Provincias Unidas contará con 25 diputados; Bloque Partido Justicialista tendrá 9 representantes; Bloque La Libertad Avanza ocupará 7 bancas; Bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores dispondrá de 5 escaños; mientras que el Bloque Primero Jujuy sumará 2 diputados.

La sesión contó con la asistencia de autoridades nacionales y provinciales, entre ellos el senador nacional Ezequiel Atauche; los diputados nacionales Manuel Quintar, Guillermo Snopek, Jorge Rizzotti y Leila Chaher; la ministra de Educación, Miriam Serrano; la ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina; el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge; el intendente de San Pedro de Jujuy, Julio Bravo; la intendenta de Tilcara, Sonia Pérez; el intendente de Palma Sola, Francisco Baquera; el comisionado municipal de Rodeíto, Eduardo Orellana; el intendente de Jama, Álvaro González; así como concejales de la capital y del interior.

Previo a la jura, la Comisión de Asuntos Institucionales revisó y aprobó la validez de los diplomas de los diputados electos. Luego, el vicegobernador Bernis tomó juramento a la siguiente nómina: María Teresa Agostini, Luciano Victorio Angelini, Kevin Gustavo Ballesty, Ivana Gisel Bravo, Luis Federico Canedi, María Fernanda Checa Monaldi, Lamia Nahir Debbo, Omar Alberto Gutiérrez, Noemí Elizabeth Isasmendi, Mario Humberto Lobo, María Alejandra Mollon, Adriano Morone, Mario Horacio Nallar, Yael Nicolás Navarro, Ramón Ángel Neyra, Matías Fernando Paterno, Estela Patricia Ríos, Juan Manuel Soler, Sofía Ternavasio, María Laura Tomé Gámez, Adelma Eudonia Torres, Daniela Del Carmen Vélez, Emiliano Vera Robinson y Alejandro Ariel Vilca.

En la misma sesión se definieron las nuevas autoridades de la Cámara: Mario Fiad asumió como vicepresidente primero y Martín Fellner como vicepresidente segundo. Además, se designaron los presidentes de los bloques legislativos: Santiago Jubert (Jujuy Crece – Provincias Unidas), Rubén Rivarola (Partido Justicialista), Luis Federico Canedi (La Libertad Avanza), Gastón Remy (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) y Carlos Haquim (Primero Jujuy).

Quedaron constituidas las Comisiones Permanentes de la Cámara y las salas Acusadora y Juzgadora, cumpliéndose así con los procedimientos democráticos establecidos en la Constitución de la Provincia y el reglamento interno de la Legislatura.

Jujuy

