El ministro de Transporte bonaerense pidió “romper definitivamente la brecha de género” en el sector

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, defendió la necesidad de romper definitivamente la brecha de género en el transporte de cargas y celebró el avance de la participación femenina en el sector, durante el cierre de la séptima edición del programa “Conductoras” de Scania Argentina y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC). El evento, realizado en el Auditorio de la Torre YPF en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, marcó el egreso de 12 nuevas conductoras profesionales y expuso la evolución en la presencia de mujeres con licencia profesional, que pasó del 0,4% en 2019 al 1,2%, según los organizadores.

La ceremonia contó con la participación de Marinucci y de referentes de las entidades organizadoras. El ministro resaltó el valor estratégico del programa y consideró la invitación de Scania y FADEEAC como un reconocimiento al trabajo de la provincia por la igualdad de género. En sus palabras, recogidas durante el acto, expresó: “Que Scania y FADEEAC inviten a la Provincia es un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo para achicar la brecha de género en una actividad históricamente masculina. Estas 12 profesionales, muchas bonaerenses, van a circular por nuestras rutas y eso nos llena de orgullo".

Durante el evento, Marinucci anunció además la intención de avanzar en la creación de nuevos centros de capacitación junto con FADEEAC y los ministerios de Transporte y Educación, para ampliar las oportunidades de formación en territorio bonaerense tanto en transporte de cargas como de pasajeros: “Nuestro objetivo es claro: que cada vez más mujeres puedan acceder a empleos de calidad en el sector”.

Sebastián Figueroa, CEO y presidente de Scania Argentina, subrayó la consolidación del programa “Conductoras” y su impacto directo en la vida de las egresadas, destacando la apuesta de la compañía por un transporte sustentable e inclusivo. Por su parte, Sergio Ruppel, presidente de la Fundación Profesional para el Transporte (FPT), valoró la alianza entre las entidades para elevar la profesionalización, seguridad y calidad en el transporte argentino.

En representación de YPF, Florencia Tiscornia, vicepresidenta de Personas y Cultura, remarcó el valor de acompañar un espacio de formación para mujeres que desean insertarse en una industria en la que solo el 1% de las licencias profesionales son femeninas. Sostuvo que iniciativas como “Conductoras” favorecen la diversidad laboral y permiten sumar talento a los desafíos de la actividad.

Dentro del Ministerio de Transporte bonaerense, la Dirección de Género y Estrategias Inclusivas impulsa políticas de igualdad mediante acciones para reducir desigualdades, promover la inclusión laboral y prevenir la violencia y discriminación en el sector. Entre sus instrumentos se cuentan programas de sensibilización, monitoreo constante y el canal “Denuncias sobre Accesibilidad e Inclusión”.

Con las 12 egresadas actuales, el programa totaliza 84 mujeres formadas como conductoras profesionales desde la primera edición. Algunas, como Liz, oriunda de Mar del Plata, destacaron los beneficios integrales de la capacitación, que incluye hospedaje, traslados y comidas cubiertas para las becarias.

El programa cuenta con el respaldo de empresas como Cervecería y Maltería Quilmes, Yusen Logistics e YPF, que acompañan y colaboran en el desarrollo de cada edición y contribuyeron a la realización del evento de cierre.