Larreta, Santoro, Lospennato y la nueva Legislatura porteña: semana clave para definir quién controla un presupuesto millonario

Horacio Rodríguez Larreta, Silvia Lospennato y Leandro Santoro

Una vez superada la negociación del Presupuesto que aprobó la Legislatura porteña el viernes pasado, la discusión ahora está centrada en la definición de las autoridades que manejarán los bloques durante el período 2026 y el control administrativo de un presupuesto millonario, que este año fue de $159.694.456.793. Esta semana es clave para estas definiciones, que siguen con atención el PRO, el peronismo, La Libertad Avanza y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Así, lo que se decida estos días marcará el tono del trabajo legislativo del año que viene, donde el Parlamento porteño estrenará una nueva composición con figuras de peso como Horacio Rodríguez Larreta, Silvia Lospennato, que definió su futuro política en los últimos días, el peronista Leandro Santoro, y macristas con amplia experiencia parlamentaria como Waldo Wolff (en lugar de Hernán Lombardi) y Laura Alonso.

“La definición de la viceprimera es algo que está sucediendo ahora, Matías López (el actual) tiene todas las fichas por el apoyo interno, pero después hay un montón de fuerzas políticas que están empujando para meter al suyo. Está el ‘Tano’ (Daniel) Angelici, Jorge y Mauricio Macri, todas son fuerzas que van a intentar meter al suyo. Lo mismo los libertarios, que no sabemos si están tan convencidos de agarrar, porque vos agarrás ese lugar y después tenés que cumplir un montón de compromisos”, explicó a Infobae un dirigente del PRO que conoce al detalle la interna parlamentaria en la ciudad de Buenos Aires.

Matías López, legislador de Vamos Juntos y vicepresidente primero de la Legislatura (@MatiasLopezBA)

López (Vamos Juntos) es un dirigente muy cercano al ahora ministro de Interior, Diego Santilli, que lo convocó cuando era titular de Espacio Público porteño. En los principales despachos de Perú 160 arrecian las versiones y escenarios muy disímiles entre sí. Uno plantea que el PRO, que redujo su bloque de manera considerable, negociaría entregar la vicepresidencia por gobernabilidad al peronismo, que tendrá la primera fuerza tras el recambio, o a La Libertad Avanza.

“Al peronismo le va a quedar más cómodo la vicesegunda para poder posicionarse bien como oposición. Porque si vos agarrás la viceprimera, ¿cómo hacés para no cumplir con tu espacio? Te van a pedir de todo. Estos días hay mil reuniones, en distintos lugares, para ver todo esto", amplió a este medio otro dirigente macrista que trabaja en el Parlamento.

Leandro Santoro (Gustavo Gavotti)

Este tipo de definiciones se entrecruzan con otras negociaciones que incluyen, por ejemplo, al futuro rol de Lospennato. En la tarde del miércoles se confirmó que presidirá el bloque de Vamos Juntos, en reemplazo de Darío Nieto. Cerca del legislador, y ante la consulta de Infobae, aseguraron que hasta el día martes nadie había hecho “ese planteo de manera oficial”. Sin embargo, desde el PRO, aseguran es un movimiento natural: “Es algo que se le había prometido en su momento”, indicaron.

“Lospennato será la nueva presidenta del bloque PRO en la Legislatura. Un liderazgo firme para representar a los porteños, cuidar lo que se hizo y funciona, y avanzar en los cambios que se necesitan. Una gran noticia para el PRO y para la Ciudad”, señaló a través de sus redes María Eugenia Vidal.

Otros escenarios que se analizan es que Nieto reemplace a López en la viceprimera o que el macrismo retenga el control, pero sin la Secretaría Administrativa, es decir, sin el manejo del dinero y los tiempos políticos. “Es un delirio, quién va a aceptar eso”, se preguntó un veterano dirigente con experiencia parlamentaria. Un rumor alimenta la discusión en este sentido: la propuesta de que Gimena Villafruela, que tuvo una activa participación como presidenta de la comisión de seguridad durante el tratamiento de ley de Servicio Penitenciario local, podría ser la viceprimera “porque aceptaría que le pongan el secretario administrativo”.

En los pasillos de la Legislatura aseguran que ese cargo clave sería para un hombre de Angelici: Cristian Gribaudo, el excandidato a presidente de Boca Juniors que impulsó el empresario del juego para sucederlo en el club xeneixe. Hasta ahora son todos trascendidos.

Por otro lado, tanto LLA como el peronismo también se encuentra en estado de deliberación constante. Estas designaciones, al igual que las presidencias de las comisiones, se negociaron durante el tratamiento del Presupuesto 2026, que cristalizó el pacto de “no agresión” con el PRO implícito en el acuerdo electoral para las últimas elecciones. “Vamos a acompañar a la persona que designe el Jefe de Gobierno”, señaló a Infobae un importante dirigente libertario.

Además de López, hasta hoy son autoridades también Matías Lammens como vicepresidente segundo, y Graciela Ocaña como vicepresidente tercera. Desde Unión por la Patria se muestran cautos. “Se está discutiendo, no podemos adelantar nada por que no hay nada definido”, indicaron desde el bloque que presidente Claudia Neira.

La nueva legislatura

En las elecciones de mayo, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires renovó las bancas de 30 legisladores, y se reestructuró la relación de fuerzas. El frente Es Ahora Buenos Aires, encabezado por Santoro, será la primera fuerza dentro del Parlamento con 20 bancas. Entre los integrantes, además, figuran Claudia Negri, Federico Mochi, Mariana González, Noemí Geminiani, Alejandro “pitu” Salvatierra, Bárbara Rossen, y Juan Pablo Modarelli, entre otros.

La Libertad Avanza, en tanto, pasará a estar integrado por 13 legisladores tras la gran elección que hizo la lista encabezada por el entonces vocero presidencial Manuel Adorni, que hoy ocupa la jefatura de Gabinete y será reemplazado por Marcelo Erns. Los electos que llegan a la Legislatura o renovaron su banca son Solana Pelayo, Nicolás Pakgojz, Andrea Freguía, Juan Pablo Arenaza, Lucía Montenegro, Leonardo Seifert, Rebeca Fleitas, Karina Kienast, Ignacio Fernández y Diego Vartabedian.

Este crecimiento posiciona a LLA como la segunda fuerza legislativa en CABA y desplaza al PRO del lugar que ocupó durante años, que sufrió su mayor retroceso histórico, cayendo a 11 bancas. Como se dijo, estará integrado por Lospennato, Wolff, Alonso, Darío Nieto (reelecto), Matías López y Rocío Figueroa, entre otros.

Una actor de peso será Rodríguez Larreta, que obtuvo tres bancas para su fuerza, Volvamos Buenos Aires, tras competir por fuera del PRO. Junto a él, ingresan al cuerpo legislativo la exsenadora Guadalupe Tagliaferri y Emmanuel Ferrario (reelecto). Pero alcanzaría a cinco si se suman los aliados de Confianza Pública.

El Frente de Izquierda, encabezado por Vanina Biasi, logró una banca nueva y mantuvo la de Andrea D’Atri, mientras que el bloque de UCR-Evolución, que tenía ocho bancas, no logró renovar las tres que arriesgaba, por lo que pasará a tener cinco legisladores.