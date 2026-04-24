“Penoso y patético”: la respuesta de Carlos Bianco al mensaje irónico de Mayra Mendoza sobre su problema de salud

Carlos Bianco le contestó a la diputada provincial y referente de La Cámpora, Mayra Mendoza

Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, le contestó a Mayra Mendoza, luego de que se filtrara un mensaje de contenido irónico, en el que la diputada provincial se refirió con sarcasmo a la operación de urgencia a la que se tuvo que someter el funcionario de Axel Kicillof en Barcelona, luego de sufrir una cuadro de apendicitis.

“Es un mensaje interno en un grupo de WhatsApp que tenemos con los intendentes. De hecho, era un grupo desactualizado, porque en ese grupo todavía hay algunos compañeros que dejaron de ser intendentes y que todavía estaban en el grupo. Yo no quiero referirme mucho porque me pareció bastante penoso y patético todo el evento, toda la situación. Y mucho más que después se haya filtrado a la prensa”, dijo el ministro en diálogo con radio La Red.

“El gobernador nos pidió que no nos metamos en ninguna interna. Y eso es lo que yo tengo que hacer como instrucción. Pero como regla general de comportamiento mío, tomo las cosas como de quién viene porque muchas veces lo que se dice habla más de la persona que lo dice que de la situación a la que se refiere”, continuó el funcionario de mayor confianza del gobernador de la Provincia.

En ese sentido, Bianco destacó incluso que dirigente de la oposición le enviaron saludos y mensajes de apoyo después de que se conociera la noticia de que debía quedarse algunos días más en suelo español para someterse a la intervención médica.

“Yo solo discuto con argumentos y con respeto. Cuando no hay ni argumentos ni respeto, ni me pongo a discutir. Yo prefiero quedarme con cientos y cientos de personas que realmente me sorprendieron porque me escribieron a mis redes, al WhatsApp, realmente preocupadas. Personas que uno no conoce, además, preocupadas por la situación, porque más allá de que no fue una cuestión grave, es una apendicitis y no es lindo ni cómodo estar a 12 mil kilómetros de la casa de uno y tener un problema médico, una intervención, estar solo allá“, cuestionó.

Mayra Mendoza, diputada provincial bonaerense

“Uno se descompone y se enferma. No es que yo planifiqué y dije: ‘Voy a ir a Barcelona a este congreso a acompañar al gobernador y de paso me hago una cirugía estética’“, añadió.

“Me agarró una apendicitis y los médicos me dijeron: ‘no podés subir al avión, te tenés que operar acá’. Y la verdad que no es lindo ni cómodo. Tampoco es grave, porque es una operación leve, pero no fue cómodo. Me quedo, inclusive, con los dirigentes de la oposición que mostraron más don de persona que algunos compañeros”, criticó.

“Dirigentes de la oposición que me llamaron preocupados, que me escribieron preocupados; los intendentes radicales, (el ex intendente macrista de Lanús) Néstor Grindetti, (el diputado libertario) Sebastián Pareja, que les agradezco muchísimo más allá de los compañeros y de los intendentes compañeros”, dijo.

El mensaje de Mayra Mendoza

El nuevo episodio de la interna peronista se desencadenó después de que Bianco fuera intervenido por un cuadro de apendicitis en Barcelona, cuando participaba de una gira oficial junto al mandatario bonaerense.

Al conocerse la noticia, varios intendentes en un grupo de Whatsapp que compartían con “Carli” le enviaron fuerzas y apoyo. Mientras varios jefes comunales manifestaron su deseo de pronta recuperación para Bianco, como Nicolás Mantegazza(San Vicente), Miguel Gesualdi(San Andrés de Giles) y Maximiliano Wesner (Olavarría), el mensaje de Mendoza se diferenció del resto.

El mensaje que avivó la interna en el peronismo

“Va a estar todo bien. Es la misma operación que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en diciembre. Distintos contextos: a vos te tocó en Barcelona y a ella presa”, deslizó la ex intendenta de Quilmes, que asumió en diciembre pasado como legisladora provincial. Y el reproche continuó hacia el gobernador bonaerense: “Entiendo la preocupación de Axel. Insisto con que hubiera sido HUMANO que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador”.

Fuentes del entorno de Mendoza indicaron a Infobae que “alguien de ese grupo de Whatsapp giró esa captura”, y decidió intencionadamente filtrarla a la prensa. Si bien no desmintieron la veracidad del contenido, negaron que la difusión provenga del entorno de la dirigente de La Cámpora. “No fuimos nosotros”, aclararon.

La referencia de la ex intendenta de Quilmes aludía a que Kicillof evitó visitar a Cristina Kirchner, cuando fue operada en diciembre del año pasado por apendicitis en el Sanatorio Otamendi. Del gabinete del gobernador, sí estuvo presente en aquella oportunidad el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quién además es el médico que la atendió por la dolencia.

Más allá del comentario de Mayra de tintes personales, lo cierto es que el vínculo está roto desde hace tiempo.El grupo cuestiona la actitud de Kicillof por no respaldar su conducción de CFK al presentarse como candidata a presidenta del PJ nacional.Tampoco les convence su actitud ante las causas judiciales de la dos veces expresidenta.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof no mantienen comunicación desde el 1 de octubre de 2025, fecha en la que el gobernador visitó a la exjefa de Estado en el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria. Desde ese encuentro, los contactos se limitaron a intermediarios y la relación personal se mantuvo distante. Son siete meses de vínculo paralizado.