El Gobierno envió 30 nuevos pliegos de jueces al Senado

El presidente Javier Milei sonríe con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques (Foto: Reuters / Agustin Marcarian)

El gobierno nacional sigue enviando pliegos al Senado de la Nación. En la jornada de hoy ingresaron a la Cámara alta 30 nuevas propuestas de diferentes fueros federales y del interior del país, así como también de algunos jueces que están en edad de jubilarse y que el Ejecutivo pide su continuidad por 5 años más.

El listado, remitido por el Poder Ejecutivo, incluye jueces, fiscales y defensores públicos destinados a diferentes fueros y jurisdicciones, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en varias provincias.

La nómina comprende aspirantes a los juzgados y tribunales federales y nacionales de Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Río Negro y Santiago del Estero.

Entre los nombres destacados figuran Fernando Carlos Damián Pascual, propuesto para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41 de la Capital Federal, y Javier Rodrigo Pereyra, para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3. En el fuero civil se postulan, entre otros, Florencia Inés Córdoba para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 66 y Lucila Califano para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9.

El listado también contempla designaciones en tribunales orales federales y nacionales, como el caso de Bernardo María Rodríguez Palma, propuesto para la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, provincia de Buenos Aires. En materia de cámaras, sobresale la candidatura de Alicia Isabel Braghini como vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III, y la de Matilde Evangelina Ballerini para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala B.

Los pliegos incluyen postulaciones para cargos de defensores públicos y fiscales. Entre ellos, Germán Luis Artola aparece como Defensor Público Oficial Adjunto ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 11, mientras que Pedro Mariano Rebollo aspira a la Fiscalía ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. También se proponen defensores de víctimas, como María Laura Irastorza en Río Negro y Sofía Beatriz del Milagro Martín en Santiago del Estero.

En el listado remitido al Senado figuran además conjueces para los Juzgados Federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Se incluyen los nombres de Maximiliano Daniel Chávez, Andrea Cristina Di Gregorio, Agustín García Faure, Gabriel Andrés Marnich, José Eduardo Villena y Fernando Gabriel Zarabozo.

De acuerdo con fuentes parlamentarias, el ingreso de los pliegos marca el inicio del proceso de análisis y debate en las comisiones correspondientes, donde se evaluarán los antecedentes de cada postulante antes de avanzar hacia una eventual aprobación en el recinto. El procedimiento incluye la consulta a organismos judiciales y la posibilidad de recibir impugnaciones u observaciones de la sociedad civil.

Reunión de la Comisión de Acuerdos en la que se trató un nuevo nombramiento en la Cámara Federal de Casación Penal (Fotos: Mario Mosca / Comunicacin Institucional Senado)

Un caso especial

Lo llamativo de la movida del Ministerio de Justicia de hoy no es el envío de pliegos de jueces con edad de jubilarse, sino que uno de ellos se realiza a pocas horas de que haya tomado una decisión beneficiosa para la administración nacional. Se trata de las carpetas del vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, sala VIII, Víctor Arturo Pesino, que ayer dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la aplicación de una parte significativa de la ley de Reforma Laboral. La decisión fue adoptada por la Sala VIII del tribunal, y lleva las firmas de la jueza María Dora González y de su colega, el juez Pesino.

El ingreso del pliego del juez del fuero laboral generó suspicacias entre los legisladores de la oposición, tanto del peronismo como de los bloques que suelen acompañar al oficialismo, ya que entienden que el Ministerio de Justicia debería haber tenido “un poco más de cautela y un espacio en el tiempo entre la decisión judicial y el envío del pliego”.

La decisión de Pesino y González, desde el punto de vista práctico, implica que los artículos de la reforma laboral que habían sido suspendidos recuperan vigencia en esta etapa del proceso. La medida cautelar, que había tenido efecto inmediato y alcance general, queda sin aplicación hasta que el tribunal se pronuncie sobre el fondo. Desde el punto de vista político, significó un triunfo de la Casa Rosada que logró a partir de hoy que tenga plena vigencia la ley de reforma laboral.

Estos pliegos se suman a los más de 80 que están en tratamiento en el Senado de la Nación que fue enviando el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que apuntan a ocupar diferentes vacantes de los distintos fueros en todo el país.

En la pasada sesión del 9 de abril el Senado dio ingreso a todos esos pliegos entre los que se destacan el pedido de continuidad por 5 años más en el cargo del padre del ministro de Justicia, Carlos “Coco” Mahíques, y el de Emilio Rosatti, el hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosatti, quien es postulado para ocupar un cargo de juez en un Tribunal Oral de Santa Fe.

Otro caso de pliego con ligazón familiar con algún miembro relevante del mundo judicial es el caso de Ana María Juan, que el Ejecutivo la eligió —el Consejo de la Magistratura envía al Ejecutivo una terna de posibles candidatos y es este último quien elige el pliego de quién de todos ellos envía a la Cámara Alta— para cubrir el Juzgado Federal de Hurlingham. Juan es la esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez federal que instruye la causa $LIBRA.