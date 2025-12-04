Política

Diego Santilli recibe a Jorge Macri con el Presupuesto 2026 y la deuda por la Coparticipación en el temario

El ministro del Interior se reúne por estas horas con el jefe de Gobierno porteño en Casa Rosada. El desafío del funcionario

Los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri

En traje de ministro del Interior, Diego “El Colo” Santilli, recibe al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con el que comparte las filas del PRO en un intercambio que tiene un complejo temario en común. Lo cierto es que el flamante funcionario intenta sumar el apoyo de la Ciudad de Buenos Aires al Presupuesto 2026 que se tratará en sesiones extraordinarias a partir del próximo 10 de diciembre y a cambio escucha la insistencia en la demanda por los fondos coparticipables que adeuda la Nación a la Ciudad.

Este mediodía, Jorge Macri ingresó a Casa Rosada minutos antes de las 12 y desfiló por el Salón de los Bustos rumbo al Ministerio del Interior, escoltado por su jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo. En las oficinas los esperaban Diego Santilli junto al ministro coordinador, Manuel Adorni; y a la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez. Los integrantes del encuentro dan cuenta de la tónica del intercambio en el que los representantes de la Ciudad de Buenos Aires reiteran sus reclamos por el dinero adeudado en materia de coparticipación. Como contó Infobae, se trata de un debate “sin avances”, como precisaron desde la sede ubicada en Uspallata, en el barrio de Parque Patricios.

En la previa, los equipos técnicos del área de economía de ambas administraciones cursaron una nueva reunión por el tema, el segundo tras la foto entre Jorge Macri y el ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que el alcalde porteño reclamara la cancelación de una deuda de $274.000 millones, y propusiera la inclusión en el Presupuesto 2026 de un ítem que garantice un pago semanal del denominado “goteo” diario de fondos. En palabras de Macri, el reclamo busca cumplir el fallo de la Corte Suprema que ordenó la restitución de recursos a CABA por el que la Nación debe girar de forma semanal en un 1,55%, proceso que desde agosto registra demoras.

Lo cierto es que Macri busca conseguir la restitución del 3,5%, cifra percibida hasta el 2020 que disminuyó tras la resolución del entonces presidente Alberto Fernández y para eso visita Casa Rosada. Además, podría poner sobre la mesa la solicitud por la autorización para préstamos internacionales, las transferencias de bienes y terrenos, el control del puerto y el traspaso de las competencias del Poder Judicial para cumplimentar la autonomía de la Ciudad.

El intercambio entre el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el ministro del Interior, Luis Caputo

Por estas horas, el exlegislador amarillo pintado de violeta enfrenta su primer gran desafío: equilibrar las demandas que su compañero de espacio eleva con las limitaciones presupuestarias que impone el Palacio de Hacienda bajo la mirada atenta de Manuel Adorni.

En Casa Rosada intentan sumar los respaldos legislativos necesarios para aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas de segunda generación por lo que tienden puentes con todos los sectores aliados. Sin embargo, el punto de contacto con el PRO que lidera -en los papeles- Mauricio Macri se da en medio de la tensión con La Libertad Avanza luego de que varios legisladores que respondían a Cristian Ritondo oficializaran su traspaso a la fuerza que fundó el presidente Javier Milei y le otorgaran al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la primera minoría.

Las fugas no fueron bien recibidas en el campamento amarillo que tejió acuerdos con el bloque de la UCR y el MID para la conformación de un interbloque de 22 legisladores. “El bloque del PRO queda estable y funcionando: ordenado y sin sobresaltos, con gente convencida del modelo que el PRO defiende y por sobre todo, formada para defender las banderas en el recinto”, sostuvieron al respecto a este medio luego de acusar al oficialismo de “intentar comprar” diputados.

