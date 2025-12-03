Política

La Legislatura bonaerense intentará aprobar hoy el endeudamiento en medio de la tensión entre Kicillof y La Cámpora

El gobernador de la provincia de Buenos Aires enfrenta negociaciones contrarreloj con distintos bloques para lograr la aprobación de una asistencia financiera. Reina la desconfianza entre el “axelismo” y el kirchnerismo

El gobernador Axel Kicillof necesita
El gobernador Axel Kicillof necesita los dos tercios para aprobar el endeudamiento que le permitirá sostener la gestión

La incertidumbre persiste en la ante el pedido de endeudamiento por más de U$S 3.500 millones que impulsa Axel Kicillof para 2026. Este miércoles, la Legislatura bonaerense volverá a debatir la ley que habilita al gobernador a recurrir a esa herramienta financiera.

En las últimas semanas, Kicillof y sus emisarios se encuentran embarcados en intensas negociaciones, con el fin de alcanzar el respaldo suficiente para afrontar los vencimientos de deuda pública previstos para 2025 y no hacer uso de los fondos destinados a Salud o Educación.

La propuesta de endeudamiento incluye la creación de un fondo específico, que sería distribuido entre las 135 comunas de la provincia. Kicillof se comprometió a que el paquete alcance los $350.000 millones en caso de concretarse el total de la colocación de deuda solicitada al Parlamento. Además, ofrecería una garantía de hasta $250.000 millones a pagar en cinco cuotas hasta el primer semestre de 2027.

El Foro de Intendentes Radicales emitió un comunicado donde presiona a los bloques legislativos para que acompañen la iniciativa al considerar que las municipalidades necesitan previsibilidad para la gobernabilidad y planificación de obras.

Los jefes comunales -casi medio centenar- exigen que ese dinero sea de libre disponibilidad y se reparta siguiendo criterios como el Código Único de Distribución (CUD), sin distinción de pertenencia política.

Sin embargo, un sector legislativo alineado con La Cámpora busca crear una comisión bicameral encargada de definir el destino de los fondos, lo que ha generado resistencia desde la Gobernación.

El “axelismo” también enfrenta dificultades para conseguir el apoyo necesario de la oposición, principalmente de Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza (LLA), que condicionó su voto a diferentes exigencias políticas, puestos y reparto de fondos.

En paralelo, el dirigente libertario Sebastián Pareja, armador político de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires y diputado nacional electo por LLA-PRO, se manifestó en contra del endeudamiento. “Sería como un baldazo de agua fría que los legisladores del PRO aprueben el endeudamiento de Kicillof”, declaró Pareja en un acceso a la Legislatura, al respaldar la jura de legisladores libertarios en Diputados.

“Yo confío en que la gente del PRO, con criterio y responsabilidad, no va a acompañar esta locura”, planteó. Un negociador del Ejecutivo provincial interpretó que “se están midiendo para ver quién es más opositor”.

Kicillof urgió a legisladores y jefes comunales a que respalden la propuesta antes de la conformación de la “nuevaLegislatura. Diez días atrás, el mandatario logró aprobar las leyes de Presupuesto e impositiva, pero ahora necesita reunir dos tercios de ambas cámaras para avanzar con el endeudamiento.

El lunes, reunió a intendentes, legisladores y gremios estatales en la Gobernación y denunció un “asedio ilegal” del gobierno nacional sobre las finanzas bonaerenses, al afirmar: “Nos han robado 12,9 billones de pesos”, en referencia a recortes de recursos dispuestos por el presidente Javier Milei.

En contraste, Pareja sostuvo: “Una provincia tan rica, bien administrada, no tendría que estar atravesando momentos de estas características como para endeudarse de la manera que pretende endeudarse”.

Desde la oposición, fuentes oficiales admiten que la negociación para lograr los votos incluye ofrecimientos de cargos en el directorio del Banco Provincia (Bapro), la designación de Consejeros de Educación y la cobertura de ocho vacantes en el Tribunal Fiscal de Apelación bonaerense, que se designan por resolución del Gobernador y tienen carácter vitalicio.

De acuerdo con Kicillof, la aprobación del endeudamiento es indispensable para ejecutar el Presupuesto aprobado, que prevé un gasto anual de 41,5 billones de pesos y no contempla aumentos en la presión impositiva. Sin estos recursos, la administración provincial y varios municipios quedarían expuestos a una situación financiera crítica.

Fuentes del gobierno alertan sobre el “riesgo para el pago de aguinaldos a trabajadores estatales” si no se obtienen los fondos solicitados.

“La provincia de Buenos Aires necesita las herramientas para no desproteger a nuestro pueblo. Es una emergencia económica del país y de la provincia. Estamos atravesando una profunda recesión que afecta a todos los sectores”, expresó el gobernador, durante una conferencia de prensa que brindó en La Plata.

La sesión extraordinaria de este miércoles será presidida por Alexis Guerrera, quien mantendrá la titularidad de la Cámara baja hasta el recambio del 10 de diciembre. A partir de esa fecha, asumirá como presidente Alejandro Dichiara; un diputado de la Sexta sección electoral, ex intendente de Monte Hermoso y hasta la fecha vicepresidente de la Cámara baja. El legislador es cercano al presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner.

Este martes, ya juraron algunos nombres de peso que llegan al recinto, como la intendenta de Quilmes, la camporista Mayra Mendoza; el libertario Francisco Adorni; el actual secretario de Culto de la Nación, Nahuel Sotelo; entre otros.

