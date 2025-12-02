Kicillof les ofreció más fondos a los intendentes y acelera la negociación por el endeudamiento

Axel Kicillof y Verónica Magario

La escenificación que este lunes ofreció el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, desde el Salón Dorado de la gobernación en La Plata, donde ratificó la necesidad de que la Legislatura bonaerense apruebe el endeudamiento solicitado a principio de mes; pareció lograr cierto efecto. La oposición se muestra más predispuesta a habilitar el tratamiento del proyecto en el que el gobierno pide deuda por hasta USD 3.685 millones, incluyendo la emisión de Letras del Tesoro y cuatro endeudamientos: uno para la administración central, otro para el ejecutivo, un tercero para la empresa AUBASA y una solicitud para Buenos Aires Energía, la proveedora de energía eléctrica con centrales distribuidas en General Madariaga, Mar del Plata, Necochea, Mar de Ajó.

Para ello, el peronismo necesita de los dos tercios en ambas cámaras. Una condición en la que trabajan los negociadores y que por estas horas se mueve como un ajedrez. Un plan inicial es que se llegue a esa instancia con la presencia de los legisladores peronistas y los llamados libertarios dialoguistas, que darían quorum en las sesiones convocadas para este miércoles. En ese esquema, los bloques de la UCR y el PRO que se muestran más duros en la negociación, con pedidos de cargos y modificaciones al proyecto de endeudamiento, podrían no bajar al recinto; mientras que los libertarios estarían presentes —todavía no está claro si todo el bloque o con la ausencia estratégica de algún legislador— y votarán en contra. En ese caso, se baja el número de los presentes necesario para llegar a los dos tercios. Con todos los legisladores presentes, Unión por la Patria requiere de 25 manos por fuera de su bloque en Diputados y de 10 votos más en el Senado. Sin embargo, por estas horas se trabaja en una foto que deje a todos los espacios en una posición política acorde a sus necesidades discursivas, para que, efectivamente, el endeudamiento se convierta en ley.

Kicillof oficializó este lunes que en el Fondo de Fortalecimiento Municipal que se componga del total de la deuda que vaya a colocar el Ejecutivo estará garantizado $250 mil millones a distribuirse en los 135 municipios. “Junto con este pedido de financiamiento se ha planteado un fondo a distribuir entre los municipios de la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que estamos tratando en la Legislatura. El equivalente al 8% del total de recursos que provengan de la Ley de Financiamiento se distribuirá entre los 135 municipios de la provincia. Con un adicional, producto de las conversaciones de estos días, como los municipios necesitan certidumbre, estamos hablando de un total de 350.000 millones de pesos aproximadamente a distribuir hasta mediados del año que viene, hasta junio del año que viene. Pero hemos resuelto garantizar aproximadamente 250.000 millones de pesos en cinco pagos fijos y determinados por la ley, para que cada uno de los intendentes, para que cada uno de los municipios, pueda contar con esos recursos”.

Todos los dirigentes bonaerenses aliados al gobernador presenciaron el acto

Los intendentes —algunos de ellos ya sabían de este giro al proyecto inicial— ven con buena perspectiva este ofrecimiento de una suma fija, que era una demanda de la oposición y de algunos intendentes del peronismo. Sin embargo, tras el mensaje de Kicillof, algunos de los jefes comunales que llegaron a La Plata planteaban que lo ideal sería que la distribución fuera en tres cuotas.

En el acto de Kicillof hubo presencia de intendentes del peronismo —los del Movimiento Derecho al Futuro; de La Cámpora y del Frente Renovador—, pero también del radicalismo; como el presidente del foro de intendentes de la UCR Maximiliano Suescún -Rauch- o Lisandro Hourcade —Magdalena—.

Los intendentes necesitan recursos frescos para atender demandas propias. Lo planteó el jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza, la semana pasada cuando expuso en la Cámara de Diputados de la Nación por el proyecto de ley que modifica el régimen de IVA para las contrataciones realizadas por los municipios, a propósito de la reforma tributaria que empuja el gobierno nacional. “Los municipios necesitamos herramientas reales para seguir cuidando a nuestra gente”, había dicho el intendente del distrito más grande del país. “Está empezando a sentirse fuerte el hambre en el país”, planteó y subrayó que “la primera alarma que suena, suena en la oficina de un intendente. Hoy los municipios ya no se ocupan solo del alumbrado, del barrido y la limpieza”. Este lunes, Espinoza formó parte del encuentro que encabezó Kicillof.

Su par de Ituzaingó, Pablo Descalzo, se pronunció en el mismo sentido. Advirtió tras el acto en La Plata que “hay 18.000 vecinos que están siendo asistidos en términos alimentarios, en un pueblo que tiene 180.000 habitantes. Estamos hablando del 10% del total de su población”, y que “más allá de las obras de infraestructura frenadas por el gobierno nacional, seguimos dando respuesta. Pero también es cierto que la Provincia y los municipios tienen un límite”.

El peronismo negocia cómo llegar a los dos tercios para tartar este miércoles el endeudamiento (AG La Plata)

También lo hicieron un grupo de intendentes peronistas de la Quinta sección electoral. “El beneficio no es para un dirigente o un signo político, es para el bien de todos los municipios que conforman la provincia de Buenos Aires, sin diferencias. Tal como expresó el gobernador, desde nuestras intendencias podemos dar fe que se atraviesa una profunda recesión que compromete la continuidad y calidad de los servicios esenciales en detrimento de los ciudadanos. Hoy gobernamos en medio de una gran emergencia económica”, advirtieron los jefes comunales Gustavo Barrera (Villa Gesell), Carlos Rocha (General Guido), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Sebastián Walker (Pila), Francisco Echarren (Casteli), Alberto Gelené (Las Flores), Héctor Olivera (Tordillo), Javier Gastón (Chascomús), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Sebastián Walker (Pila).

Las negociaciones seguirán minuto a minuto. “Ojalá lleguemos a buen puerto. Mañana va a ser un día clave”, planteaba un legislador opositor que forma parte de las conversaciones, en referencia a este martes; mostrando un semblante diferente al que expusieron la semana pasada los bloques que negocian el endeudamiento.