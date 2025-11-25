Política

Nuevo guiño de Javier Milei a Estudiantes en medio de la polémica por el pasillo a Rosario Central

El Presidente se mostró con la camiseta del Pincha en la cumbre que mantuvo con el canciller de Israel, Gideon Sa’ar. Todo fue tras la disputa entre el conjunto de La Plata y la AFA por el recibimiento que realizó el último fin de semana en el Gigante de Arroyito

Nuevo guiño de Milei a Estudiantes de La Plata tras la polémica por el recibimiento ante Rosario Central (Luis Gandarillas/Pool Photo vía AP)

Tras el gesto de repudio en el recibimiento que Estudiantes de La Plata realizó ante Rosario Central el último domingo, el presidente Javier Milei volvió a enviar un guiño al Pincha en medio de los cruces con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Todo se dio en la foto que se conoció en las últimas horas luego de la cumbre que el mandatario realizó con el canciller de Israel, Gideon Sa’ar, en la Casa Rosada. La reunión tuvo lugar en el despacho presidencial y, según la imagen que se difundió, se pueden observar varios detalles.

Por un lado, en la misma mesa que ocupaba el jefe de Estado, junto al funcionario israelí y empresarios del mismo país, estaban el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y el embajador argentino en Tel Aviv, Axel Wahnish. Allí, se puede observar una motosierra que aparecía en primer plano.

Los guiños de Milei a Estudiantes de La Plata en la reunión con el canciller de Israel

Sin embargo, detrás de Milei, sobre el sillón de Rivadavia, estaba una camiseta de Estudiantes de La Plata. Además, había un cartel con la leyenda "Pincha“, el apodo característico de la institución platense. Detrás de Quirno y Wahnish había otras camisetas con el dorsal número 9 que tenían los colores albirrojos típicos del club.

Se trata del segundo mensaje en respaldo al club que comanda Juan Sebastián Verón que realiza el mandatario en las últimas 24 horas. Ayer, a través de X, realizó un posteo con una foto con la camiseta del pincharata y escribió: "Honor a la Escuela de Don Osvaldo“.

Javier Milei respaldó a Estudiantes de La Plata tras la polémica por el pasillo a Rosario Central

En ese mensaje, hizo referencia a Osvaldo Zubeldía, histórico entrenador del conjunto platense que logró ganar tres veces la Copa Libertadores y la histórica Copa Intercontinental de 1968 ante el Manchester United. Un detalle no menor, es que dentro de ese equipo multicampeón jugaban Carlos Bilardo, uno de los ídolos del jefe de Estado, ya que siempre se califica como “bilardista”, y Juan Ramón Verón, padre del actual presidente de la institución.

El Tribunal de Disciplina de la AFA le abrió un expediente a Estudiantes

De acuerdo a lo que se conoció, en el Boletín Oficial del organismo que regula el fútbol argentino, el cuerpo indicó que actuó de oficio “con motivo del comportamiento asumido por el plantel del Club Estudiantes de La Plata antes del inicio del encuentro disputado el día 23 de noviembre en relación con el protocolo de homenaje”.

El Tribunal de Disciplina aseguró que “antes de resolver en definitiva, corresponde garantizar el ejercicio del derecho de defensa de los involucrados”. De esta manera, les dio un lapso de 48 horas a la Comisión Directiva de Estudiantes y su presidente, Juan Sebastián Verón, y el actual capitán del plantel, Santiago Núñez, para realizar su descargo por el “eventual incumplimiento de lo dispuesto en el Boletín Oficial de la Asociación del Fútbol Argentino publicado el 12 de febrero del año 2025”.

Al mismo tiempo, indicó que todos los futbolistas presentes en el campo y que se pusieron de espaldas en el pasillo tienen que ser notificados para que puedan ejercer “su derecho de defensa e indiquen si han recibido instrucciones sobre la medida adoptada”.

Cómo se gestó el pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central

El último ítem del boletín remarca que se tomarán medidas en caso de que Estudiantes no cumpla con el protocolo: “HÁGASE SABER que la falta de presentación en término no impedirá que este Tribunal resuelva con las constancias obrantes en autos, conforme el Código Disciplinario de la AFA”.

La Liga Profesional de Fútbol había emitido un comunicado tras la consagración de Rosario Central como el equipo con más puntos en la Tabla Anual de Primera División. En el texto, la organización estableció: “Tal como se viene realizando en las competencias organizadas por la LPF. En la salida de los equipos, se realizará un pasillo entre jugadores visitantes y niños escolta correspondientes, para recibir al recientemente designado ‘Campeón de Liga 2025’”. Esta disposición fue el marco institucional que motivó la singular respuesta de Estudiantes.

Foster Gillett y Verón antes de firmar el preacuerdo que no se logró concretar

El trasfondo de la protesta se vincula con el rechazo público de Estudiantes a la designación de Rosario Central como campeón. A través de sus redes sociales, el club manifestó: “No se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”. Esta postura contradijo la versión oficial de la Liga Profesional de Fútbol, que había asegurado que la decisión fue “aprobada por unanimidad” en el Comité Ejecutivo, según consta en actas, y en la que Estudiantes estuvo representado por su vicepresidente Pascual Caiella.

Justamente, otro punto a tener en cuenta es que Verón fue uno de los impulsores de traer capitales privados al fútbol argentino con el vínculo que no terminó de concretar con el empresario estadounidense Foster Gillett. En ese sentido, Milei ha dejado en claro en reiteradas oportunidades que respalda la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al fútbol argentino.

El PRO y la UCR

Patricia Bullrich defendió a Lorena

Santilli se reunió con el

En el velorio del intendente

