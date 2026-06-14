Política

Milei vuelve al interior: dos actos patrios en Rosario y Tucumán en medio del ruido político

Pese a la suspensión del Tour de la Gratitud, el Presidente visitará dos provincias. Hasta entonces no están previstas actividades partidarias. Además, tiene agenda en el exterior: España, Paraguay y Estados Unidos.

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Javier Milei en la Fundación Federalismo y Libertad-Tucumán
Javier Milei en la Fundación Federalismo y Libertad-Tucumán

“A mí no me gusta viajar”, supo declarar alguna vez el presidente Javier Milei, aunque inmediatamente aclaró que tiende a hacerlo porque las obligaciones laborales se lo demandan. Sin embargo, en lo que va de la gestión protagonizó 36 salidas al exterior y tiene nuevos destinos en la agenda internacional. Pese a que el esquema de desembarco de una provincia por mes quedó lejos, el Gobierno trabaja en el regreso del mandatario al interior del país: la vuelta a Santa Fe y a Tucumán en lo que queda de junio y principios de julio parece ser un hecho.

En lo inmediato, según confirmaron fuentes de presidencia a Infobae, el mandatario tiene intenciones de viajar a la ciudad de Rosario el próximo 20 de junio, por el Día de la Bandera. Ya asistió al acto patrio en 2024 y 2025, y este año volverá a participar de la tradicional ceremonia que se realiza en el Monumento a la Bandera, que en esta oportunidad será reinaugurado días antes luego de las obras de restauración.

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La invitación fue cursada por la Municipalidad de Rosario y el gobierno de Santa Fe, por lo que se da por descontada la presencia del mandatario provincial, Maximiliano Pullaro, y del intendente local, Pablo Javkin. La provincia se hizo cargo de la restauración del monumento, cuyos trabajos estaban paralizados por la falta de inversión nacional en infraestructura. Para la tarea, se canceló una deuda de $1.456 millones con la empresa contratista y se destinaron otros $2.600 millones para completar los trabajos pendientes.

Durante el primer trimestre del año, La Libertad Avanza había diseñado un cronograma de visitas por el país que incluían una bajada por mes en el marco del llamado Tour de la Gratitud, con el que las autoridades del espacio buscaban agradecerle a los argentinos que acompañaron al sello en las elecciones legislativas de octubre del 2025 y potenciar el armado rumbo al 2027. No obstante, el ritmo de viajes fue suspendido a raíz de las turbulencias de la administración libertaria que iniciaron en marzo con la polémica por la presencia de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la delegación que viajó a Estados Unidos por la Argentina Week.

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Dos actos patrios harán que el mandatario recorra nuevamente el territorio nacional. Luego de Rosario, Milei tiene previsto volver a la Casa de Tucumán el próximo 9 de julio para conmemorar el Día de la Independencia.

Asimismo, también cumplirá agenda en el exterior: el miércoles 24 de junio, el libertario viajará a Madrid para protagonizar una conferencia en la CEU Universidad de San Pablo, que prepara una entrega de medallas, y también encabezar un encuentro con empresarios.

Se trata de la sexta visita de Milei a la capital de España desde que asumió la Presidencia. De buena sintonía con el líder de Vox, Santiago Abascal, el libertario tiene nulo vínculo con su par español, Pedro Sánchez, con quien mantuvo un duro enfrentamiento luego de acusar a su esposa, Begoña Gómez, de “corrupta”. La tensión existente imposibilitó que se concretaran reuniones con las autoridades del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

El presidente Javier Milei junto a Santiago Abascal de Vox (REUTERS/Ana Beltran)
El presidente Javier Milei junto a Santiago Abascal de Vox (REUTERS/Ana Beltran)

A finales de junio, particularmente el 30 del mes, Milei deberá asistir a la cumbre de presidentes del Mercosur que se celebra en Asunción, Paraguay. El evento se dará tras la puesta en vigencia del acuerdo de libre comercio firmado entre el bloque y la Unión Europea, pero también luego del triunfo de varias expresiones de derecha en la región.

“Ibamos antes, ahora que se pone verdaderamente divertido no nos lo vamos a perder”, sostuvo una fuente en tema ante este medio. Durante la reunión, el mandatario de Paraguay, Santiago Peña, traspasará la presidencia pro témpore del bloque a su par de Uruguay, Yamandú Orsi.

A principios de julio, el Presidente volverá a Estados Unidos, el país que más visitó en lo que va de la gestión, para asistir a los festejos por el Día de la Independencia el próximo 4 de julio. Para la ocasión, el republicano Donald Trump propuso cancelar los conciertos organizados para celebrar los 250 años de independencia y reemplazarlos por una serie de espectáculos y actividades propias.

Aún con la agenda en definición, en Casa Rosada descartan la posibilidad de que el Presidente asista a alguno de los partidos de la fase de octavos de final, si la Selección Argentina avanza en el Mundial 2026, que se disputa actualmente en Estados Unidos, México y Canadá.

El presidente Javier Milei firmó en Davos la incorporación de la República Argentina como miembro fundador del Board of Peace, junto al presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump
Javier Milei firmó en Davos la incorporación de la República Argentina como miembro fundador del Board of Peace junto a Donald Trump

De regreso al país, con motivo del 9 de julio, Milei volará a la provincia de Tucumán para la fecha patria local, en conmemoración a la histórica jornada de 1816 en la que se proclamó la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata de la Corona española. En la edición de 2025, la delegación presidencial debió posponer la visita debido al mal clima. No obstante, solo cuatro gobernadores habían aceptado la invitación de la Casa Rosada.

Las salidas del jefe de Estado se enmarcan en un contexto complejo que atraviesa el Gobierno a raíz del impacto de la interna y de los movimientos en la causa judicial que investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito.

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