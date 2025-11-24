Política

Javier Milei respaldó a Estudiantes de La Plata tras la polémica por el pasillo a Rosario Central

El presidente publicó un posteo en sus redes sociales luego de que los jugadores del Pincha le dieron la espalda a sus colegas del Canalla en el pasillo para homenajearlos por el título que la AFA le otorgó al club rosarino

Guardar
Javier Milei publicó un mensaje
Javier Milei publicó un mensaje en apoyo a Estudiantes de La Plata tras la polémica por el pasillo de espaldas a Rosario Central (REUTERS/Agustin Marcarian)

En medio de la polémica por el gesto de repudio que Estudiantes de La Plata realizó durante el pasillo por el título de campeón de Liga que la AFA le otorgó a Rosario Central, el presidente Javier Milei realizó un posteo en sus redes sociales en respaldo al Pincha.

"Honor a la Escuela de Don Osvaldo“, escribió el mandatario en su cuenta de X acompañado por una camiseta del equipo de La Plata. En ese mensaje, hizo referencia a Osvaldo Zubeldía, histórico entrenador del conjunto albirrojo que logró ganar tres veces la Copa Libertadores y la histórica Copa Intercontinental de 1968 ante el Manchester United.

Un detalle no menor, es que dentro de ese equipo multicampeón jugaban Carlos Bilardo, uno de los ídolos del jefe de Estado, ya que siempre se califica como “bilardista”, y Juan Ramón Verón, padre de Juan Sebastián Verón, actual presidente de la institución.

El mensaje de Milei llegó luego de que el Tribunal de Disciplina de la AFA le abrió un expediente a los jugadores de Estudiantes por darle la espalda en el pasillo de recibimiento al Canalla tras la obtención de la Liga, mérito que fue aprobada por los dirigentes argentinos en los últimos días.

De acuerdo a lo que se conoció, en el Boletín Oficial del organismo que regula el fútbol argentino, el cuerpo indicó que actuó de oficio “con motivo del comportamiento asumido por el plantel del Club Estudiantes de La Plata antes del inicio del encuentro disputado el día 23 de noviembre en relación con el protocolo de homenaje”.

El Tribunal de Disciplina aseguró que “antes de resolver en definitiva, corresponde garantizar el ejercicio del derecho de defensa de los involucrados”. De esta manera, les dio un lapso de 48 horas a la Comisión Directiva de Estudiantes y su presidente, Juan Sebastián Verón, y el actual capitán del plantel, Santiago Núñez, para realizar su descargo por el “eventual incumplimiento de lo dispuesto en el Boletín Oficial de la Asociación del Fútbol Argentino publicado el 12 de febrero del año 2025”.

Cómo se gestó el pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central

Al mismo tiempo, indicó que todos los futbolistas presentes en el campo y que se pusieron de espaldas en el pasillo tienen que ser notificados para que puedan ejercer “su derecho de defensa e indiquen si han recibido instrucciones sobre la medida adoptada”.

El último ítem del boletín remarca que se tomarán medidas en caso de que Estudiantes no cumpla con el protocolo: “HÁGASE SABER que la falta de presentación en término no impedirá que este Tribunal resuelva con las constancias obrantes en autos, conforme el Código Disciplinario de la AFA”.

La Liga Profesional de Fútbol había emitido un comunicado tras la consagración de Rosario Central como el equipo con más puntos en la Tabla Anual de Primera División. En el texto, la organización estableció: “Tal como se viene realizando en las competencias organizadas por la LPF. En la salida de los equipos, se realizará un pasillo entre jugadores visitantes y niños escolta correspondientes, para recibir al recientemente designado ‘Campeón de Liga 2025’”. Esta disposición fue el marco institucional que motivó la singular respuesta de Estudiantes.

El trasfondo de la protesta se vincula con el rechazo público de Estudiantes a la designación de Rosario Central como campeón. A través de sus redes sociales, el club manifestó: “No se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”. Esta postura contradijo la versión oficial de la Liga Profesional de Fútbol, que había asegurado que la decisión fue “aprobada por unanimidad” en el Comité Ejecutivo, según consta en actas, y en la que Estudiantes estuvo representado por su vicepresidente Pascual Caiella.

Foster Gillett y Verón
Foster Gillett y Verón

Tras la victoria y la clasificación a los cuartos de final del Clausura, Juan Sebastián Verón publicó en su cuenta de Instagram una frase de aliento: “Vamos nosotros”, y citó a un expresidente de la institución, Mariano Mangano: “Y estoy plenamente seguro de que a Estudiantes nadie lo llevará por delante en ningún terreno. Nada ni nadie torcerá los rumbos de una entidad bien nacida, porque hizo del bien las normas de sus proyecciones deportivas, sociales y culturales, tal es la calidad de su historia y de su rica filosofía que le imprimieron sus fundadores. Estudiantes de La Plata permanecerá fiel a la mística casi religiosa de su destino imponderable. Este es nuestro testimonio de campeones”.

Otro de los puntos a tener en cuenta es que Verón fue uno de los impulsores de traer capitales privados al fútbol argentino con el vínculo que no terminó de concretar con el empresario estadounidense Foster Gillett. En ese sentido, Milei ha dejado en claro en reiteradas oportunidades que respalda la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas al fútbol argentino.

Temas Relacionados

Javier MileiEstudiantes de La PlataAFAúltimas noticiasRosario CentralJuan Sebastián Verón

Últimas Noticias

Julio Martínez, exministro de Defensa de Macri: “Presti debería pasar a retiro para asumir, no puede ocupar los dos roles”

El exfuncionario sostuvo que, a más de cuarenta años de democracia, la designación de un militar en actividad para el gabinete requiere cumplir con procedimientos correctos, lo que plantea interrogantes sobre el control civil y el marco legal en las Fuerzas Armadas

Julio Martínez, exministro de Defensa

El peronismo aceptará el debate y llevará proyectos propios para discutir la reforma laboral

Acordó que participarán todos los frentes que conforman Fuerza Patria, la CGT y las dos CTA. Ya tiene su versión de presupuesto y prepara otras iniciativas laboral e impositiva

El peronismo aceptará el debate

De Cristina Kirchner a Sergio Massa: los principales dirigentes del PJ despidieron a Juan José Mussi

El seis veces intendente de Berazategui murió a los 84 años y estaba internado en el Hospital El Cruce. Los saludos para uno de los referentes peronistas del Conurbano

De Cristina Kirchner a Sergio

Javier Milei encabezará la Entrega de Sables a las Fuerzas Armadas y recibirá al canciller de Israel

Participará de la ceremonia que tendrá lugar este martes en Casa Rosada el ministro de Defensa, Luis Petri y su designado sucesor, el teniente general Carlos Presti

Javier Milei encabezará la Entrega

Tras la muerte de Juan José Mussi, quién será el nuevo intendente de Berazategui hasta 2027

El fallecido jefe municipal peronista había ganado las elecciones en el 2023 y le restaban dos años de mandato. Su carrera política y los vínculos con otros referentes del PJ

Tras la muerte de Juan
DEPORTES
Ruggeri criticó a los jugadores

Ruggeri criticó a los jugadores de Estudiantes por su actitud en el pasillo a Rosario Central: “Yo no lo hubiese permitido”

El estremecedor grito de Nacho Arce tras sufrir una fractura en un choque contra Bruera en Riestra-Barracas: salió entre lágrimas

Sancionaron a otro piloto de F1 y deberá cumplir la pena en Qatar: cómo puede beneficiar a Colapinto

En un partidazo, Racing derrotó 3-2 a River y lo eliminó en los octavos del Torneo Clausura

Insólita expulsión en la Premier League: discutió con un compañero, le pegó un cachetazo y el árbitro le mostró la roja directa

TELESHOW
Marina Bellati le contó a

Marina Bellati le contó a Riquelme cuál es su mayor sueño como fanática de Boca : “Sería una maravilla”

El llanto de Lourdes de Bandana y sus polémicas frases sobre su ex: “No necesita estar preso, requiere ayuda como yo”

¿Vuelven los Midachi? El reencuentro de Miguel del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpato

Lorena Vega, la psicóloga de Envidiosa que es furor: “Mucha gente quiere hacer terapia y me piden consultas”

Cachete Sierra reveló detalles de su reconciliación con Fio Giménez: “Nos dimos cuenta que estábamos hasta las manos”

INFOBAE AMÉRICA

Israel acusó al dictador Nicolás

Israel acusó al dictador Nicolás Maduro de ser el principal nexo del narcoterrorismo islamista en Sudamérica

Trump ordenó designar a los Hermanos Musulmanes como grupo terrorista extranjero por sus vínculos con Hamas

Crisis en Cuba: la dictadura admitió su ahogo financiero

Zelensky aseguró que las conversaciones en Ginebra permitieron cambiar elementos clave del plan de paz presentado por Trump

El principal grupo paramilitar de Sudán declaró un alto el fuego unilateral tras el fracaso de la mediación internacional