El Tribunal de Disciplina de la AFA abrió un expediente por el pasillo de Estudiantes a Rosario Central

El gesto de repudio de los futbolistas de Estudiantes durante el pasillo en homenaje a Rosario Central (FotoBaires)

Estudiantes de La Plata dio el golpe en el Estadio Gigante de Arroyito al eliminar a Rosario Central de los octavos de final del Torneo Clausura con un tanto de Edwin Cetré. No obstante, uno de los focos principales de la tarde en Santa Fe se centró en el gesto de repudio de los futbolistas del Pincha a la hora de realizar el pasillo a los jugadores del Canalla luego de que la AFA y la Liga le entregaran el trofeo como Campeón de Liga 2025 por ser el equipo que más puntos sumo en el año.

Sin embargo, por el gesto de los jugadores de Estudiantes, quienes hicieron el pasillo dándole la espalda a los futbolistas de Central, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) abrió un expediente a partir de su Tribunal de Disciplina. En el boletín oficial, el cuerpo indicó que actuó de oficio “con motivo del comportamiento asumido por el plantel del Club Estudiantes de La Plata antes del inicio del encuentro disputado el día 23 de noviembre en relación con el protocolo de homenaje”. Vale recordar que la Liga Profesional de Fútbol publicó un comunicado horas antes del encuentro sobre la realización del pasillo.

El Tribunal de Disciplina aseguró que “antes de resolver en definitiva, corresponde garantizar el ejercicio del derecho de defensa de los involucrados”. De esta manera, les dio un lapso de 48 horas a la Comisión Directiva de Estudiantes y su presidente, Juan Sebastián Verón, y el actual capitán del plantel, Santiago Núñez, para realizar su descargo por el “eventual incumplimiento de lo dispuesto en el Boletín Oficial de la Asociación del Fútbol Argentino publicado el 12 de febrero del año 2025”.

Al mismo tiempo, indicó que todos los futbolistas presentes en el campo y que se pusieron de espaldas en el pasillo tienen que ser notificados para que puedan ejercer “su derecho de defensa e indiquen si han recibido instrucciones sobre la medida adoptada”.

El último ítem del boletín remarca que se tomarán medidas en caso de que Estudiantes no cumpla con el protocolo: “HÁGASE SABER que la falta de presentación en término no impedirá que este Tribunal resuelva con las constancias obrantes en autos, conforme el Código Disciplinario de la AFA”.

El Boletín Número 6793 Bis de la Asociación del Fútbol Argentino que indica la apertura de un expediente por la postura de Estudiantes

Noticia en desarrollo...