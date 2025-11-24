Deportes

El Tribunal de Disciplina de la AFA abrió un expediente por el pasillo de Estudiantes a Rosario Central

El boletín publicado por la Asociación del Fútbol Argentino convocó a la Comisión Directiva encabezada por Juan Sebastián Verón y a Santiago Núñez, capitán del Pincha, a realizar su defensa por los gestos de repudio durante el reconocimiento

Guardar
El gesto de repudio de
El gesto de repudio de los futbolistas de Estudiantes durante el pasillo en homenaje a Rosario Central (FotoBaires)

Estudiantes de La Plata dio el golpe en el Estadio Gigante de Arroyito al eliminar a Rosario Central de los octavos de final del Torneo Clausura con un tanto de Edwin Cetré. No obstante, uno de los focos principales de la tarde en Santa Fe se centró en el gesto de repudio de los futbolistas del Pincha a la hora de realizar el pasillo a los jugadores del Canalla luego de que la AFA y la Liga le entregaran el trofeo como Campeón de Liga 2025 por ser el equipo que más puntos sumo en el año.

Sin embargo, por el gesto de los jugadores de Estudiantes, quienes hicieron el pasillo dándole la espalda a los futbolistas de Central, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) abrió un expediente a partir de su Tribunal de Disciplina. En el boletín oficial, el cuerpo indicó que actuó de oficio “con motivo del comportamiento asumido por el plantel del Club Estudiantes de La Plata antes del inicio del encuentro disputado el día 23 de noviembre en relación con el protocolo de homenaje”. Vale recordar que la Liga Profesional de Fútbol publicó un comunicado horas antes del encuentro sobre la realización del pasillo.

El Tribunal de Disciplina aseguró que “antes de resolver en definitiva, corresponde garantizar el ejercicio del derecho de defensa de los involucrados”. De esta manera, les dio un lapso de 48 horas a la Comisión Directiva de Estudiantes y su presidente, Juan Sebastián Verón, y el actual capitán del plantel, Santiago Núñez, para realizar su descargo por el “eventual incumplimiento de lo dispuesto en el Boletín Oficial de la Asociación del Fútbol Argentino publicado el 12 de febrero del año 2025”.

Al mismo tiempo, indicó que todos los futbolistas presentes en el campo y que se pusieron de espaldas en el pasillo tienen que ser notificados para que puedan ejercer “su derecho de defensa e indiquen si han recibido instrucciones sobre la medida adoptada”.

El último ítem del boletín remarca que se tomarán medidas en caso de que Estudiantes no cumpla con el protocolo: “HÁGASE SABER que la falta de presentación en término no impedirá que este Tribunal resuelva con las constancias obrantes en autos, conforme el Código Disciplinario de la AFA”.

El Boletín Número 6793 Bis
El Boletín Número 6793 Bis de la Asociación del Fútbol Argentino que indica la apertura de un expediente por la postura de Estudiantes

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Estudiantes de La PlataAFARosario CentralJuan Sebastián VerónTribunal de DisciplinaTorneo ClausuraLiga Profesional de FútbolSantiago Núñez

Últimas Noticias

La burla del asesor de Red Bull a Norris y McLaren que encendió la pelea por el título de la F1

Helmut Marko le lanzó un dardo sutil a los rivales de Verstappen y bromeó sobre el momento en el que le pidieron al británico alcanzar al neerlandés

La burla del asesor de

Jugó con Messi y fue compañero de Paredes, Ander Herrera y Cavani: la figura mundial a la que vinculan con Boca

El futbolista juega en Qatar. Buscaría una salida para llegar al Xeneize y jugar la Copa Libertadores 2026

Jugó con Messi y fue

Unión recibirá a Gimnasia de La Plata por los octavos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Tatengue se enfrentará al Lobo en Santa Fe por un boleto a los cuartos. El vencedor chocará contra el ganador del duelo entre Riestra y Barracas Central. Transmite ESPN Premium

Unión recibirá a Gimnasia de

Riestra y Barracas Central se enfrentan por el pase a los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Malevo recibirá al Guapo en el Estadio Guillermo Laza desde las 17. El vencedor jugará contra el ganador de la llave entre Unión y Gimnasia. Transmite TNT Sports

Riestra y Barracas Central se

Impacto en la F1: Christian Horner estaría cerca de ser el nuevo director de Aston Martin tras su salida de Red Bull

La escudería británica afronta una reestructuración interna y su actual director Andy Cowell podría dejar al equipo de cara a la próxima temporada

Impacto en la F1: Christian
DEPORTES
La burla del asesor de

La burla del asesor de Red Bull a Norris y McLaren que encendió la pelea por el título de la F1

Jugó con Messi y fue compañero de Paredes, Ander Herrera y Cavani: la figura mundial a la que vinculan con Boca

Unión recibirá a Gimnasia de La Plata por los octavos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Riestra y Barracas Central se enfrentan por el pase a los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Impacto en la F1: Christian Horner estaría cerca de ser el nuevo director de Aston Martin tras su salida de Red Bull

TELESHOW
La China Suárez aseguró que

La China Suárez aseguró que tomó vino por primera vez con Icardi y unos videos mostraron que no fue así: las imágenes

Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato sorprendieron con un divertido baile que encendió a sus seguidores

Ana Rosenfeld opinó sobre la relación de Mauro Icardi y la China Suárez: “Lo hace por resentimiento y por despecho”

La China Ansa mostró la intimidad del álbum familiar a un mes del nacimiento de su segundo hijo Rafael

Gastón Pauls habló de la relación de su hija Muna con su novio: “Más que celoso disfruto de su crecimiento”

INFOBAE AMÉRICA

Un mosaico de cerámica revela

Un mosaico de cerámica revela el tablero de juego maya más antiguo conocido

Von der Leyen advirtió que el plan de paz avalado por Rusia para la paz con Ucrania pone en riesgo la seguridad europea

Ataque armado en Ecuador dejó un muerto durante una celebración religiosa

El Kremlin calificó de “poco constructiva” la contrapropuesta europea al plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania

La Fundación Humanitaria de Gaza se retira tras cinco meses y deja su modelo en manos de otra organización