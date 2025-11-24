Karina Milei reunirá a la tropa libertaria en Mar del Plata y bajará un mensaje duro contra los intendentes del PJ y Kicillof

En el oficialismo libertario, la atención se centra en la cumbre prevista para el domingo próximo, que reunirá a la dirigencia de La Libertad Avanza (LLA) de la provincia de Buenos Aires. El encuentro, que se realizará en un hotel de Mar del Plata, funcionará como un retiro para afinar el mensaje, ajustar la estrategia legislativa y transmitir una advertencia clara: desde el 10 de diciembre, las indisciplinas internas no tendrán lugar.

La jornada, concebida como un congreso legislativo ampliado, estará liderada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura clave en el ordenamiento partidario; Sebastián Pareja, presidente de LLA bonaerense y futuro diputado nacional, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Según pudo reconstruir Infobae a partir de fuentes con acceso a la organización, el objetivo es establecer reglas claras para una fuerza que, en dos años, pasó de la dispersión territorial a jugar un papel determinante en la Legislatura provincial y en numerosos concejos deliberantes.

Esta semana, además, concluirán las negociaciones entre el “karinismo” y las Fuerzas del Cielo, que responden a Santiago Caputo, y tienen al presidente del bloque libertario en Diputados de la provincia, Agustín Romo, como su principal referente. Es una discusión de alta sensibilidad, que involucra el poder interno y el final de tensiones y agresiones cruzadas que quedaron expuestas durante todo el año.

“Al encuentro están invitados todos. No hay exclusiones ni va a haber revanchas para los que tuvieron malas actitudes”, explicaron fuentes libertarias. “Es un pedido de Javier y Karina”, agregaron. En la discusión están la presidencia del bloque violeta en Diputados bonaerense, quien ocupará la vicepresidencia primera del cuerpo -es el objetivo que deberán negociar con el PJ bonaerense- y las comisiones clave.

Sin lugar para autonomías

A diferencia del ejercicio realizado a fines del año pasado —enfocado entonces en funcionarios nacionales—, este encuentro tendrá un perfil legislativo. Han sido convocados todos los concejales, consejeros escolares, diputados y senadores provinciales, diputados nacionales por Buenos Aires y los coordinadores de los 135 distritos.

Las actividades ocuparán toda la jornada. Por la mañana se realizarán sesiones diferenciadas: una destinada a consejeros escolares, con temáticas de su área, y otra enfocada en legisladores y referentes municipales. Más tarde, los equipos técnicos abordarán ejes como gestión, diseño institucional y comunicación política.

El objetivo político de La Libertad Avanza es lograr la aplicación de la Boleta Única de Papel en la provincia

En los debates tendrán protagonismo el presupuesto bonaerense y el sistema sanitario provincial, cuyo financiamiento representa un tema sensible; la implementación de la Boleta Única de Papel, con el objetivo de consolidar esta bandera en el territorio bonaerense, y la comunicación política, considerada por el oficialismo esencial para sostener la cohesión de cara al año electoral.

El cierre estará en manos de Menem, Pareja y Karina Milei, quienes trasladarán lo que definen como una exhortación de disciplina partidaria.

En los pasillos, el tono es más nítido. Uno de los organizadores admite que el encuentro buscará bajar un mensaje claro para evitar fugas o negociaciones ajenas al libreto nacional, especialmente en los concejos deliberantes. Se subraya que ningún dirigente libertario deberá avalar aumentos de tasas o impuestos municipales.

“No existe justificación. Si alguien lo hace, queda fuera del partido”, señala un dirigente próximo a la conducción. El razonamiento combina control político e ideología: en LLA consideran que distintos intendentes buscarán socios para trasladar a los contribuyentes el impacto fiscal de la recesión. La orden es no permitir esas prácticas.

Se suma otra restricción: queda prohibido actuar en negociaciones locales sin responder a la estrategia nacional. Desde la conducción entienden que la rápida expansión territorial —descripta por Pareja como “autonomía supervisada”— exige ahora mayor rigidez. “Con la responsabilidad que tenemos, no puedo habilitar que cada uno decida por su cuenta”, sostiene el dirigente.

Tensión parlamentaria y el papel de Pareja en Diputados

La cumbre antecede otra disputa relevante: la distribución de cargos en la Cámara de Diputados. Pareja, quien asumirá en diciembre, ha mantenido conversaciones individuales con legisladores libertarios para identificar aspiraciones y definir el equilibrio de cara a la presidencia del bloque, la vicepresidencia de la Cámara y otros cargos estratégicos.

El mensaje —dirigido a quienes tuvieron choques previos con la conducción— busca evitar nuevas fracturas en un bloque considerado vital para el oficialismo. Según fuentes partidarias, Karina Milei le pidió agotar instancias de consenso antes de tomar decisiones.

Pareja, que tiene el objetivo de participar en la discusión por la candidatura a gobernador bonaerense de La Libertad Avanza, si bien colaborará con Menem y Gabriel Bornoroni en la Cámara, destinará gran parte de su tiempo al reordenamiento en Buenos Aires. La frase es significativa, ya que la provincia representa el espacio donde el mileísmo busca consolidar su identidad hacia 2027.

El mileísmo bonaerense frente a su desafío interno

La cita en Mar del Plata apunta a marcar un antes y un después. La Libertad Avanza procura dejar atrás la etapa de espontaneidad territorial por una dinámica regida por disciplina interna, mensaje uniforme y coordinación política. En el oficialismo advierten que este ordenamiento resulta imprescindible para sostener el proyecto presidencial en el distrito más complejo del país.

El 30 de noviembre, en las salas del NH, el mileísmo bonaerense tendrá que demostrar más que capacidad de organización: buscará transformar un fenómeno electoral en una fuerza política estable. El desafío es evitar que ese orden derive en uniformidad forzada o nuevas tensiones internas. Sin embargo, en la cúpula libertaria existe consenso: sin reglas estrictas, la experiencia corre el riesgo de dispersarse. Y esa es una posibilidad que Javier Milei no está dispuesto a permitir.