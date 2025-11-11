Más cambios en el Gabinete: aceptaron la renuncia de un funcionario clave tras la salida de Francos

Aceptaron la renuncia de un funcionario clave tras la salida de Guillermo Francos del Gabinete

En la madrugada de este martes, el Gobierno oficializó la salida de José Luis Vila de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La noticia se conoció a través de la publicación del Decreto 791/2025 en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Javier Milei y el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Con esto, se aceptó la renuncia de Vila, quien la presentó el 1° de noviembre, al día siguiente que Guillermo Francos dio un paso al costado como jefe de Gabinete y se conoció que Adorni sería su reemplazo.

La Secretaría de Asuntos Estratégicos tiene a su cargo la coordinación de políticas públicas de alcance transversal y la articulación de iniciativas consideradas prioritarias para la administración nacional.

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete y lo reemplaza Manuel Adorni

Vila era un funcionario clave del entorno de Francos y no es el único que abandonará la Jefatura. De hecho, la gestión de Manuel Adorni como nuevo titular de los ministros de la Casa Rosada inició con una agenda centrada en la reorganización interna y la mejora de la comunicación entre los distintos ministerios.

Para esto, dedicó sus primeras jornadas a mantener reuniones individuales con los nueve ministros, con el objetivo de identificar y corregir las “fallas” detectadas en el diálogo interministerial.

En este proceso de transición, el flamante ministro coordinador visitó a Sandra Pettovello en el edificio de Capital Humano, ubicado en la avenida 9 de Julio, y tiene previsto recibir a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y senadora electa de La Libertad Avanza, en los próximos días.

Estas reuniones buscan no solo conocer la situación actual de cada cartera, sino también establecer un diagnóstico preciso sobre los equipos de trabajo y la estructura interna de cada ministerio.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello en el edificio de la cartera

En paralelo a la mudanza a sus nuevas oficinas y a los primeros contactos con gobernadores, Adorni mantuvo encuentros con Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mario Lugones (Salud) y Luis Petri (Defensa) al cierre de la semana anterior.

El propósito de estas entrevistas personalizadas es recabar información directa de los funcionarios para, posteriormente, convocar a una reunión ampliada con todo el equipo ministerial. Esta instancia, que podría realizarse la próxima semana, se sumaría a las reuniones semanales encabezadas por el presidente Javier Milei.

“El objetivo de los encuentros es limar algunas asperezas existentes entre los ministros por la falla en el diálogo que se venía dando. El perfil conciliador de Manuel se ajusta perfecto a la tarea”, explicaron desde el entorno de Adorni a Infobae. En este sentido, la nueva hoja de ruta contempla la elaboración conjunta de una planificación a seis meses para cada área, a partir de los informes que cada titular de cartera deberá presentar en las reuniones individuales.

Manuel Adorni junto a Luis Petri y Patricia Bullrich

Las reuniones, que estarán a cargo del jefe de Gabinete, se realizarán con una periodicidad de 10 días, una frecuencia superior a la que se observó durante la gestión de Francos. Este esquema responde a los acuerdos alcanzados entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el propio Adorni en las conversaciones previas a su designación.

Mientras su equipo acondicionaba las oficinas en la planta baja de la Casa Rosada, el ex vocero presidencial avanzaba en la definición de los colaboradores que lo acompañarán en esta nueva etapa, con el objetivo de fortalecer los consensos dentro del Gobierno.

Por esto, el nuevo titular de los ministros se tomó varios días a analizar el organigrama de la administración pública, con especial atención en la Jefatura de Gabinete, para evaluar los perfiles disponibles para cada área.

Manuel Adorni ingresa a sus nuevos despachos en la Jefatura de Gabinete, ubicada en la planta baja de Casa Rosada

Entre sus intenciones figura la designación de Aimé “Meme” Vázquez, consultora y licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, con estudios en ciencias aplicadas en FH Joanneum de Austria, como jefa de Gabinete de la cartera. No obstante, la propia asesora aún no ha dado una respuesta definitiva y evalúa la propuesta.

En el marco de este rediseño, una fuente de peso confirmó a Infobae la decisión de apartar a los funcionarios que ingresaron a la gestión de la mano de Guillermo Francos. La continuidad del vicejefe de Gabinete, José “Cochi” Rolandi, permanece en duda, aunque su perfil técnico y la ausencia de alternativas claras le otorgan posibilidades de permanecer en el cargo durante la reestructuración.

Luego de que hayan aceptado la renuncia de José Luis Vila al cargo de secretario de Asuntos Estratégicos, también se da por descontada la salida del subsecretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, Oscar Moscariello, otro cercano a Francos.

En contraste, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, quien hasta ahora dependía del Ministerio del Interior, pasará a reportar directamente a la Jefatura de Gabinete. El exintegrante del Frente de Todos mantuvo una presencia activa en mayo, cuando Adorni compitió por una banca en la Legislatura porteña.