Política

En su primera tarea como jefe de Gabinete, Adorni busca eliminar las “fallas” en la comunicación interna y mejorar el diálogo entre los ministros

El flamante ministro coordinador prepara reuniones ampliadas con una periodicidad de 10 días. Cambios en la estructura y el futuro de los funcionarios “franquistas”

Guardar
El jefe de Gabinete, Manuel
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello en el edificio de la cartera

En su debut como flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dedica varias horas de su agenda a reunirse “mano a mano” con los nueve ministros con intención de aceitar el vínculo entre las carteras ante lo que detectó como “fallas” en la comunicación en su diagnóstico preliminar, según confirmaron fuentes de Gobierno a Infobae.

Este lunes, el flamante ministro coordinador visita a Sandra Pettovello en el histórico edificio correspondiente a Capital Humano, ubicado en Carlos Pellegrini, sobre la avenida 9 de julio, y recibirá el próximo martes a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la electa senador de La Libertad Avanza (LLA).

En los primeros intercambios personales, el hasta entonces vocero busca tender las primeras aproximaciones en su nuevo rol y atender las principales urgencias de cada cartera. “La idea es que conozca la actualidad de cada ministerio, conozca los equipos, el armado de la estructura y detecte los principales problemas”, aseguraron a Infobae desde su entorno.

En paralelo a la mudanza a sus nuevas oficinas y a las reuniones con los primeros gobernadores, Adorni estableció contactos con Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mario Lugones (Salud) y Luis Petri (Defensa) al cierre de la semana pasada.

El objetivo es escuchar a los funcionarios de manera personalizada para luego convocar a una nueva reunión ampliada, con el equipo completo, cuya primera edición podría tener lugar la próxima semana. Esta instancia se daría en paralelo a las que el presidente Javier Milei encabeza cada semana.

Manuel Adorni junto a Luis
Manuel Adorni junto a Luis Petri y Patricia Bullrich

Desde la Jefatura de Gabinete detectan una “falla” en el diálogo interministerial que se habría dado bajo la coordinación de Guillermo Francos, al que le asignaron un perfil más permisivo y de “dejar hacer”, que aspiran a resolver. “El objetivo de los encuentros es limar algunas asperezas existentes entre los ministros por la falla en el diálogo que se venía dando. El perfil conciliador de Manuel se ajusta perfecto a la tarea”, simplificaron a Infobae.

En la nueva hoja de ruta, el libertario aspira a elaborar de manera conjunta una planificación, a seis meses, de los próximos pasos de cada área. La conclusión luego de las reuniones a solas, donde cada titular de la cartera deberá además reportar el estado situación, tendrá continuidad de manera conjunta.

Estas reuniones ampliadas, que encabezará Adorni, podrían tener lugar con una periodicidad de 10 días. Se trata de algo que se dio poca frecuencia bajo la gestión de Guillermo Francos, y un punto clave que formó parte de los acuerdos trazados entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el hasta entonces vocero en las conversaciones previas al desembarco.

Cambios y el futuro del “franquismo”

Mientras sus equipos sahumaban las oficinas ubicadas en la planta baja de Casa Rosada, el exvocero aprovechaba para definir su equipo de trabajo que lo acompañará en el segundo tramo del Gobierno en búsqueda de los consensos necesarios.

Con anticipación, dedicó varios días a estudiar el organigrama de la administración pública, con especial atención en la Jefatura de Gabinete, para evaluar los nombres con los que cuenta para ocupar cada área.

Manuel Adorni ingresa a sus
Manuel Adorni ingresa a sus nuevos despachos en la Jefatura de Gabinete, ubicada en la planta baja de Casa Rosada

Las intenciones del ministro coordinador de que la consultora y licenciada en Ciencia Política de la UBA, con estudios en ciencias aplicadas de FH Joanneum de Austria, Aimé “Meme” Vázquez, sea su jefa de Gabinete, encuentran resistencia en la propia asesora, quien evalúa la situación y adeuda una respuesta.

Aún sin grandes precisiones, una importante fuente confirmó a Infobae que existe la determinación de dar salida a los funcionarios que desembarcaron en la gestión de la mano de Guillermo Francos.

En pleno rediseño, la continuidad del vicejefe de gabinete, José “Cochi” Rolandi, no está garantizada, pese a que continúa en funciones. Sin embargo, su perfil técnico y la falta de alternativas le otorga las condiciones necesarias para sobrevivir a otra reestructuración del área.

La salida del secretario de Asuntos Estratégicos, José Luis Vila, quien puso a disposición su renuncia, y la del subsecretario secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, Oscar Moscariello, ambos del entorno de Francos, parecen ser un hecho.

Mejor suerte corre el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, quien hasta entonces reportaba al Ministerio del Interior, y pasará a depender de la Jefatura de Gabinete. Lo cierto es que el exFrente de Todos se mostró muy presente en mayo, cuando Manuel Adorni compitió por una banca en la Legislatura porteña.

En el Poder Ejecutivo prometen cambios para esta semana marcados por una simplificación de direcciones nacionales y el desprendimiento de áreas que absorberá el Ministerio del Interior.

Temas Relacionados

Manuel AdorniGabineteGobiernoJavier MileiGuillermo FrancosÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Un experto que accedió al borrador del Gobierno dio detalles del proyecto de reforma laboral

El abogado Julián de Diego informó que la iniciativa contempla modificaciones en contratos, derecho de huelga y jornada, con el objetivo de modernizar el marco legal vigente

Un experto que accedió al

FIFA estima que la Copa Mundial 2026 será vista por 6 mil millones de televidentes

La coordinación nacional mantiene comunicación con 13 campamentos base en 10 ciudades, 17 campos de entrenamiento y gestiona 26,000 noches de hotel para soporte y logística del evento

FIFA estima que la Copa

Daniel Arroyo alertó sobre el endeudamiento familiar y la falta de redes comunitarias: “El Gobierno se desenganchó demasiado de los barrios”

El diputado nacional y exministro de Desarrollo Social advirtió que los vouchers no resuelven el problema estructural y remarcó la urgencia de fortalecer la contención social frente a la crisis

Daniel Arroyo alertó sobre el

Críticas veladas a EEUU e Israel, género, controles a la IA y otros puntos que Argentina no suscribió en la cumbre Celac-UE

Ni Javier Milei ni su nuevo Canciller, Pablo Quirno participaron del devaluado encuentro de líderes progresistas que se hizo en Colombia. La lista de los rechazos locales en la declaración conjunta

Críticas veladas a EEUU e

Jorge Macri reclamó que la deuda del Gobierno con CABA se incluya en el Presupuesto y se reunirá con Caputo

El jefe de Gobierno pidió que los fondos figuren en la previsión de ingresos y gastos del 2026. Desde agosto se acumulan más incumplimientos de los pagos acordados. El rol de Santilli en la negociación

Jorge Macri reclamó que la
DEPORTES
Arranca la preventa de boletos

Arranca la preventa de boletos para el Gran Premio de México F1 2026

El video de la agresión de Maxi Salas a un hincha de Boca que entró al campo de juego y se burló del plantel de River

FIFA estima que la Copa Mundial 2026 será vista por 6 mil millones de televidentes

La frase de Ramón Díaz que generó polémica en Brasil y provocó la reacción de la capitana del equipo femenino del Inter

El múltiple accidente durante el fin de semana de la F1 en Brasil: un monoplaza dio una vuelta en el aire y paso por encima de otros dos

TELESHOW
El inesperado encuentro de Yanina

El inesperado encuentro de Yanina Latorre y Wanda Nara en un show: “Me tiene bloqueada pero nos entendemos”

Las imágenes inéditas de Nico Vázquez y Dai Fernández para la 2° temporada de Rocky a puro amor en Filadelfia

Wanda Nara presentó una cautelar contra Mauro Icardi antes de reencontrarse con sus hijas en el país: los detalles

El ida y vuelta entre Wanda Nara y Andy Chango en Masterchef: “Típico de papá que se quiere comprar a los nenes”

La familia de Zaira Nara desafió el Suplerclásico: la elección de sus hijos entre River y Boca

INFOBAE AMÉRICA

Más de 350 km/h: inaugurarán

Más de 350 km/h: inaugurarán el tren más rápido de América Latina

Una carta de Trump puso en alerta legal a la BBC tras el escándalo por la edición del discurso en el Capitolio

Los rusos de la comunidad LGBTQ encuentran un refugio en Argentina

Tregua comercial: China anunció que suspenderá los aranceles portuarios especiales a barcos de Estados Unidos

Qué dijo Trump y cómo lo editó la BBC: el video que desató el escándalo y las renuncias en la cadena británica