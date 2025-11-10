En su primera tarea como jefe de Gabinete, Adorni busca eliminar las “fallas” en la comunicación interna y mejorar el diálogo entre los ministros

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello en el edificio de la cartera

En su debut como flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dedica varias horas de su agenda a reunirse “mano a mano” con los nueve ministros con intención de aceitar el vínculo entre las carteras ante lo que detectó como “fallas” en la comunicación en su diagnóstico preliminar, según confirmaron fuentes de Gobierno a Infobae.

Este lunes, el flamante ministro coordinador visita a Sandra Pettovello en el histórico edificio correspondiente a Capital Humano, ubicado en Carlos Pellegrini, sobre la avenida 9 de julio, y recibirá el próximo martes a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la electa senador de La Libertad Avanza (LLA).

En los primeros intercambios personales, el hasta entonces vocero busca tender las primeras aproximaciones en su nuevo rol y atender las principales urgencias de cada cartera. “La idea es que conozca la actualidad de cada ministerio, conozca los equipos, el armado de la estructura y detecte los principales problemas”, aseguraron a Infobae desde su entorno.

En paralelo a la mudanza a sus nuevas oficinas y a las reuniones con los primeros gobernadores, Adorni estableció contactos con Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mario Lugones (Salud) y Luis Petri (Defensa) al cierre de la semana pasada.

El objetivo es escuchar a los funcionarios de manera personalizada para luego convocar a una nueva reunión ampliada, con el equipo completo, cuya primera edición podría tener lugar la próxima semana. Esta instancia se daría en paralelo a las que el presidente Javier Milei encabeza cada semana.

Manuel Adorni junto a Luis Petri y Patricia Bullrich

Desde la Jefatura de Gabinete detectan una “falla” en el diálogo interministerial que se habría dado bajo la coordinación de Guillermo Francos, al que le asignaron un perfil más permisivo y de “dejar hacer”, que aspiran a resolver. “El objetivo de los encuentros es limar algunas asperezas existentes entre los ministros por la falla en el diálogo que se venía dando. El perfil conciliador de Manuel se ajusta perfecto a la tarea”, simplificaron a Infobae.

En la nueva hoja de ruta, el libertario aspira a elaborar de manera conjunta una planificación, a seis meses, de los próximos pasos de cada área. La conclusión luego de las reuniones a solas, donde cada titular de la cartera deberá además reportar el estado situación, tendrá continuidad de manera conjunta.

Estas reuniones ampliadas, que encabezará Adorni, podrían tener lugar con una periodicidad de 10 días. Se trata de algo que se dio poca frecuencia bajo la gestión de Guillermo Francos, y un punto clave que formó parte de los acuerdos trazados entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el hasta entonces vocero en las conversaciones previas al desembarco.

Cambios y el futuro del “franquismo”

Mientras sus equipos sahumaban las oficinas ubicadas en la planta baja de Casa Rosada, el exvocero aprovechaba para definir su equipo de trabajo que lo acompañará en el segundo tramo del Gobierno en búsqueda de los consensos necesarios.

Con anticipación, dedicó varios días a estudiar el organigrama de la administración pública, con especial atención en la Jefatura de Gabinete, para evaluar los nombres con los que cuenta para ocupar cada área.

Manuel Adorni ingresa a sus nuevos despachos en la Jefatura de Gabinete, ubicada en la planta baja de Casa Rosada

Las intenciones del ministro coordinador de que la consultora y licenciada en Ciencia Política de la UBA, con estudios en ciencias aplicadas de FH Joanneum de Austria, Aimé “Meme” Vázquez, sea su jefa de Gabinete, encuentran resistencia en la propia asesora, quien evalúa la situación y adeuda una respuesta.

Aún sin grandes precisiones, una importante fuente confirmó a Infobae que existe la determinación de dar salida a los funcionarios que desembarcaron en la gestión de la mano de Guillermo Francos.

En pleno rediseño, la continuidad del vicejefe de gabinete, José “Cochi” Rolandi, no está garantizada, pese a que continúa en funciones. Sin embargo, su perfil técnico y la falta de alternativas le otorga las condiciones necesarias para sobrevivir a otra reestructuración del área.

La salida del secretario de Asuntos Estratégicos, José Luis Vila, quien puso a disposición su renuncia, y la del subsecretario secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, Oscar Moscariello, ambos del entorno de Francos, parecen ser un hecho.

Mejor suerte corre el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, quien hasta entonces reportaba al Ministerio del Interior, y pasará a depender de la Jefatura de Gabinete. Lo cierto es que el exFrente de Todos se mostró muy presente en mayo, cuando Manuel Adorni compitió por una banca en la Legislatura porteña.

En el Poder Ejecutivo prometen cambios para esta semana marcados por una simplificación de direcciones nacionales y el desprendimiento de áreas que absorberá el Ministerio del Interior.