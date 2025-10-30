Habló el legislador libertario de Neuquén que sufrió un violento robo en la previa de las elecciones: qué se sabe sobre el caso

Qué se sabe sobre el violento robo al diputado y senador electo Pablo Cervi

En la noche previa a las elecciones legislativas, la familia del diputado nacional y senador electo por La Libertad Avanza, Pablo Cervi, fue víctima de un violento robo perpetrado en Neuquén por tres hombres armados y encapuchados. El episodio, que dejó secuelas físicas y emocionales en los afectados, generó interrogantes sobre las motivaciones detrás del hecho.

El asalto ocurrió cerca de las 22:30, cuando la familia Cervi se encontraba cenando en una vivienda que, según información difundida por el gobernador Rolando Figueroa, no se utilizaba desde hacía 13 años.

Los agresores, descritos como varones robustos y vestidos con indumentaria y herramientas similares a las de la policía, irrumpieron en el domicilio presentándose como integrantes de la División policial de Delitos Económicos.

“Voltearon la puerta con un caño de dos pulgadas con manija, tenían armas especiales, decían que era un allanamiento. Me acerqué cuando sentí el golpe, grité, y me encontré con dos de ellos. Forcejeé, vi que tenían un arma, me pegaron en el ojo, me tiraron al piso y me precintaron las manos y los pies”, relató Cervi al medio local LM Neuquén.

Qué dijo Pablo Cervi sobre el violento robo que sufrió en la previa de los comicios

Durante el asalto, los delincuentes redujeron también a la esposa de Cervi, a quien le sustrajeron un anillo tras un forcejeo. Además, se llevaron relojes, alianzas matrimoniales y una suma de dinero, pero optaron por no llevarse los teléfonos móviles, posiblemente para evitar ser rastreados. “Al mío lo patearon abajo del sillón. Se manejaban con mucha tranquilidad, como si supieran bien lo que hacían”, agregó el legislador.

La reacción de Cervi tras el ataque incluyó una denuncia pública sobre la falta de respuesta del sistema de emergencias. A las 23:15, luego de que la noticia circulara en medios nacionales acompañada de una imagen suya golpeado y ensangrentado, publicó en su cuenta de X: “Neuquén zona liberada. El 101 no funciona”. Según explicó, tuvo que comunicarse con el Ministerio de Seguridad porque la policía demoró en llegar y el número de emergencias no respondía.

El mensaje que publicó Cervi en sus redes sociales tras el robo

La investigación del caso quedó a cargo de la fiscal de Robos y Hurtos, Mariana Córdoba, según confirmó el Ministerio Público Fiscal a LM Neuquén. Esa misma noche, el fiscal Mauricio Zabala intervino junto a personal de la Policía Federal y de la fuerza provincial. Cervi también mantuvo contacto con el fiscal general José Gerez, el comisario mayor Néstor Castillo y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

“Lo mejor que puede pasar es que detengan a quienes fueron y que se despejen las suspicacias. Es preocupante el contexto en el que se dio, sobre todo en la víspera de una elección legislativa”, manifestó.

El gobernador Figueroa descartó cualquier motivación política detrás del hecho, aunque el propio Cervi expresó su sorpresa por la rapidez y contundencia de esas declaraciones: “Dijo que no era un ataque para mí. Si hicieron ciertas afirmaciones, es porque tienen pistas firmes. Tendrán información de eso, pistas concretas”.

El senador electo solicitó que la causa sea caratulada como intento de homicidio y no descartó la posible intervención de la Justicia Federal, dado su cargo como diputado nacional.

Cervi es diputado y senador electo por La Libertad Avanza

Durante el robo, Cervi sintió que su vida estuvo en peligro: “Sentí que gatillaron cuando me reprochaban que me había resistido”.

Tras el asalto, el senador electo y su familia cuentan con consigna policial y debieron modificar sus rutinas y extremar los cuidados en sus desplazamientos.

Finalmente, el legislador insistió en la necesidad de que la investigación avance con celeridad y transparencia, sin descartar ninguna línea. “Lo importante es saber si realmente fue un robo o algo más”, concluyó.