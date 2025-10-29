Política

Patricia Bullrich dio detalles sobre el nuevo Código Penal: “Queremos terminar con la impunidad”

La senadora electa ratificó que la reforma buscará agravar las penas, para asegurar que los delincuentes paguen las consecuencias

La senadora electa descartó un acompañamiento del kirchnerismo, pero valoró el apoyo expresado por la ciudadanía en las urnas

Luego de que el presidente Javier Milei presentara el nuevo Código Penal que buscarán impulsar en el segundo tramo de su gobierno, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, defendió la reforma integral al señalar que tiene como objetivo endurecer las penas actuales. “Quiere decir que el que las hace, las va a pagar”, sostuvo.

“¿Te robas un celular? Doce años preso", ejemplificó la senadora electa, tras remarcar la necesidad de actualizar la normativa penal para afrontar de manera más rigurosa los delitos contra la propiedad, establecer sanciones más severas para los crímenes violentos y terminar con la impunidad.

En comparación a la normativa penal actual, la funcionaria aseguró que es “un código fuerte”, tras subrayar que, en la actualidad, “el 87% de los delitos son excarcelables”. Por esto, apuntó que la reforma creada por el gobierno se regirá bajo la filosofía de “el que las hace, las va a pagar”.

“Quedó un código excelente que toma todos los temas y sobre todo, todos los delitos que nunca se contemplaban”, valoró Bullrich, tras anticipar que el conjunto de leyes serán enviados al Congreso de la Nación para su posterior tratamiento. Asimismo, reconoció que podría tomar cierto tiempo, debido a que “no se puede discutir en un día”.

La reforma fue presentada a principios de octubre (AFP)

Durante una entrevista con Esteban Trebucq, por La Nación +, la titular de la cartera de Seguridad Nacional subrayó que la propuesta aglutina parches y reformas anteriores y, por primera vez, incorpora instrumentos como la ley antimafia, ya vigente en Argentina.

“Queremos terminar con la impunidad de aquellos que hacen y no las pagan”, ratificó Bullrich, tras reconocer que el debate del nuevo cuerpo de leyes podría enfrentar trabas en el Congreso por parte del kirchnerismo. Y amplió: “El kirchnerismo no va a acompañar ningún aumento de penas, no quiere acompañar la baja de imputabilidad de los menores, no quiere acompañar nada”.

Otro de los elementos que introduciría el nuevo Código Penal sería la imprescriptibilidad de los delitos graves. En este sentido, mencionó que los casos de abuso sexual infantil, homicidios y secuestros podrán ser juzgados independientemente del tiempo transcurrido desde que se cometieron.

“Te abusaron de niño y no te animaste, no pudiste… En este caso, va a ser imprescriptible. ¿Pudiste sacar treinta años después el tema? Lo denunciás treinta años después”, resumió Bullrich al referirse a los fundamentos de la legislación propuesta.

La ministra explicó que la reforma también implicaría una reconfiguración del sistema penitenciario (NA)

Respecto a los crímenes contra la vida de las personas, la ministra adelantó que la reforma penal prevé que el homicidio simple tenga un piso de treinta años de prisión, y condenas aún más extensas en casos agravados. Además, afirmó que la prisión efectiva será la regla para los delitos más graves, a fin de acabar con la percepción de impunidad respecto a los crímenes contra la vida y la propiedad.

“Necesitamos que se termine la idea de que robar, matar ni hablar, pero que robar no tiene ninguna consecuencia”, aseveró la ministra, tras indicar que otro de los ejes será la reconfiguración del sistema carcelario. “Mientras que las provincias tienen sus detenidos, el Sistema Penitenciario Federal se está convirtiendo en un sistema de tener a los presos más peligrosos del país”, describió.

Según explicó la ministra: “Tenemos ciento cincuenta líderes de organizaciones narco de Rosario… Nos han pasado presos de Córdoba, que eran también los narcos más peligrosos”. Por esto, apuntó que el objetivo es garantizar que las cárceles provinciales alojen a los delincuentes menos peligrosos, y reservar las federales para los responsables de delitos complejos.

En materia de régimen penitenciario, también aclaró la eliminación del pago de salario mínimo a la totalidad de los presos. Asimismo, detalló que actualmente solo cobran quienes realizan tareas, y ese peculio se distribuye entre la manutención del establecimiento, la familia del interno y una reserva para el momento en que recupere la libertad. “Ahora solo cobra el que trabaja. Y la fajina, que es limpiarte tu habitación, no se paga por eso. Eso es una obligación”, remarcó.

Tras considerar que el Ministerio de Seguridad Nacional cumplió sus objetivos, la senadora electa remarcó que contaban con “gobernabilidad popular” producto del 40% del apoyo que obtuvieron en las elecciones legislativas nacionales. “Los que quieren el cambio quieren que no nos hagan lo que nos hicieron estos meses en el Congreso, que haya convivencia y que saquemos leyes para cambiarle la vida a la gente”, concluyó.

