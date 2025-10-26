Robo al diputado Cervi: el gobierno neuquino dijo que los delincuentes se equivocaron de víctima y rechazó una incidencia política

Robo a Cervi: el gobierno neuquino asegura que los delincuentes equivocaron a la víctima y rechazan incidencia política

El gobierno de Neuquén lamentó el violento robo que sufrió el diputado y candidato a senador por La Libertad Avanza, Pablo Cervi, en la capital de la provincia petrolera, aseguró que se trató de un hecho fortuito y descartó incidencias políticas en el hecho.

Fuentes del gobierno dijeron a Infobae que el hecho ocurrió en un quincho que pertenece a la mamá del candidato, donde Cervi se encontraba reunido con amigos y allegados.

“Las personas ingresaron por error al lugar, al parecer buscando otra locación vinculada a otra persona”, afirmaron fuentes gubernamentales, rechazando cualquier incidencia política en el atraco.

El robo ocurrió a pocas horas del inicio del acto comicial del domingo, en el que Cervi aspira a quedarse con una de las bancas en la cámara alta.

Cervi fue agredido por los delincuentes, quienes se retiraron con un magro botín. “Al advertir el error, los delincuentes se retiraron rápidamente”, dijeron fuentes del ejecutivo neuquino.

La Policía del Neuquén, a través de la Comisaría 19 y del Departamento Delitos contra la Propiedad, actuó en el lugar y llevó adelante tareas de relevamiento y recolección de pruebas, incluyendo entrevistas, registros fílmicos y el secuestro de elementos útiles para la investigación.

El Fiscal Jefe, Dr. Mauricio Zabala, tomó intervención en el caso, y las diligencias continúan para identificar a los responsables y confirmar las circunstancias del ingreso.

Cervi es diputado y candidato a Senador de la Libertad Avanza de Neuquén

De acuerdo con la información oficial, se trató de un hecho fortuito, sin relación alguna con la actividad política del legislador ni con el proceso electoral. "Cervi y su familia se encuentran en buen estado”, precisaron.

Fuentes cercanas a Cervi dijeron que los agresores no sólo golpearon a Cervi, sino que también accionaron el gatillo de un arma en varias ocasiones, sin que el disparo se concretara. “Le gatillaron varias veces, aunque afortunadamente el arma no se disparó”, según relataron fuentes cercanas al entorno del diputado. Tanto Cervi como su familia lograron salir físicamente indemnes.

Este domingo por la mañana se acercó a cumplir a con su voto y ante los medios, contó cómo fue el brutal episodio, además reveló que se comunicó con el presidente Javier Milei y la ministra Patricia Bullrich.

Cervi aseguró que el hecho ocurrió en su vivienda, en el barrio Jardines del Rey, cuando un grupo de delincuentes ingresó a las instalaciones tras violentar la puerta de acceso.

Tuit de Pablo Cervi tras el violento episodio

Dijo que lo maniataron y golpearon con la culata del arma en la cabeza. En diálogo con medios neuquinos, aseguró que “fue una situación compleja y no se la deseo a ningún neuquino”.

Referentes de LLA denunciaron zona liberada en el sitio donde ocurrió el ilícito e intentaron relacionar el caso con la candidatura de Cervi. A diferencia de la versión oficial, mencionaron que la Policía demoró cerca de 30 minutos en acudir a los llamados e hicieron referencia a que el número de emergencias está fuera de funcionamiento.

El candidato dijo que los delincuentes se identificaron como Policías de Delitos Económicos y que estaban allí para cumplimentar una supuesta diligencia judicial.

Mencionó que recibió una comunicación telefónica del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien encomendó a la Policía Federal intervenir en la investigación, junto a la policía neuquina.

A diferencia de sus copartidarios, rechazó cualquier vinculación con su candidatura y denunció que “se trata de un hecho más de inseguridad en Neuquén”.