Resultados elecciones 2025 en Tucumán: los datos de los comicios hoy, 26 de octubre

La provincia eligió cuatro diputados nacionales este 26 de octubre

En una marcada jornada electoral en todo el país, la provincia de Tucumán eligió a sus cuatro nuevos diputados.

El Frente Tucumán primero alcanzó el 50,5% de los votos, mientras que Alianza La Libertad Avanza obtuvo el 35,1%.

Podés ver todos los resultados de las elecciones legislativas nacionales 2025 acá.

Qué se votó este 26 de octubre en las elecciones 2025

En este año, el calendario político de Argentina contempló a las elecciones legislativas nacionales como el principal evento del año. En esa instancia, y a partir de diciembre, se renovará parcialmente la composición de ambas cámaras del Congreso de la Nación.

Cada dos años, la ciudadanía elige la mitad de los diputados nacionales y un tercio de los senadores. La votación, que tuvo lugar desde las 8 hasta las 18, definió las 127 bancas de la Cámara de Diputados y las 24 del Senado.

En Tucumán se eligieron a cuatro nuevos diputados nacionales, que reemplazarán los mandatos cumplidos de los parlamentarios Elia Marina Fernández, Agustín Fernández (Independencia), Paula Omodeo (Creo) y Roberto Antonio Sánchez (Unión Cívica Radical).

En tanto, los diputados Mariano Campero (Liga del Interior ELI), Carlos Cisneros (Unión por la Patria), Gerardo Huesen (La Libertad Avanza), Gladys Medina (Independencia), Pablo Raúl Yedlin (Unión por la Patria) culminarán sus funciones en 2027.

El padrón definitivo que elaboró la Cámara Nacional Electoral (CNE) asciende a casi 36 millones de personas habilitadas para ir a votar en el país. En este sentido, participaron (COMPLETAR CON DATOS), mientras que a nivel provincial el padrón electoral fue de 1.341.563 personas, con participación del (COMPLETAR CON DATOS).

El nivel de participación rondó el 60% en la mayoría de las elecciones provinciales que ya se realizaron este año.

Tucumán eligió cuatro nuevos diputados
Tucumán eligió cuatro nuevos diputados nacionales (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado).

Qué fuerzas políticas se presentaron en Tucumán

Las fuerzas que se presentaron en las urnas fueron:

  • Frente Tucumán Primero.
  • La Libertad Avanza.
  • Creo.
  • Fuerza Republicana.
  • Del Trabajo y del Pueblo.
  • Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad FIT.
  • Frente del Pueblo Unido.
  • Política para la Clase Obrera.
  • Unidos por Tucumán.

Qué pasa si no voté este 26 de octubre en las elecciones 2025

La CNE determinó que los ciudadanos y las ciudadanas que no hayan emitido su voto “deberán justificar su abstención con la documentación que acredite el motivo de la falta”. La presentación deberá ser ante la Secretaría Electoral correspondiente a su distrito o a la Cámara Nacional Electoral. O ingresar a https://infractores.padron.gov.ar/

