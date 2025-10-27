Resultados elecciones legislativas nacionales 2025: todos los datos oficiales

Este domingo 26 de octubre se desarrollaron en todo el país las elecciones legislativas 2025 para renovar parcialmente ambas cámaras del Congreso de la Nación. En concreto, se votaron 127 diputados y 24 senadores. Los centros de votación cerraron a las 18.00, cuando comenzó a desarrollarse el conteo de votos.

Los resultados de las elecciones legislativas nacionales 2025, distrito por distrito

Qué se votó el 26 de octubre en las elecciones legislativas nacionales 2025

La Cámara de Diputados de la Nación tiene 257 miembros. En las elecciones de este domingo se renovaron 127 bancas. En tanto, el Senado cuenta con 72 miembros y este domingo se votaron 24 bancas.

A continuación, el detalle de lo que se votó, provincia por provincia:

Capital Federal : 3 senadores nacionales, 13 diputados nacionales

Buenos Aires : 35 diputados nacionales

Jujuy : 3 diputados nacionales

Salta : 3 senadores y 3 diputados

Tucumán : 4 diputados nacionales

Catamarca : 3 diputados nacionales

La Rioja : 2 diputados nacionales

San Juan : 3 diputados nacionales

San Luis : 3 diputados nacionales

Mendoza : 5 diputados nacionales

Neuquén : 3 senadores nacionales, 3 diputados nacionales

Río Negro : 3 senadores nacionales, 2 diputados nacionales

Chubut : 2 diputados nacionales

Santa Cruz : 3 diputados nacionales

Tierra del Fuego : 3 senadores nacionales, 2 diputados nacionales,

Formosa : 2 diputados nacionales

Chaco : 3 senadores nacionales, 4 diputados nacionales

Santiago del Estero : 3 senadores nacionales, 3 diputados nacionales

Misiones : 3 diputados nacionales

Corrientes : 3 diputados nacionales

Santa Fe : 9 diputados nacionales

Entre Ríos : 3 senadores nacionales, 5 diputados nacionales

Córdoba : 9 diputados nacionales

La Pampa: 3 diputados nacionales

Bancas en juego elecciones 2025 diputados y senadores

Además de las elecciones nacionales, en cuatro provincias se renovaron cargos locales. Catamarca eligió 21 diputados provinciales y 8 senadores provinciales, mientras que La Rioja votó 18 diputados provinciales. En Mendoza, los ciudadanos votaron 24 diputados provinciales y 19 senadores provinciales, y en Santiago del Estero se eligió también al gobernador junto con 40 diputados provinciales.

Cómo se votó en las elecciones legislativas nacionales 2025

La Boleta Única de Papel (BUP) fue utilizada por primera vez a nivel nacional en elecciones legislativas de este domingo, tras su incorporación mediante la Ley N.º 27.781. Esta medida buscó incrementar la transparencia y garantizar condiciones equitativas para todas las agrupaciones políticas.

Según los datos oficiales del padrón electoral, estuvieron habilitados para votar 36.477.204 ciudadanos para votar en las elecciones de este domingo 26 de octubre. El operativo electoral contó con 17.398 establecimientos habilitados -a los que se sumaron 318 unidades de detención- y un total de 109.046 mesas de votación, incluyendo alrededor de 330 ubicadas en cárceles.

Cómo se reparten las bancas en el Congreso de la Nación

El Senado cuenta con 72 representantes, distribuidos en 3 senadores por provincia. En cada ciclo electoral, 8 jurisdicciones eligen a sus representantes, lo que implica la renovación de 24 legisladores. Este año, los distritos que participaron en la renovación fueron CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero, Salta y Tierra del Fuego.

El sistema establece que la lista más votada en cada distrito obtiene 2 bancas, mientras que la segunda fuerza accede a 1 banca. Cada senador cumple un mandato de 6 años.

La Cámara de Diputados tiene 257 miembros (NA)

En tanto, la Cámara baja cuenta con 257 miembros que cumplen mandatos de 4 años y se renueva parcialmente cada 2 años, cuando la mitad de los escaños se pone en juego en todas las provincias. A diferencia del Senado, la distribución de bancas en la Cámara baja se realiza según la población de cada provincia.

El sistema D’Hondt determina cuántos escaños obtiene cada agrupación tras el escrutinio. Solo participan en el reparto las listas que superan el 3 % del padrón electoral de su distrito.

Para asignar las bancas, se divide el total de votos válidos de cada lista por 1, 2, 3 y así sucesivamente, hasta alcanzar el número de cargos a cubrir. Los escaños se adjudican a las cifras más altas resultantes de estas divisiones.

Este domingo, se eligieron 127 representantes. Cada agrupación presentó una lista de candidatos equivalente a la cantidad de bancas en disputa en su distrito; por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires se renovaron 35 bancas y cada agrupación presentó 35 candidatos.

Un ejemplo práctico ilustra el método: si hay 5 bancas a repartir entre tres listas, y la lista A obtiene 5.000 votos, la B 3.000 y la C 2.000, se realizan las divisiones correspondientes. Los cinco escaños se asignan a las cifras más altas, resultando en 3 escaños para la lista A y 1 escaño para las listas B y C respectivamente.

Qué pasa si no fui a votar en las elecciones legislativas nacionales 2025

La multa por no votar en las elecciones legislativas nacionales 2025 en Argentina oscila entre $50 y $500, según el Artículo 125 del Código Electoral Nacional. Esta sanción económica se aplica a los electores mayores de 18 y menores de 70 años que no justifiquen su ausencia dentro de los 60 días posteriores a la jornada electoral.

El voto en Argentina es universal, igual, secreto, libre y obligatorio para todos los ciudadanos nativos desde los 16 años y para los naturalizados a partir de los 18. Sin embargo, el sufragio es optativo para los jóvenes de 16 y 17 años, así como para los mayores de 70 años y los argentinos residentes en el extranjero. En tanto, los extranjeros residentes en el país no pueden votar en elecciones nacionales.

Quienes hayan estado habilitados en el padrón electoral pero no hayan podido votar por causas justificadas deben iniciar el trámite en el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar dentro de los 60 días hábiles posteriores, presentando la documentación que respalde la ausencia. Las justificaciones válidas incluyen certificado médico oficial, constancia policial por encontrarse a más de 500 kilómetros del lugar de votación, o documentación laboral que acredite funciones indispensables durante la jornada electoral.

Para verificar si se figura en el Registro de Infractores, se debe ingresar al portal infractores.padron.gob.ar y completar el formulario con los datos personales. El pago de la multa puede realizarse por medios electrónicos autorizados. Una vez regularizada la situación, la autoridad judicial elimina al ciudadano del registro.

Cuándo empieza el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas nacionales 2025

De acuerdo al cronograma electoral oficial, el escrutinio definitivo comenzará 48 horas después de finalizados los comicios según lo establecido en el artículo 112 del Código Nacional Electoral, es decir, el martes 28 de octubre.

En tanto, los diputados y senadores que hayan resultado elegidos asumirán sus cargos el 10 de diciembre de este año.