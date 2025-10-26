Con Kicillof en el centro de la escena, el resultado electoral pondrá a prueba la convivencia interna del peronismo

Axel Kicillof y Sergio Massa

En la antesala de la elección de este domingo, desde Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires se esmeraron en mostrar una coexistencia entre todos los sectores que componen la alianza electoral. Sin embargo, en el cierre de campaña del espacio el jueves pasado en San Martín, las figuras más relevantes de La Cámpora no estuvieron presentes. Lo que suceda este domingo será un nuevo punto de inflexión para el andar del peronismo, pensando no ya en la elección en sí, sino en el futuro cercano: 2027.

Las distintas vertientes del peronismo se muestran expectante con el resultado de este domingo en la provincia de Buenos Aires, teniendo como antecedente los comicios del pasado 7 de septiembre cuando Fuerza Patria obtuvo una impensada diferencia de casi 14 puntos sobre La Libertad Avanza para las elecciones a legisladores bonaerenses. En aquella oportunidad, el gobernador bonaerense Axel Kicillof puso en juego buena parte su capital político y salió aireoso. Si el peronismo no ganaba esos comicios, uno de los responsables para el kirchnerismo sería el mandatario por haber decidido desdoblar la elección. Con la contienda de este domingo podría suceder lo mismo. Es que los distintos referentes de la expresidenta Cristian Kirchner en la provincia de Buenos Aires, siguen manifestando en privado —y en público con cierto tamiz— su rechazo a la definición adoptada por el gobernador de desenganchar la elección de cargos locales y provinciales con la de diputados nacionales.

De repetir esa diferencia, el peronismo debería conseguir 19 bancas, cuatro más de las que pone en juego. A nivel nacional, Fuerza Patria arriesga 46 escaños de un bloque de 98. Buenos Aires es la jurisdicción con mayor representación -35 bancas- y por ello lo que devenga de esta noche será mirado por demás con atención. Antes de que Kicillof defina desdoblar, el kirchnerismo estimaba obtener 15 bancas y bajo ese cálculo es que se definió el orden de los nombres que terminaron completando la boleta que encabezó el ex Canciller, Jorge Taiana.

En los primeros lugares de la nómina hay preponderancia del cristinismo. Juan Grabois y Patria grande ocupan el tercer y doceavo lugar de una lista que también tiene representación del Frente Renovador, con la segunda posición para Jimena López y el onceavo escaño, donde se inscribió a Sebastián Galmarini. El cierre de listas nacionales había dejado con sabor a poco a las apetencias del sector de Kicillof. Si bien en el kirchnerismo le endilgaron haber encabezado la lista con la figura de Jorge Taiana, en La Plata se habían encargado de remarcar que no era “un candidato de Axel” y que solo había sugerido su nombre, que no mostró mayores objeciones. La campaña de Taiana fue prácticamente acompañando a Kicillof en distintas recorridas. De los cuatro casilleros que esperaba tener representación entre los primeros 15 lugares, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) solo obtuvo dos que el mandatario definió que fueran para el sector sindical: Hugo Moyano (h) y Hugo Yasky.

El jueves último, en la última actividad de campaña de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, no hubo presencia del kirchnerismo duro. Apenas algunos intendentes cercanos al senador nacional Eduardo de Pedro, como Juan Ustarroz (Mercedes), Leonardo Botto (Luján) o Juan Mancini (Suipacha). No estuvo ni Máximo Kirchner, ni los intendentes de peso de La Cámpora como Mayra Mendoza (Quilmes), Julián Álvarez (Lanús) o los cercanos a CFK como Federico Otermín (Lomas de Zamora), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Gustavo Menéndez (Merlo), entre otros.

El cierre de Fuerza Patria en PBA estuvo a cargo de Kicillof. Juntó intendentes propios y del Frente Renovador de Sergio Massa

Si bien no hubo un cierre propio, el jueves algunas figuras del kirchnerismo mantuvieron otras actividades como por ejemplo la que encabezó la integrante de la lista a diputada nacional, Teresa García. La dirigente encabezó una charla en La Plata junto a la presidenta del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout y el diputado provincial y presidente del PJ platense, Ariel Archanco; un legislador de La Cámpora.

En lo que simuló ser el cierre de campaña sí hubo presencia fuerte del Frente Renovador que incluyó al propio Sergio Massa. En un gesto acaso novedoso, el ex candidato presidencial recibió el agradecimiento público de Grabois por su colaboración en la campaña electoral. El miércoles Kicillof se mostró con el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, en una recorrida por el distrito de General Pinto.

Pese a las presencias y ausencias, en el búnker habrá lugar para todos. Eso se ocuparon de remarcar en la semana desde el comando de campaña. El lugar elegido es el mismo que las elecciones del 7 de septiembre: el Hotel Grand Brizo en el centro de la ciudad de La Plata. En las últimas horas, Kicillof se encargó de mandar invitación vía WhatsApp en el grupo de intendentes.

El escenario afuera del búnker de Fuerza Patria para la elección de septiembre. Este domingo se repetirá la misma dinámica en La Plata

Al igual que cuando fueron los comicios provinciales, habrá un escenario afuera del hotel para pronunciar el discurso frente a la militancia. Aún no está definido quiénes serán los oradores ya entrada la noche de este domingo y con los resultados sobre la mesa. La certeza es que Kicillof hará uso de la palabra.

“Estarán los 3 espacios coordinando la estrategia unificada, el mensaje y los voceros que hablarán con los medios”, dijeron los organizadores. Massa estará presente. La incógnita al cierre de esta nota era Máximo Kircher.