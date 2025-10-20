Política

Fuerza Patria llega al cierre sin un acto unificado en PBA, pero confía en repetir la elección de septiembre

El búnker podría ser en La Plata. Kicillof se reparte entre actos y recorridas. Habrá una actividad final en Quilmes. “Van a perder en un montón de provincias: en la de Buenos Aires, seguramente”, dijo el ministro de gobierno bonaerense

Por Facundo Cottet

Los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad) y su par de ambiente, Daniela Vilar (Fotos: AG La Plata)

“Es la campaña más normal del mundo”, lanzó días atrás un integrante del gobierno de Axel Kicillof en tono irónico. Hacía referencia de cómo se desarrolló tanto en septiembre como en octubre la dinámica electoral del peronismo. En una campaña a modo “hágala usted mismo”, el peronismo transitó la elección provincial del mes pasado y la fórmula se repitió para los comicios nacionales. Por ello, a seis días del acto eleccionario en Fuerza Patria no hay mayores precisiones de dónde será el búnker ni cómo será el cierre de campaña que lleva a Jorge Taiana como primer candidato a diputado nacional. Kicillof estará el jueves por la tarde en el municipio de Quilmes para participar de la asunción de las nuevas autoridades de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), que se realizará en la sede de la Universidad de Quilmes (UNQUI).

Pese a ello, el peronismo se muestra expectante ante lo que serán los resultados del próximo domingo, al menos en la provincia de Buenos Aires. El antecedente de la elección de septiembre ofrece una base desde la cual se paran los principales dirigentes. Este lunes, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, advirtió en las habituales conferencias de prensa que realiza desde la Gobernación provincial que “seguramente”, en la provincia de Buenos Aires La Libertad Avanza “va a perder” y que la victoria será para Fuerza Patria.

El ministro de Gobienro, Carlos Bianco y su par de Ambiente, Daniela Vilar

Por estas horas, el peronismo libra una batalla ante la justicia electoral para que el Gobierno se abstenga de publicar datos consolidados a nivel nacional en la difusión de los resultados del próximo domingo y lo haga exclusivamente por distrito, argumentando que cualquier otra modalidad carece de sustento legal y puede inducir a error a la ciudadanía.

Como adelantó Infobae, este lunes se formalizó el pedido de los apoderados de Fuerza Patria, provincia de Buenos Aires, Eduardo López Wesselhoefft, Patricia García Blanco, Eduardo Cergnul y Agustina Vila. Los mismos plantearon que el recuento provisorio de votos realizado por la Dirección Nacional Electoral (DINE) —que presentó una consolidación nacional de los votos— es improcedente, ya que la elección es nacional de distrito y no de distrito único.

Sucede que mientras La Libertad Avanza compite en los 24 distritos bajo una única marca, el peronismo lo hace en 13 provincias con el sello Fuerza Patria y en 11 con denominaciones locales. Esta disparidad, según los apoderados, podría distorsionar la interpretación de los resultados si se presentan cifras nacionales consolidadas, favoreciendo un relato que no reflejaría la realidad electoral de cada distrito. “Ya no es una suma equivalente con el resto de nuestra fuerza política. Por ejemplo, nuestra fuerza política que tiene en Buenos Aires y en otras provincias el sello de Fuerza Patria; en algunas otras provincias tiene un nombre distinto, pero forma parte de nuestra fuerza política, entonces va a ser muy difícil comparar”, planteó el funcionario de Kicillof.

“Creo que lo hacen con la expectativa, de que si bien saben que van a perder en un montón de provincias: en la provincia de Buenos Aires, seguramente, quieren llegar a algún tipo de resultado un poco más decoroso con la sumatoria a nivel nacional, pero sobre todo medio tramposo”, advirtió Bianco y puntualizó: “Me parece que es una expresión de desesperación política”, la forma con la que el Gobierno definió cómo se darán a conocer los resultados del escrutinio provisorio para el próximo domingo.

Bianco estuvo escoltado de la ministra de Ambiente, Daniela Vilar y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque.

Carlos Bianco y Andrés Larroque hicieron un instructivo de cómo será la votación mediante Boleta Única de Papel

Mientras, Taiana sigue con su campaña. El sábado estuvo en el municipio de Lobos y en Navarro. Esta semana estará en recorridas junto a Kicillof e intendentes. Está previsto que, si el clima acompaña, el miércoles recorra el conurbano y participará junto a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, de un banderazo que se hará en ese distrito.

En sus recorridas del último fin de semana por el interior bonaerense intentó bajar el triunfalismo. “Esta semana la tarea más importante es trabajar para ganar las elecciones. Es el último tramo y nada está garantizado. No hay que comerse el postre antes de almorzar", pidió.

Si bien por estas horas se definirá la locación, todo indica que el búnker de Fuerza Patria, en la provincia de Buenos Aires, será en la ciudad de La Plata, tal como ocurrió en los comicios del 7 de septiembre pasado. En la ocasión de las elecciones bonaerenses, la locación elegida había sido el Hotel Grand Brizzo. Desde allí, el gobernador dio el discurso triunfal ante la militancia que celebró la victoria del peronismo por casi 14 puntos de diferencia sobre La Libertad Avanza.

Aunque hay expectativa y el cálculo de que el peronismo podría repetir una victoria, Fuerza Patria trabaja sobre distintos escenarios sobre qué diferencia podría darse un posible triunfo. Sostener la diferencia de septiembre, dicen en el comando de campaña peronista, sería un escenario por demás favorable. Como dio cuenta Infobae, en el peronismo recuerdan que a diferencia de las elecciones de septiembre, para el próximo domingo no habrá electores migrantes, ya que no están en condiciones de elegir autoridades nacionales.

