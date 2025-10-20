Política

El peronismo intenta mostrarse unido en el tramo final de la campaña, con Cristina Kirchner enfocada en la futura agenda legislativa

La reaparición de la expresidenta en el Día de la Lealtad acercó las partes, con Kicillof como el único gobernador peronista que asistió a San José 1111

Facundo Cottet

Por Facundo Cottet

Cristina Kirchner en balcón de
Cristina Kirchner en balcón de San José 1111 (REUTERS/Alessia Maccioni)

“En algún momento será importante impulsar una ley de segunda oportunidad para hogares vulnerables porque nadie puede construir su vida con la soga al cuello. Nadie puede criar a sus hijos, estudiar, trabajar o emprender con tarjetas bloqueadas o con miedo al embargo por haber comprado comida o medicamentos. Por eso va a ser necesario algún tipo de programa nacional de alivio de deuda personal”. Así, la expresidenta Cristina Kirchner planteó en su mensaje grabado por el Día de la Lealtad peronista una agenda de coyuntura para quienes se conviertan en futuros legisladores a partir del 26 de octubre de este año, en la que el peronismo buscará en la provincia de Buenos Aires repetir el resultado de los comicios del 7 de septiembre pasado.

Fuerza Patria transitará los últimos días de la campaña de medio término entre actividades de su primer candidato, Jorge Taiana y el resto de los postulantes junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof y también separados. Asimismo, el ex canciller dedicará tiempo a ganar presencia mediática. En los cálculos de la dirigencia peronista, no hay números claros de cuánto descontará La Libertad Avanza a la diferencia de votos que hubo entre ambas fuerzas y a favor del peronismo en septiembre de este año, cuando fueron las elecciones provinciales. Por lo pronto, el padrón extranjero no formará parte del acto eleccionario. El 7 de septiembre, hubo 1.015.233 electores de dicha condición que estaban habilitados para emitir su voto, de los cuales asistieron 255.758. En las ocho secciones electorales se impuso Fuerza Patria.

Kicillof y Taiana en el
Kicillof y Taiana en el acto del Día de la Lealtad peronista

Para LLA, que vivió una campaña tumultuosa con el cambio del primer candidato en el medio del proceso de instalación, una diferencia de menos de 10 puntos ya es toda una victoria, que terminará impactando sobre el escenario nacional.

La situación de José Luis Espert y la batalla en la justicia electoral con resultado dispar en la que se embarcó LLA le permitió al peronismo a —como plantean en uno de los comandos de campaña de Fuerza Patria— “no hacer demasiado”. Esta semana que inicia será crucial para sostener esta estrategia que hasta el momento incluyó también una tregua interna.

Sin embargo, subterráneamente, se empieza a pensar en el 27 de octubre. Primero, para encarar lo que puede llegar a ser el impacto postelectoral; sea cual sea el resultado y segundo, cómo afrontar la construcción hacia el 2027. Hay algunos intereses ya manifiestos.

En el kirchnerismo buscarán caminos para conseguir la libertad de Cristina Kirchner. “Nosotros vamos a seguir insistiendo con la libertad de Cristina. No podemos llegar a la elección nacional con la presidenta del Partido Justicialista determinada. Tenemos que hacer todo el esfuerzo”, planteó esta semana la jefa del bloque de senadores bonaerenses del peronismo y candidata a diputada nacional, Teresa García; durante un plenario en Florencio Varela.

Para este sector la centralidad continúa alrededor de la expresidenta. El viernes, tras la caravana a San José 1111, varios dirigentes con asiento en la provincia de Buenos Aires se vieron con la titular del PJ nacional. Intendentes como Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mayra Mendoza (Quilmes), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas); el senador Eduardo de Pedro o el candidato Juan Grabois subieron hasta el segundo piso de San José 1111. Además de la caravana también participaron otros intendentes como Gastón Granados (Ezeiza), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Achával (Pilar), Julián Álvarez (Lanús). Algunos de ellos habían estado más temprano junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof en el acto por el Día de la Lealtad que encabezó el mandatario provincial en la Quinta de San Vicente.

La participación de Kicillof y miembros de su gabinete, identificados con el Movimiento Derecho al Futuro, en la marcha hacia San José 1111 constituyó una señal del acuerdo de no confrontación interna, al menos en el contexto de la campaña electoral. Por eso el 27 de octubre se abrirá otra instancia.

El MDF, con Kicillof a
El MDF, con Kicillof a la cabeza, pasó por San José 1111

Cristina Kirchner ya bajó línea de qué hacer. Pidió a los legisladores “un plan que permita a cada ciudadano renegociar sus deudas con tasas justas, plazos sostenibles y descuentos sobre intereses y mora, bajo reglas claras y con respaldo del Estado”; además de “tener que comenzar a diseñar instrumentos que desalienten la fuga especulativa de capitales que le restan dólares al país y condenan a la Argentina al endeudamiento permanente que se paga con la destrucción del futuro y del presente”.

En su mensaje difundido el viernes por la tarde, la expresidenta también aseguró que “va a ser muy importante tomar medidas para solucionar esta crisis” y recordó: “Yo, obviamente, no voy a estar a disposición de impulsar esos proyectos porque no soy diputada. Recuerdo que no me dejaron serlo”, en referencia a la detención e inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública.

El índice de morosidad en las familias es un tema que empieza a hacerse recurrente. El mes pasado, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, detallaba que a partir de datos del sistema financiero se revelaba un salto en la morosidad del pago de la tarjeta de crédito. “Estamos llegando a niveles máximos que no se veían para las familias desde la crisis financiera del 2009, o sea, que son los niveles más altos en 15 años”, planteaba el titular de la entidad bancaria bonaerense.

En el acto del Día de la Lealtad en San Vicente, Kicillof también hizo un diagnóstico al respecto. “En Argentina, lo que está pasando es que como la plata no alcanza, las familias están hoy atravesando un récord de endeudamiento con tarjeta, con el banco, con fiados, con comercio. Y los últimos números muestran que ese endeudamiento récord de las familias se ha convertido en impago y se ha convertido en morosidad, como no hay en toda la serie histórica”, exclamó el gobernador. Cristina Kirchner ya pidió trabajar en un proyecto para paliar esta situación. Resta saber si el tema se impondrá en la última semana de campaña de la misma forma en que lo planteó la expresidenta.

