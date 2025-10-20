Política

La pelea por el escrutinio provisorio: Fuerza Patria formalizó el pedido ante la Justicia para que no se difundan resultados nacionales

Los apoderados del peronismo presentaron un escrito ante la Cámara Nacional Electoral para reclamar que los datos de las elecciones generales se informen por distrito

Facundo Chaves

Por Facundo Chaves

Guardar
Los resultados que presentó la
Los resultados que presentó la Dirección Nacional Electoral que alarmaron al peronismo

Los apoderados de “Fuerza Patria” en la provincia de Buenos Aires presentaron una solicitud formal ante la Cámara Nacional Electoral, para que el Gobierno se abstenga de difundir resultados electorales consolidados a nivel nacional en las elecciones generales del 26 de octubre.

El peronismo, que competirá en 13 provincias con el sello Fuerza Patria y en 11 con otros nombres locales, no quiere que La Libertad Avanza -que competirá en los 24 distritos con la misma marca partidaria- presente un resultado único. Es una pelea por el relato de lo que surgirá de las urnas.

La presentación, firmada por Eduardo Gustavo Adolfo Lopez Wesselhoefft, Patricia Alejandra García Blanco, Eduardo Cergnul y Agustina Vila, advierte que la metodología utilizada por la Dirección Nacional Electoral (DINE) en el reciente simulacro de transmisión y recuento provisorio de votos “podría inducir a error a la ciudadanía y carece de sustento legal”.

El conflicto se originó tras el simulacro realizado el sábado, donde el área de Difusión de Resultados de la DINE presentó una consolidación de votos a nivel nacional, agrupando las alianzas bajo criterios que, según los apoderados, “no supieron explicar”.

Los representantes de Fuerza Patria sostuvieron que este procedimiento resulta improcedente, ya que “la próxima elección es nacional de distrito y no de distrito único”, lo que implica que la sumatoria de votos de candidaturas que se eligen por distrito República Argentina no corresponde. En palabras de los apoderados, “la conformación de las alianzas varía según el distrito en orden a los acuerdos políticos a que se arriben con otras agrupaciones”.

La presentación enfatiza que “la consolidación de un resultado nacional es incorrecta y cualquier agrupamiento de alianzas que se realice es arbitrario”. Los apoderados insisten en que los resultados deben informarse “distrito por distrito, sin acumular”, y que la metodología propuesta por la DINE excede sus responsabilidades legales, que se limitan a “contar y hacer público los resultados oficiales de la elección”. Según el escrito, cualquier otra acción “estaría distorsionando la información y alterando la interpretación, por terceros, del resultado provisorio”.

Uno de los puntos más críticos del planteo es la denuncia de que, durante el simulacro, se realizó un cálculo de asignación de bancas sobre los votos consolidados a nivel nacional, un procedimiento que, según los apoderados, “no resulta aplicable, ni compatible con la lógica, ni con la normativa vigente”. Argumentan que tanto el resultado electoral como la proyección de asignación de bancas deben efectuarse “sobre los resultados correspondientes a cada provincia”.

El escrito recurre a definiciones técnicas y antecedentes normativos para reforzar su posición. Citan el “Diccionario Electoral” del Instituto Americano de Derechos Humanos para precisar que el escrutinio es “el conteo, valorización y consolidación de los votos emitidos” y que su finalidad es determinar el número de votos a cada candidato o lista. A partir de esta definición, los apoderados afirman: “puede afirmarse, sin hesitación alguna, que se trata de realizar, y divulgar, un escrutinio de la nada misma. No existen listas, ni candidatos y sí, sorprendentemente, resultados”.

La presentación también invoca la Acordada N° 3/2017 de la Cámara Nacional Electoral, que regula el procedimiento de estructuración del escrutinio provisorio. En ese documento, el tribunal había advertido que “la legislación no contempla, en los términos indicados –y aún muy tangencialmente– la forma de realización, verificación y publicación del denominado escrutinio provisorio”. Además, la acordada señala que la falta de regulación puede “generar efectos negativos en la percepción de confianza de la opinión pública, como ocurre por ejemplo con la variación de resultados derivada del orden de carga de los datos [...] y el horario en el que se decide dar difusión de los cómputos”.

Los apoderados subrayan que, en toda la acordada, se habla de escrutinio, conteo y recuento, pero que “una consolidación nacional no tiene sustento fáctico, atento a que, desde lo constitucional y jurídico, no hay una elección nacional, de distrito único, por realizarse”. En este sentido, advierten que si bien los partidos o los medios pueden realizar sus propias lecturas políticas, “el Estado Nacional, a través de la DINE, no puede apartarse de sus competencias e inmiscuirse en recuentos o lecturas políticas de las cuales debe mantenerse al margen”.

En el tramo final del escrito, los apoderados solicitan que se haga saber a la Dirección Nacional Electoral que “únicamente, deberá informar los resultados de los escrutinios de los votos de cada distrito electoral, absteniéndose de acumularlos nacionalmente, bajo ningún parámetro, ya que lo contrario no tiene base normativa y genera confusión en la ciudadanía”. Además, piden que, dada la proximidad del acto eleccionario, se habilite el pronto despacho y la habilitación de días y horas inhábiles para el tratamiento de la petición.

“Lo pretendido excede sus misiones, funciones e incumbencias, En ese sentido, es responsabilidad de la DINE entender en las tareas de recolección, ordenamiento y generación de información atinente a los procesos electorales (decreto PEN 682/2010), en un marco de neutralidad y con comportamientos que la alejen en su función organizativa, que debe ser neutra en relación con los partidos o agrupaciones políticas, asegurando la transparencia y equidad en la difusión de los resultados del acto eleccionario”, sostiene el escrito.

La solicitud quedó a consideración de la Cámara Nacional Electoral, que deberá resolver si ordena a la Dirección Nacional Electoral limitar la difusión de los resultados provisorios a los datos de cada distrito, sin consolidaciones nacionales, en el marco de un proceso electoral donde la transparencia y la confianza pública se encuentran en el centro del debate.

Temas Relacionados

Elecciones Dirección Nacional Electoral Cámara Nacional Electoral Fuerza Patria Buenos Aires República Argentina Resultados electorales TransparenciaElecciones 2025Elecciones en Argentinaúltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno reúne al Consejo de Mayo para avanzar en la apertura al comercio internacional y coordinar con las provincias la explotación de los recursos naturales

El intercambio será a las 10.30 y contará con la presencia del secretario de coordinación productiva, Pablo Lavigne.

El Gobierno reúne al Consejo

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de la recta final hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

El 26 de octubre, la ciudadanía votará para renovar desde el 10 de diciembre la Cámara de Diputados y la de Senadores

Elecciones 2025, en vivo: las

Donald Trump: “Argentina está luchando por su vida, se están muriendo”

El presidente de los Estados Unidos defendió el apoyo financiero que le está dando a la administración libertaria frente a las críticas que recibe en su país. “No tienen dinero, están luchando con todas sus fuerzas para sobrevivir”, afirmó con crudeza

Donald Trump: “Argentina está luchando

Agredieron a militantes de LLA en Formosa y responsabilizaron a los seguidores de Gildo Insfrán

El hecho ocurrió en una carpa del candidato a diputado nacional de la provincia. Uno de los jóvenes presentes recibió golpes en la cara y debió ser asistido

Agredieron a militantes de LLA

Flavia Royón: “Argentina necesita senadores que defiendan sus provincias, no levanta-manos por orden del Gobierno”

La candidata destacó la importancia de que las provincias recuperen protagonismo en el Congreso. Anticipó el apoyo a reformas como la laboral, tributaria y previsional, pero con consenso y una mirada federal

Flavia Royón: “Argentina necesita senadores
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno reúne al Consejo

El Gobierno reúne al Consejo de Mayo para avanzar en la apertura al comercio internacional y coordinar con las provincias la explotación de los recursos naturales

La Justicia descubrió los alias de los narcos que ordenaron el triple femicidio de Lara, Morena y Brenda

Argentina y Estados Unidos firmaron el swap por USD 20.000 millones para estabilizar el tipo de cambio

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de la recta final hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

El consumo masivo cayó 4% en septiembre: qué pasó en los súper y por qué el consumidor prefiere el comercio de barrio

INFOBAE AMÉRICA
Científicos revelan la verdadera causa

Científicos revelan la verdadera causa del “agujero” de Chicago y no fue una rata

El turismo masivo amenaza a 6 destinos emergentes en Europa, Asia y América Latina

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

La Hispanic Society de Nueva York remató 50 pinturas de su acervo para seguir abierto

La economía china creció al ritmo más bajo del año en medio de la crisis inmobiliaria y la disputa con Estados Unidos

TELESHOW
La madre de Mauro Icardi

La madre de Mauro Icardi se sinceró en un mano a mano con su hija Ivana: “He demostrado bastante bien mi cariño”

El inesperado regalo que recibió Jimena Barón de Matías Palleiro que la hizo exclamar de alegría: “¡Es hoy!"

El fuerte cruce entre Wanda Nara y Luis Ventura en Masterchef Celebrity: “Andá con Verónica Lozano”

Mirtha Legrand y Juana Viale sorprendieron con un divertido challenge y revelaron detalles desconocidos de su familia

Julián Weich cuenta cómo cambió su vida: “Un día reuní a mis hijos para pedirles perdón”