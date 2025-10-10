Política

Javier Milei volverá a hacer campaña en PBA: visitará San Nicolás en busca del voto antikirchnerista

El Presidente visitará una empresa siderúrgica que fue incluida en el RIGI por una inversión de 286 millones de dólares y mostrará junto al intendente local, Santiago Passaglia, que no apoyará a ningún partido en las elecciones legislativas nacionales

Guardar
Javier Milei continuará con sus
Javier Milei continuará con sus viajes para apoyar a sus candidatos

Javier Milei continúa su recorrida por el país para apoyar a sus candidatos de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre. Este viernes, el jefe de Estado volverá a pisar territorio bonaerense y visitará San Nicolás, donde se mostrará junto a Santiago Passaglia en busca de atraer el voto antikirchnerista, más allá de que el intendente local no apoyará a ningún partido en las legislativas nacionales.

El lugar del acto del Presidente, quien estará acompañado por el candidato a diputado Diego Santilli, será la planta de Sidersa S.A., empresa a la que en julio le confirmaron su adhesión al RIGI por una inversión de 286 millones de dólares.

La provincia de Buenos Aires viene demostrando ser territorio hostil para La Libertad Avanza, tanto por los resultados de las elecciones del pasado 7 de septiembre como por las agresiones que sufrió la comitiva presidencial en actos de campaña, como el de Lomas de Zamora el 27 de agosto, o el de cierre en Moreno del 3 de septiembre. Es por eso, que de cara a las próximas elecciones, la estrategia parece haberse modificado para apostar a ciudades con dirigentes más afines.

Así fue como el martes pasado Milei dijo presente en Mar del Plata, cuyo intendente, Guillermo Montenegro, fue candidato libertario en las últimas elecciones provinciales.

Ahora, si bien los Passaglia -familia que entre padre e hijos se alterna en el poder de San Nicolás desde 2011- no están alineados a ningún partido y compitieron en septiembre con fuerza propia, se apunta a conquistar a su electorado, en el que prevalece el antikirchnerismo.

Santiago y Manuel Passaglia dejaron
Santiago y Manuel Passaglia dejaron en claro que no apoyan a ningún candidato a nivel nacional

Ismael Passaglia llegó al poder en 2011 de la mano del Frente para la Victoria y luego fue sucedido por sus hijos Manuel (2017-2023) y Santiago, quienes estaban enrolados en el PRO y fueron parte de Juntos por el Cambio antes de tomar su propio camino con Hecho, su partido local.

Justamente por ello, desde el gobierno nicoleño aclaran a quien les pregunte que habrá una foto del intendente con Milei, pero por el respeto que le tiene a la investidura presidencial, y para nada como un apoyo explícito a los candidatos de La Libertad Avanza en la provincia.

De hecho, esta misma semana, Passaglia estuvo reunido con su ex compañero en el PRO Emilio Monzó, quien competirá por un escanio en la Cámara baja con Provincias Unidas. También hace algunos meses hubo foto con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En su paso por Mar
En su paso por Mar del Plata de esta semana, Milei habló en la inauguración de un centro comercial

Sidersa S.A. presenta su proyecto como el que ofrecerá “la siderurgia más moderna, eficiente y sustentable del mundo”. En ese contexto, plantea la construcción de una planta de última generación en San Nicolás.

El pasado 22 de julio, a través de la Resolución 1028/2005 del Ministerio de Economía de la Nación, se aprobó el ingreso de la empresa al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En el “Proyecto Siderúrgico Argentino Sidersa”, según se estipula en el Boletín Oficial, se estima que se logrará una capacidad teórica de producción de trescientas sesenta mil toneladas por año (360.000 tpa) de aceros largos.

La Libertad Avanza no logró
La Libertad Avanza no logró que se apruebe la reimpresión de las boletas

La presencia de Milei poniéndole el cuerpo a la campaña busca revertir la cadena de malos tragos que se sucedieron en los últimos días. En ese sentido, el Gobierno recibió este jueves un nuevo revés en su intento de borrar a José Luis Espert de las boletas que se usarán el próximo 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires.

La Justicia rechazó el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir todas las BUP y, de esta manera, quedará la foto del ex candidato, que debió renunciar por haber recibido una transferencia de USD 200 mil dólares de Fred Machado, un empresario preso acusado de tener vínculos con narcotraficantes.

Temas Relacionados

Javier MileiLa Libertad AvanzaSan NicolásSantiago PassagliaSidersaDiego SantilliElecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una reforma de la Justicia en Santa Cruz enfrentó al kirchnerismo con el gobernador Vidal y desató una crisis

El jefe provincial afirma que el Poder Judicial local fue cooptado por tres décadas de gobierno de los Kirchner y propuso ampliar el Superior Tribunal, pero los anteriores miembros desconocen a las nuevas autoridades. Amparos, nulidades y una puja interna feroz

Una reforma de la Justicia

Con fuertes críticas a Milei, la CATT formalizó la continuidad de Juan Carlos Schmid al frente de la entidad

El acto se llevó a cabo en el histórico edificio de la CGT. Estuvo Hugo Moyano. La Confederación ratificó su alineamiento en el ala dura del sindicalismo

Con fuertes críticas a Milei,

La Justicia rechazó el pedido del Gobierno para reimprimir las boletas en PBA y se mantendrá la foto de Espert

La Junta Electoral argumentó que “resulta material, temporal y jurídicamente inviable” realizar de nuevo el proceso. También aparecerá Karen Reichardt, quien quedará como cabeza de lista tras la renuncia del diputado

La Justicia rechazó el pedido

A la espera del fallo por las boletas, el PJ intensifica su campaña y Taiana pide debatir con Reichardt

Mientras aguarda una definición de la Justicia para quitar a Espert de la BUP, el Gobierno pone a Santilli casi al frente de la campaña en PBA. En Fuerza Patria, Taiana busca sacar provecho sobre la incertidumbre de candidatos

A la espera del fallo

La Cámara de Diputados le dio media sanción al Programa Nacional de Lucha contra el Alzheimer y otras Demencias

Se trata de una iniciativa que busca concientizar sobre estas enfermedades neurodegenerativas. Según estudios, la demencia ya es la tercera causa de muerte en América

La Cámara de Diputados le
ÚLTIMAS NOTICIAS
Scott Bessent: “Milei tiene el

Scott Bessent: “Milei tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Buenos Aires: para cuándo se esperan las lluvias, según el SMN

Una reforma de la Justicia en Santa Cruz enfrentó al kirchnerismo con el gobernador Vidal y desató una crisis

Video: detuvieron a un joven conductor que evitó un control de tránsito, embistió a un inspector y se escapó

Sorprendente accidente en Córdoba: un colectivo impactó contra un contenedor y una pasajera terminó herida

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos anunció nuevas sanciones

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la red global que sostiene el comercio clandestino de petróleo iraní

La frecuencia se cuadruplicó en la última década y el mundo enfrenta un desafío sin precedentes, alerta un estudio

La OEA desplegó su misión de observación para la segunda vuelta presidencial en Bolivia

Assassin’s Creed, la superproducción que prometía revivir los videojuegos en el cine y terminó en polémica

El Gobierno de Israel aprobó el acuerdo con Hamas para el intercambio de rehenes por prisioneros

TELESHOW
Charly García estrenó su tema

Charly García estrenó su tema junto a Sting: un viaje en el espacio y el tiempo entre Buenos Aires y Nueva York

Valeria Mazza regresó a la Argentina: el feliz reencuentro en su casa

Hernán Drago habló sobre su separación: “No le puedo hacer bien a ella, no somos compatibles en este momento”

La Joaqui contó cómo se prepara para su debut en MasterChef y reveló su receta secreta

El desopilante relato de la primera cita entre Denise Dumas y Campi: “Se quiso hacer el raro”