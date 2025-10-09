Judiciales

Allanan el despacho y la casa de José Luis Espert en la causa que investiga sus vínculos con Fred Machado

El caso se inició por una denuncia de Juan Grabois, que obligó al diputado nacional a renunciar a su candidatura y a pedir licencia en el Congreso

Guardar
Allanamiento al despacho de José Luis Espert

Por orden de la Justicia Federal de San Isidro, se llevan adelante allanamientos en el domicilio del diputado nacional José Luis Espert, ubicado en la localidad de Beccar, y en su despacho del Congreso de la Nación. Todo ocurre en el marco de la causa iniciada por una denuncia de Juan Grabois, a partir de los presuntos vínculos del legislador oficialista con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico en los Estados Unidos.

El propio Espert recibió a la Policía en su casa. Estaba acompañado por sus abogados, según reflejó el canal de noticias TN, que también estaba en el lugar en el momento que se inició el operativo.

La investigación está a cargo del fiscal federal Federico Domínguez, quien lleva adelante la causa bajo secreto de sumario. El juez que ordenó la requisa a la casa del diputado de La Libertad Avanza es Lino Mirabelli.

La Justicia ordenó allanar el domicilio de José Luis Espert. Gentileza TN

El caso se originó a partir del hallazgo de una transferencia de USD 200.000 de “Fred” Machado a Espert. En su denuncia, Grabois pidió que se investigue si son fondos “provenientes de una organización criminal que está siendo juzgada por la justicia federal del Estado de Texas, EEUU, por el delito de tráfico de estupefacientes se corresponden con una maniobra de lavado de activos y configuran por lo tanto el delito previsto y reprimido por el art. 303 inc. 1 del Código Penal”.

El nombre de Espert apareció en registros financieros oficiales del Bank of America y en una contabilidad paralela que se usó como prueba en el juicio que concluyó con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia de Federico “Fred” Machado.

“Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista”, explicó el diputado libertario en un video que difundió en sus redes sociales, previo a renunciar a su candidatura. La firma en cuestión es Minas del Pueblo de Guatemala.

José Luis Espert, junto a
José Luis Espert, junto a sus abogados, cuando llegó la Policía a su domicilio

“Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y, sobre todo, consejos para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia. Le dije que me interesaba, pero que tendría que esperar al fin del proceso electoral para volver a la actividad profesional. Ese mismo año competí en las elecciones presidenciales y perdí como en la guerra, y entonces volví a mi actividad privada”, alegó Espert.

De acuerdo a su versión, los 200.000 dólares fueron “un adelanto en virtud de ese contrato”, y “no se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales”. Espert nunca realizó el trabajo, según él, por la irrupción de la pandemia.

Este martes la Policía Federal Argentina allanó la casa en la que Machado cumplía prisión domiciliaria en Viedma, antes de que avanzara su proceso de extradición.

El contrato de locación de
El contrato de locación de servicios entre Minas del Pueblo y José Luis Espert

Allí los agentes encontraron el contrato de locación de servicios completo. La empresa había acordado pagarle USD 1.000.000 al diputado.

Allanamiento en la Cámara de Diputados

En paralelo, la Policía Federal Argentina allana desde este mediodía el despacho de José Luis Espert en el Congreso de la Nación. Desde anoche el lugar permaneció cerrado con custodia y fajas de clausura.

Así se encontraba el despacho
Así se encontraba el despacho de José Luis Espert antes del allanamiento

Esta madrugada la Cámara de Diputados aprobó un pedido del juez Mirabelli para allanar las oficinas del diputado libertario. Es el procedimiento habitual para avanzar sobre los funcionarios protegidos por los fueros.

Agentes se llevan cajas del
Agentes se llevan cajas del despacho de Espert

En el oficio que giró a la Cámara, el Juzgado Federal N° 2 pidió expresamente que no se den a conocer los pormenores del procedimiento, para no romper el secreto de sumario.

El diputado Espert actualmente se encuentra de licencia, a raíz de las acusaciones en su contra. En medio del escándalo, primero decidió bajarse de su candidatura de cara a las elecciones del 26 de octubre, y luego renunció su cargo como presidente de la comisión de Presupuesto.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

José Luis EspertÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Causa ANDIS: se amplian a 25 los allanamientos en busca de celulares y computadoras

Se trata de operativos simultáneos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia, ordenados por el juez Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi, vinculados a la causa sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad

Causa ANDIS: se amplian a

En un libro sobre la evolución institucional de CABA, Daniel Reimundes analiza cómo la Corte reconoció su autonomía

En diálogo con Infobae, el abogado y doctor en Ciencias Jurídicas explica los fundamentos de su nueva obra, que evalúa con rigor el acceso de Ciudad de Buenos Aires a la competencia originaria del Máximo Tribunal

En un libro sobre la

Causa Cuadernos: el empresario arrepentido señalado por “la Camarita” que murió en un accidente de avión

Juan Chediack, apuntado por el financista Ernesto Clarens en el esquema de cartelización de la obra pública, perdió la vida en 2023. Qué dice la causa en su contra y las supuestas coimas que le pagó a De Vido al inicio de la era K

Causa Cuadernos: el empresario arrepentido

Designaron al juez Daniel Rafecas en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

El magistrado resultó sorteado para continuar en la instrucción que enfrenta el ex mandatario por presuntas amenazas y lesiones contra su ex pareja, Fabiola Yañez. El sorteo se realizó tras el apartamiento de Julián Ercolini

Designaron al juez Daniel Rafecas

El programa La Justicia va a la Escuela cumple 25 años: un puente entre jueces, estudiantes y el desafío de la IA

El programa, reconocido por la Legislatura como de interés educativo, fue distinguido recientemente por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional por sus 25 años de trayectoria ininterrumpida

El programa La Justicia va
ÚLTIMAS NOTICIAS
El economista que más escucha

El economista que más escucha Milei dijo que el Gobierno “va a hacer lo imposible para que no se les vaya el tipo de cambio”

Qué es Zangi, la aplicación que habrían utilizado los autores del triple femicidio para transmitir los crímenes

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales, este jueves 9 de octubre

Vuelve Luis Caputo de EEUU, a la espera del anuncio sobre el paquete de ayuda financiera de Trump

Mercados: suben fuerte las acciones y los bonos antes de la definición de la ayuda financiera de EEUU

INFOBAE AMÉRICA
Así fue el primer intento

Así fue el primer intento exitoso de desviar un asteroide y por qué su órbita cambió después del impacto

Putin admitió la responsabilidad rusa en el derribo del avión de Azerbaiyán que dejó 38 muertos: “No podemos devolverles la vida”

El papa León criticó la economía que margina a los pobres mientras los ricos viven en el lujo

La dictadura de Corea del Norte cumple 80 años: qué países asisten a los festejos

La novela del premio Nobel de Literatura escrita en una sola frase a lo largo de más de 400 páginas

TELESHOW
El conmovedor recuerdo de Ana

El conmovedor recuerdo de Ana Rosenfeld a cuatro años de la muerte de su esposo Marcelo: “Te extraño, Amorcito”

Las fuertes críticas a la China Suárez en el avión de regreso a Turquía con Mauro Icardi: “Quería la vida de Wanda”

El momento más emotivo en La Voz Argentina: un padre, un hijo y un tango que conmovió a Lali Espósito

Luck Ra sorprendió a las fanáticas de la coreografía viral en su show de Vélez: “Quiero hacer algo con ustedes”

Thiago Medina será dado de alta a 27 días del grave accidente que lo tuvo al borde de la muerte