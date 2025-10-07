Milei encabezará una caminata en Mar del Plata: hay marchas a favor y en contra del Gobierno

El presidente Milei en Mar del Plata durante toda la jornada

El presidente Javier Milei continúa al frente de la campaña a dos semanas de las elecciones legislativas. Esta vez, el recorrido se centró en la ciudad de Mar del Plata, donde el jefe de Estado desplegó una agenda durante toda la jornada, visitando una fábrica de alimentos por la mañana y continuando con una recorrida que tiene como punto de partida la esquina de Güemes y Avellaneda, sitio tradicional de la ciudad balnearia.

En ese punto se concentró una gran cantidad de gente y se despliega un amplio operativo de fuerzas de seguridad. La convocatoria incluye militantes de La Libertad Avanza que acuden a manifestar su apoyo al presidente, y vecinos y militantes que hacen sentir su disconformidad con el rumbo del gobierno nacional, en medio de fuertes protestas.

El presidente, de hecho, percibió ese clima ni bien pisó suelo marplatense: al bajarse de una camioneta oficial, un vecino lo insultó desde un balcón y Milei no dudó en responder con una chicana. “Tranquilo que igual te estoy arreglando la vida”, dijo el mandatario nacional.

De la recorrida serán parte también otros candidatos, entre ellos Diego Santilli, el elegido para encabezar la boleta que dejó vacante José Luis Espert, aunque eso aún está pendiente de confirmación por parte de la justicia electoral.