Milei encabezará una caminata en Mar del Plata: hay marchas a favor y en contra del Gobierno

Luego de participar en la inauguración de una fábrica, el presidente hará una recorrida desde una esquina tradicional de la ciudad balnearia, en medio de una gran concentración de gente

El presidente Milei en Mar
El presidente Milei en Mar del Plata durante toda la jornada

El presidente Javier Milei continúa al frente de la campaña a dos semanas de las elecciones legislativas. Esta vez, el recorrido se centró en la ciudad de Mar del Plata, donde el jefe de Estado desplegó una agenda durante toda la jornada, visitando una fábrica de alimentos por la mañana y continuando con una recorrida que tiene como punto de partida la esquina de Güemes y Avellaneda, sitio tradicional de la ciudad balnearia.

En ese punto se concentró una gran cantidad de gente y se despliega un amplio operativo de fuerzas de seguridad. La convocatoria incluye militantes de La Libertad Avanza que acuden a manifestar su apoyo al presidente, y vecinos y militantes que hacen sentir su disconformidad con el rumbo del gobierno nacional, en medio de fuertes protestas.

El presidente, de hecho, percibió ese clima ni bien pisó suelo marplatense: al bajarse de una camioneta oficial, un vecino lo insultó desde un balcón y Milei no dudó en responder con una chicana. “Tranquilo que igual te estoy arreglando la vida”, dijo el mandatario nacional.

De la recorrida serán parte también otros candidatos, entre ellos Diego Santilli, el elegido para encabezar la boleta que dejó vacante José Luis Espert, aunque eso aún está pendiente de confirmación por parte de la justicia electoral.

21:40 hsHoy

Milei destacó la candidatura de Santilli en la provincia de Buenos Aires: “Narcos y chorros, vamos a hacer que la pasen mal”

El Presidente encabezó un acto en Mar del Plata y resaltó la experiencia del “Colo” en la temática de seguridad. Además pidió mantener el rumbo en las elecciones de octubre, para avanzar con reformas en materia laboral, tributaria y comercial. “No hay que aflojar, así empezará el camino de la prosperidad “, auguró

Javier Milei habla durante la
Javier Milei habla durante la inauguración de una fábrica en Mar del Plata

Un día después de la presentación de su nuevo libro con un evento que generó gran revuelo, el presidente Javier Milei encabezó la inauguración de una nueva planta industrial en Mar del Plata, donde reafirmó su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia.

