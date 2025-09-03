Política

Incidentes en el acto de LLA en Moreno: peleas entre militantes, un botellazo a un periodista y piedras al auto presidencial

Simpatizantes libertarios y opositores generaron un clima tenso antes y después de la participación de Javier Milei en el cierre de la campaña bonaerense de su fuerza política

Incidentes en el cierre la campaña de La Libertad Avanza de las elecciones Buenos Aires 2025 en Moreno

En un clima enrarecido desde hace días por los cruces entre el gobierno bonaerense y el nacional por la seguridad de la comitiva presidencial durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, de cara a las elecciones del próximo domingo, este miércoles se registraron incidentes fuera del club Villa Ángela, donde Javier Milei encabezó el acto de su espacio político. Al finalizar, hubo pedradas contra el auto que trasladaba al jefe de Estado.

Desde temprano se sintió la tensión entre los simpatizantes libertarios y los opositores que se acercaron para manifestarse en contra del Presidente.

Más allá de diversos cruces verbales, a las 18.40 se registraron los primeros incidentes afuera del club Villa Ángela, en el barrio Villa Trujui, de Moreno. Fue una pelea a golpes de puño entre un militante que le habría realizado una burla discriminatoria a un hombre que caminaba por la zona. “Le hizo un gesto de mono”, reconstruyeron desde la transmisión de Crónica TV.

El episodio derivó en algunas trompadas y varios empujones que rápidamente fueron interrumpidos por personal de Gendarmería Nacional, presente para garantizar el orden y reforzar la seguridad que no quiso garantizar el gobierno bonaerense.

El hecho fue controlado de manera casi inmediata, aunque se inscribe en las advertencias que realizaron funcionarios provinciales y nacionales, en medio de críticas cruzadas. Mientras el gobierno nacional defendió la decisión de realizar el acto en una zona considerada “hostil” para el presidente Milei, en la administración de Axel Kicillof lo interpretaron como una provocación que podría alimentar la violencia.

Incidentes en el cierre la campaña de La Libertad Avanza de las elecciones Buenos Aires 2025 en Moreno

Las imágenes de ese primer desmán muestran a un joven que, a juzgar por las voces y el contexto, parece ser un militante libertario que es abordado con gritos y agresiones verbales por otras personas. El joven no reacciona, aunque permanece parado con mirada desafiante frente a quienes los increpan.

“¿Sos libertario? ¿Te gusta pegarle a los abuelos y a los discapacitados?”, espeta el hombre que, al parecer, desató la pelea. El joven le realiza gestos con la mano, reproduciendo una burla, que caldea aún más los ánimos. Minutos después, la situación escaló hasta el intercambio de agresiones físicas.

La pelea fue protagonizada por solo algunos hombres y la situación no se desbordó. No obstante, reprodujo el clima que rodeó al acto durante sus horas previas, con la hostilidad entre libertarios, peronistas y vecinos del lugar, animada por los intercambios de los dirigentes de ambas fuerzas políticas.

Cristian Mercatante fue agredido por
Cristian Mercatante fue agredido por un grupo de jóvenes

Una hora más tarde se vivió la escena más violenta, cuando le partieron una botella en la cabeza a Cristian Mercatante, ex participante del reality show El Bar, quien cubría el evento para un medio digital.

Estaba haciéndole una entrevista a los encapuchados que estaban ahí y me dieron un botellazo. No tengo ni idea quién fue. Yo fui a preguntarles si eran personal policial porque la gente estaba enojada con ellos y no me contestaron. Cuando me di vuelta, me cayó algo que me dejó así. No tengo ni idea de quién me pegó, no quiero echar culpas porque tenía mucha gente alrededor y no vi quién me pegó. Estoy bien, ahora me voy a atender”, le narró lo sucedido Mercatante al resto de la prensa, mientras la sangre manaba de su cuero cabelludo y le caía por el rostro.

El posteo de Lilia Lemoine rumbo al cierre de campaña en Moreno

Durante la desconcentración, hubo nuevos enfrentamientos y un ataque a pedradas al auto que trasladaba al Presidente. Una vez que se alejó la comitiva, las agresiones continuaron. Más insultos, más proyectiles y nuevas intervenciones de las fuerzas de seguridad, que evitaron que la situación se desbordara.

Cuando ya hacía más de media hora de la finalización del acto, se registraron nuevas corridas que terminaron con la intervención de la Policía Bonaerense, que disparó balas de goma y aprehendió a algunos de quienes protagonizaban actos violentos.

Las provocaciones desde uno y otro lado abundaron a lo largo de la jornada. Una de ellas, provino de la diputada Lilia Lemoine, quien junto a un pequeño grupo de militantes libertarios grabó un video que luego publicó en sus redes sociales. En el mismo, todos a coro cantaban “Kukas tira piedras”, en referencia a lo ocurrido el pasado 27 de agosto en Lomas de Zamora, cuando, en otro acto de campaña, la caravana encabezada por Javier Milei fue atacada a pedradas, por lo que el jefe de Estado y su comitiva debieron ser evacuados.

