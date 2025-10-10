Política

El peronismo define actividades por el 17 de octubre: el cristinismo hará una caravana hacia San José 111

Bajo la leyenda “Leales de Corazón”, el kirchnerismo convocó a una movilización. La CGT hará un acto en Azopardo que incluye un mapping sobre el edificio de la central obrera. Kicillof y su espacio aún evalúan qué hacer

Facundo Cottet

Por Facundo Cottet

Guardar
Cristina Kirchner sale al balcón
Cristina Kirchner sale al balcón de San José 1111 (EFE/ Adán González)

El peronismo llega a la celebración del 80° aniversario del Día de la Militancia el próximo viernes 17 de octubre con distintas actividades en agenda y sin un acto unificado. Como contó Infobae, la CGT prepara para ese día un acto en la sede de Azopardo y no habrá una gran marcha. El encuentro incluirá un mapping sobre el histórico edificio de la central obrera, además de un festival artístico que se transmitirá por el streaming de la CGT. Toda una novedad para la liturgia cegetista. En tanto que el kirchnerismo buscará poner en relieve la figura de la expresidenta Cristina Kirchner.

Sucede que la conmemoración del Día de la Lealtad Peronista estará marcada por una situación inédita: la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner permanece bajo prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad. Entonces, la atención de la militancia y de los sectores afines al peronismo se concentrará en la residencia de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde se encuentra detenida la actual presidenta del Partido Justicialista.

Habrá una convocatoria bajo el lema “Leales de Corazón”. La misma ha sido impulsada por sindicatos, organizaciones sociales y militantes de todo el país. Se hará una caravana nacional que comenzará a las 17:00 y culminará en el domicilio de la expresidenta. La organización corre por cuenta del espacio “Argentina con Cristina”. El objetivo es expresar respaldo a la dirigente y denunciar lo que consideran una detención ilegal, en un contexto que, según los organizadores, reproduce viejas formas de ataque a los derechos sociales y laborales conquistados por el peronismo.

El flyer que el kirchnerismo
El flyer que el kirchnerismo hizo circular por redes para el próximo viernes

Durante las últimas movilizaciones que se hicieron contra el gobierno de Javier Milei; el cristinismo también utilizó la esquina de San José 1111 como centro de referencia y con CFK saliendo a saludar al balcón. Otra muestra de acompañamiento fue cuando se cumplieron 100 días de la detención de la exmandataria.

Por su parte, Cristina, sigue recibiendo a distintas personalidades y dirigentes. Semanas atrás se reunió con el candidato de Fuerza Patria para la elección del próximo 26 de octubre, Jorge Taiana. También, la semana pasada, se reunió con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

prensa Frente Patria
prensa Frente Patria

De ese encuentro, que duró cerca de una hora y media y era una demanda de parte de intendentes y sectores referenciados en CFK hacia el gobernador, no hubo foto. Todo se dio en un marco de fuerte hermetismo y sin anuncio previo. Según lo que dejó trascender el propio Kicillof en entrevistas posteriores, es que “fue una buena reunión”, y que se habló de la coyuntura nacional e internacional.

También se planteó que había que “sumar fuerzas”, para respaldar la candidatura de Taiana y traccionar la elección del 26 de octubre para repetir —o superar— los resultados del pasado 7 de septiembre.

Con respecto a la celebración del próximo 17 de octubre, en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) aún no está resuelto qué acción hacer para recordar lo que fue el Día de la Lealtad Peronista. Una posibilidad que se barajó esta semana era hacer un encuentro en la Quinta de San Vicente, donde descansan los restos del expresidente Juan Domingo Perón. El último acto grande en esa locación fue el que encabezó Kicillof con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela; el 1 de julio del año pasado, al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento de Perón.

Otra opción es sumarse a lo que vaya a hacer la CGT. Esta semana, Kicillof recibió a uno de los secretarios general de la central obrera, Héctor Daer. El encuentro se llevó adelante en el despacho del mandatario provincial en la Gobernación bonaerense y también participaron Hugo Moyano (Camioneros) y su hijo, de nombre homónimo, que además es candidato a diputado nacional en la lista que encabeza Taiana, ocupando el noveno lugar de la nómina.

De esa lista a diputados, algunos integrantes ya compartieron la convocatoria a la movilización a la casa de CFK.

Temas Relacionados

17 de OctubreDía de la LealtadPeronismoAxel KicillofCristina KirchnerSan José 1111CGTJuan Domingo PerónElecciones 2025Elecciones Argentina 2025

Últimas Noticias

La dueña de Lácteos Vidal criticó a la Justicia por no desaforar a los delegados que bloquearon su empresa

“Le pedí al juez que los libere de prestar tareas y que les sigo pagando el sueldo, pero hace 3 años que no lo resuelve”, dijo Alejandra Bada Vázquez. “Es una injusticia tremenda”, resaltó

La dueña de Lácteos Vidal

Diputados busca definir representantes en la AGN antes del recambio parlamentario

El peronismo, el PRO, la UCR y La Libertad Avanza compiten por las sillas vacantes en la AGN, mientras se perfilan acuerdos y nombres clave para ocupar los puestos antes del 9 de diciembre

Diputados busca definir representantes en

Elecciones 2025, en vivo: Milei visita San Nicolás en busca del voto antikirchnerista

Todas las novedades políticas de la campaña de cara al próximo 26 de octubre, cuando los electores en todo el país acudirán a las urnas para votar diputados y senadores

Elecciones 2025, en vivo: Milei

La Cámara Nacional Electoral resolvería a favor de Diego Santilli el primer lugar en la lista de diputados bonaerenses de La Libertad Avanza

El máximo tribunal electoral del país revocaría la decisión del juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, quien había resuelto que Karen Reichardt debía ocupar la cabeza de lista, tras la renuncia de José Luis Espert. El pedido de reimpresión de boletas aún no llegó a la Cámara

La Cámara Nacional Electoral resolvería

Martín Lousteau alertó sobre el respaldo del FMI: “Sostenerse sobre swaps o dólares prestados es sólo una anestesia”

El candidato a diputado cuestionó la dependencia de Argentina respecto de los organismos multilaterales y reclamó reformas estructurales para superar la crisis

Martín Lousteau alertó sobre el
ÚLTIMAS NOTICIAS
La dueña de Lácteos Vidal

La dueña de Lácteos Vidal criticó a la Justicia por no desaforar a los delegados que bloquearon su empresa

La rata topo desnuda que puede vivir más de 40 años sin enfermedades: claves de su longevidad

Quién era Fede Dorcaz, el cantante y modelo argentino asesinado a tiros en México

Diputados busca definir representantes en la AGN antes del recambio parlamentario

Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México: la Justicia sospecha de un ataque planeado

INFOBAE AMÉRICA
Crisis política en Francia: Emmanuel

Crisis política en Francia: Emmanuel Macron volvió a nombrar como primer ministro a Sebastien Lecornu

Guillermo del Toro impulsa un centro internacional para preservar la animación stop motion en el cine

La rata topo desnuda que puede vivir más de 40 años sin enfermedades: claves de su longevidad

Las autoridades del premio Nobel investigan una posible filtración de datos tras un pico de apuestas antes del anuncio oficial

Efecto Premio Nobel: se agotan los libros de Krasznahorkai y apuran las reimpresiones

TELESHOW
Rocío Marengo contó que le

Rocío Marengo contó que le indicaron reposo en medio de su embarazo: “Me asusté”

Mirtha Legrand habló de la serie de su vida y respondió sobre la posibilidad de trabajar con Susana

Marta González reapareció con un video luego de varios días de silencio: “No le podía levantar el ánimo a nadie”

Pedro Rosemblat saludó a Lali Espósito por su cumpleaños con un romántico video: “Te amo”

Emilia Attias palpita la previa de Masterchef: la intimidad de la grabación y las fotos de sus primeros platos