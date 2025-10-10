Política

Sin marchas ni discursos, pero con mapping y streaming: la inusual fórmula de la CGT para el 17 de octubre

Un día antes del Día de la Lealtad Peronista, la dirigencia gremial hará ante el edificio de Azopardo un acto presentado como una “expresión cultural y artística”. En qué consistirá y quiénes lo idearon

Ricardo Carpena

Por Ricardo Carpena

El video de la CGT para anunciar su festejo por el 17 de octubre

Lejos de la tradición de la fecha más preciada del calendario peronista, la CGT no celebrará el 17 de octubre con una marcha ni con discursos, sino que organiza un acto inusual por el Día de la Lealtad que incluirá mapping sobre el edificio de Azopardo 802, teatro, danza e intervenciones callejeras.

Sus promotores definen el evento como “una expresión cultural y artística” y busca ser tan original que se hará 24 horas antes, el jueves 16, a las 19, ante la sede de la CGT. ¿Por qué el cambio de fecha? “Es que fue el 16 de octubre de 1945 cuando la CGT decretó el paro por la libertad de Perón -dijo un jefe sindical a Infobae-. Además, nos queremos anticipar porque el 17 habrá muchos actos”.

El eje del espectáculo, que comenzó a prepararse hace dos meses, serán las proyecciones de imágenes alusivas al 17 de octubre (técnica conocida como mapping) sobre la ochava del edificio de la CGT, en Azopardo e Independencia, mientras en la calle habrá sillas para que se ubiquen unos 50 dirigentes cegetistas y los invitados especiales, mientras que el desarrollo del acto también podrá seguirse por streaming desde el canal de la CGT en YouTube.

Algunas de las imágenes del
Algunas de las imágenes del video para anunciar el acto de la CGT por el 17 de octubre

El dirigente que ideó este evento y que lleva adelante la organización es Jorge Sola, líder del Sindicato del Seguro y secretario de Prensa de la CGT, quien en mayo pasado estrenó Azopardo, el canal de streaming que tiene un programa semanal que se transmite todos los jueves, a las 19, por YouTube.

Nada casualmente, Sola, asociado con la innovación comunicacional en un ámbito tan poco amigo de la modernidad como el del sindicalismo, es uno de los principales candidatos a integrar el triunvirato de la CGT que se elegirá el 5 de noviembre.

Las imágenes que se proyectarán y las que se filmarán el día del acto formarán parte de un documental de la CGT sobre el 17 de octubre, cuyo estreno está previsto para el 17 de noviembre, Día de la Militancia.

Jorge Sola, líder del Sindicato
Jorge Sola, líder del Sindicato del Seguro y secretario de Prensa de la CGT

En este vuelco de la central obrera a las imágenes proyectadas en el edificio y a una película tiene mucho que ver Walter Peña, quien, junto con Nicolás Cuiñas, dirigió el documental “Padre Mugica, a la hora de la luz”, sobre la vida del referente de los curas villeros.

No será la primera vez que la CGT celebrará el 17 de octubre sin convocar a los trabajadores a movilizarse. En 2024, la cúpula cegetista eligió estar ese día en el acto que realizó Axel Kicillof en Berisso, en una señal de apoyo al gobernador bonaerense en medio de los enfrentamientos internos con Cristina Kirchner.

Axel Kicillof, en el acto
Axel Kicillof, en el acto de 2024 por el 17 de octubre; arriba, los sindicalistas Héctor Daer, Pablo Moyano y Andrés Rodríguez

El último acto cegetista por el Día de la Lealtad Peronista tuvo lugar en 2022, cuando organizó un encuentro masivo en el estadio Obras Sanitarias para lanzar el Movimiento Nacional Sindical Peronista” (MNSP), desde donde buscaban recuperar protagonismo político y obtener más lugares en las listas de candidatos para llegar al Congreso.

Se trató de un acto sindical separado del gobierno de Alberto Fernández y del kirchnerismo que surgió a partir del malestar de la CGT con el entonces presidente de la Nación, que había propuesto a los dirigentes gremiales hacer un acto conjunto por el 17 de octubre en Tucumán, pero no tuvo éxito.

